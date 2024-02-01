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Вучич встретился с российским послом в Белграде - РИА Новости, 01.02.2024
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14:11 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/vuchich-1924805355.html
Вучич встретился с российским послом в Белграде
Вучич встретился с российским послом в Белграде - РИА Новости, 01.02.2024
Вучич встретился с российским послом в Белграде
Президент Сербии Александр Вучич провел встречу с послом России Александром Боцан-Харченко на фоне решения Приштины с 1 февраля начать переходный период для... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T14:11
2024-02-01T14:11
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александр боцан-харченко
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БЕЛГРАД, 1 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич провел встречу с послом России Александром Боцан-Харченко на фоне решения Приштины с 1 февраля начать переходный период для местных сербских организаций и граждан с использования динара на евро, передает корреспондент РИА Новости. Посольства США, Франции, Германии, Италии и Великобритании в самопровозглашенной республике Косово ранее призвали приостановить исполнение решения, которое фактически запрещает использование сербского динара. Ранее в январе политическое движение косовских сербов "Сербский список" сообщило о решении "Центробанка" в Приштине о том, что с 1 февраля единственная валюта для хождения в самопровозглашенной республике - евро, что является попыткой "изгнать сербов с этой территории без оружия". Посол России прибыл в резиденцию президента Андричев Венац в центре Белграда в четверг около 11.30 (13.30). Встреча после протокольной съемки продолжилась за закрытыми дверями. Вучич в понедельник принял в Белграде спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака и призвал ЕС помочь остановить дальнейшие провокации косовоалбанских "властей" в Приштине, провести муниципальные выборы на севере Косово и приступить к формированию Сообщества сербских общин (ССО). В среду вечером за закрытыми дверями и без сообщения по итогам состоялась встреча Вучича с послами США, Великобритании, ФРГ, Франции и Италии по вопросу хождения динара в Косово и Метохии. Директор Канцелярии по Косово и Метохии Петар Петкович по итогам встречи президента Сербии с представителями стран Запада, которую назвал одной из самых тяжелых, указал, что сербы в Косово и Метохии (КиМ) должны иметь свои учреждения и систему расчетов. Первый "вице-премьер" самопровозглашенной республики Бесник Бислими сообщил в среду, что "власти" в Приштине с 1 февраля начинают переходный период для местных сербских организаций и граждан с использования динара на евро, наказаний за нарушение нового валютного режима пока не будет. Бислими отметил, что предписание косовского "центробанка" не запрещает, не разрешает и не занимается сербским динаром, "с учетом того, что сербский динар и раньше не был разрешен". Он заверил что граждане и организации из Сербии смогут переводить в евро средства своим соотечественникам и учреждениям в самопровозглашенном Косово. Сербы во всех четырех муниципалитетах на севере Косово ранее начали сбор подписей за снятие с постов глав администраций - албанцев и для назначения даты новых выборов. Собранные подписи затем передадут в "избирком" в Приштине на утверждение, после чего ожидается голосование в муниципальных собраниях о смене мэров и назначение новых выборов в срок до 45 дней. Партия "Сербский список" осенью 2023 года заявила о готовности участвовать в новых муниципальных выборах и призвала Приштину назначить дату голосования. Косовские сербы в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Северная Косовска-Митровица и Лепосавич бойкотировали муниципальные выборы 23 апреля, в результате на посты глав администраций были избраны кандидаты албанской национальности при минимальной явке. Их вступление в должность привело к многомесячным протестам сербов и нескольким обострениям в крае.
https://ria.ru/20240201/prishtina-1924698510.html
https://ria.ru/20240118/kosovo-1922092479.html
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в мире, косово, приштина, белград (город), александр вучич, александр боцан-харченко, евросоюз
В мире, Косово, Приштина, Белград (город), Александр Вучич, Александр Боцан-Харченко, Евросоюз
Вучич встретился с российским послом в Белграде

Вучич встретился с послом РФ после решения Косово о запрете сербского динара

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 1 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич провел встречу с послом России Александром Боцан-Харченко на фоне решения Приштины с 1 февраля начать переходный период для местных сербских организаций и граждан с использования динара на евро, передает корреспондент РИА Новости.
Посольства США, Франции, Германии, Италии и Великобритании в самопровозглашенной республике Косово ранее призвали приостановить исполнение решения, которое фактически запрещает использование сербского динара. Ранее в январе политическое движение косовских сербов "Сербский список" сообщило о решении "Центробанка" в Приштине о том, что с 1 февраля единственная валюта для хождения в самопровозглашенной республике - евро, что является попыткой "изгнать сербов с этой территории без оружия".
Вид города Приштина - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
В Белграде назвали решение Приштины о переходе с динара на евро насилием
Вчера, 01:14
Посол России прибыл в резиденцию президента Андричев Венац в центре Белграда в четверг около 11.30 (13.30). Встреча после протокольной съемки продолжилась за закрытыми дверями.
Вучич в понедельник принял в Белграде спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака и призвал ЕС помочь остановить дальнейшие провокации косовоалбанских "властей" в Приштине, провести муниципальные выборы на севере Косово и приступить к формированию Сообщества сербских общин (ССО). В среду вечером за закрытыми дверями и без сообщения по итогам состоялась встреча Вучича с послами США, Великобритании, ФРГ, Франции и Италии по вопросу хождения динара в Косово и Метохии. Директор Канцелярии по Косово и Метохии Петар Петкович по итогам встречи президента Сербии с представителями стран Запада, которую назвал одной из самых тяжелых, указал, что сербы в Косово и Метохии (КиМ) должны иметь свои учреждения и систему расчетов.
Первый "вице-премьер" самопровозглашенной республики Бесник Бислими сообщил в среду, что "власти" в Приштине с 1 февраля начинают переходный период для местных сербских организаций и граждан с использования динара на евро, наказаний за нарушение нового валютного режима пока не будет.
Немецкие военнослужащие в составе миротворческой миссии KFOR в городе Звечан на севере Косово - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Евросоюз хочет лишить сербов в Косово прав, заявил Лавров
18 января, 13:47
Бислими отметил, что предписание косовского "центробанка" не запрещает, не разрешает и не занимается сербским динаром, "с учетом того, что сербский динар и раньше не был разрешен". Он заверил что граждане и организации из Сербии смогут переводить в евро средства своим соотечественникам и учреждениям в самопровозглашенном Косово.
Сербы во всех четырех муниципалитетах на севере Косово ранее начали сбор подписей за снятие с постов глав администраций - албанцев и для назначения даты новых выборов. Собранные подписи затем передадут в "избирком" в Приштине на утверждение, после чего ожидается голосование в муниципальных собраниях о смене мэров и назначение новых выборов в срок до 45 дней.
Партия "Сербский список" осенью 2023 года заявила о готовности участвовать в новых муниципальных выборах и призвала Приштину назначить дату голосования.
Косовские сербы в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Северная Косовска-Митровица и Лепосавич бойкотировали муниципальные выборы 23 апреля, в результате на посты глав администраций были избраны кандидаты албанской национальности при минимальной явке. Их вступление в должность привело к многомесячным протестам сербов и нескольким обострениям в крае.
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