https://ria.ru/20240201/vsu-1924909768.html

"Ниже десяти процентов". В США отмерили украинским войскам срок

"Ниже десяти процентов". В США отмерили украинским войскам срок - РИА Новости, 01.02.2024

"Ниже десяти процентов". В США отмерили украинским войскам срок

Без дальнейшей поддержки США украинским войскам будет трудно восполнять потери и удерживать линию фронта уже к концу лета, сообщает Wall Street Journal со... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T21:12

2024-02-01T21:12

2024-02-01T21:12

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Без дальнейшей поддержки США украинским войскам будет трудно восполнять потери и удерживать линию фронта уже к концу лета, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на военного эксперта, полковника Марка Кансиана."Сегодня поставки составляют примерно треть от того, что было в разгар контрнаступления прошлым летом. К концу весны они будут ниже десяти процентов. Они не достигнут нуля, но к концу лета Украине будет трудно восполнить свои потери и сохранить линию фронта", — сказал он.Отмечается, что Украина испытывает нехватку финансов. Без нового пакета помощи от Соединенных штатов ВСУ могут столкнуться с проблемами в течение нескольких месяцев. При этом в 2023 году их усилия не привели к прогрессу, напомнили в репортаже."Украина постоянно нуждается в широком спектре помощи", — заключил полковник.Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов. Утверждение президентского запроса на 61 миллиард долларов для Киева республиканская оппозиция в конгрессе увязывает с проведением масштабной миграционной реформы.

https://ria.ru/20240201/rossiya-1924852176.html

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в мире, украина, сша, киев, вооруженные силы украины