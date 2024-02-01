Рейтинг@Mail.ru
"Ниже десяти процентов". В США отмерили украинским войскам срок - РИА Новости, 01.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:12 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/vsu-1924909768.html
"Ниже десяти процентов". В США отмерили украинским войскам срок
"Ниже десяти процентов". В США отмерили украинским войскам срок - РИА Новости, 01.02.2024
"Ниже десяти процентов". В США отмерили украинским войскам срок
Без дальнейшей поддержки США украинским войскам будет трудно восполнять потери и удерживать линию фронта уже к концу лета, сообщает Wall Street Journal со... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T21:12
2024-02-01T21:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923678865_634:227:3071:1598_1920x0_80_0_0_772ef6454ee7040daee6ea3b5b5f8f8c.jpg
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Без дальнейшей поддержки США украинским войскам будет трудно восполнять потери и удерживать линию фронта уже к концу лета, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на военного эксперта, полковника Марка Кансиана."Сегодня поставки составляют примерно треть от того, что было в разгар контрнаступления прошлым летом. К концу весны они будут ниже десяти процентов. Они не достигнут нуля, но к концу лета Украине будет трудно восполнить свои потери и сохранить линию фронта", — сказал он.Отмечается, что Украина испытывает нехватку финансов. Без нового пакета помощи от Соединенных штатов ВСУ могут столкнуться с проблемами в течение нескольких месяцев. При этом в 2023 году их усилия не привели к прогрессу, напомнили в репортаже."Украина постоянно нуждается в широком спектре помощи", — заключил полковник.Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов. Утверждение президентского запроса на 61 миллиард долларов для Киева республиканская оппозиция в конгрессе увязывает с проведением масштабной миграционной реформы.
https://ria.ru/20240201/rossiya-1924852176.html
https://ria.ru/20240201/kiev-1924816574.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923678865_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_17869ae566080a775d2b1afad34a995a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Вооруженные силы Украины
"Ниже десяти процентов". В США отмерили украинским войскам срок

WSJ: к концу лета ВСУ будет трудно удерживать фронт без поддержки США

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Без дальнейшей поддержки США украинским войскам будет трудно восполнять потери и удерживать линию фронта уже к концу лета, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на военного эксперта, полковника Марка Кансиана.
"Сегодня поставки составляют примерно треть от того, что было в разгар контрнаступления прошлым летом. К концу весны они будут ниже десяти процентов. Они не достигнут нуля, но к концу лета Украине будет трудно восполнить свои потери и сохранить линию фронта", — сказал он.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
"Мы взорвали". В США сделали шокирующее признание о России
Вчера, 16:44
Отмечается, что Украина испытывает нехватку финансов. Без нового пакета помощи от Соединенных штатов ВСУ могут столкнуться с проблемами в течение нескольких месяцев. При этом в 2023 году их усилия не привели к прогрессу, напомнили в репортаже.
"Украина постоянно нуждается в широком спектре помощи", — заключил полковник.
Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов. Утверждение президентского запроса на 61 миллиард долларов для Киева республиканская оппозиция в конгрессе увязывает с проведением масштабной миграционной реформы.
Киев - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
"Взрыв был очень близко". На Западе раскрыли, что произошло в Киеве
Вчера, 15:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала