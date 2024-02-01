"Ниже десяти процентов". В США отмерили украинским войскам срок
WSJ: к концу лета ВСУ будет трудно удерживать фронт без поддержки США
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Без дальнейшей поддержки США украинским войскам будет трудно восполнять потери и удерживать линию фронта уже к концу лета, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на военного эксперта, полковника Марка Кансиана.
"Сегодня поставки составляют примерно треть от того, что было в разгар контрнаступления прошлым летом. К концу весны они будут ниже десяти процентов. Они не достигнут нуля, но к концу лета Украине будет трудно восполнить свои потери и сохранить линию фронта", — сказал он.
Отмечается, что Украина испытывает нехватку финансов. Без нового пакета помощи от Соединенных штатов ВСУ могут столкнуться с проблемами в течение нескольких месяцев. При этом в 2023 году их усилия не привели к прогрессу, напомнили в репортаже.
"Украина постоянно нуждается в широком спектре помощи", — заключил полковник.
Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов. Утверждение президентского запроса на 61 миллиард долларов для Киева республиканская оппозиция в конгрессе увязывает с проведением масштабной миграционной реформы.