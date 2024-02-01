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NNSA заявило, что передало Пентагону 200 единиц вооружений в 2023 году - РИА Новости, 01.02.2024
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23:12 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/vooruzhenie-1924921478.html
NNSA заявило, что передало Пентагону 200 единиц вооружений в 2023 году
NNSA заявило, что передало Пентагону 200 единиц вооружений в 2023 году - РИА Новости, 01.02.2024
NNSA заявило, что передало Пентагону 200 единиц вооружений в 2023 году
Национальное управление ядерной безопасности США (NNSA) за 2023 год поставило министерству обороны более 200 единиц модернизированных вооружений, заявила... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T23:12
2024-02-01T23:12
в мире
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Национальное управление ядерной безопасности США (NNSA) за 2023 год поставило министерству обороны более 200 единиц модернизированных вооружений, заявила руководитель ведомства Джилл Хруби. "За один прошлый год NNSA поставило более 200 модернизированных вооружений министерству обороны", - сообщила она на саммите по ядерному сдерживанию. По словам Хруби, "ни у кого в умах не должно быть сомнений в том, что управление ведет модернизацию запасов своевременно и в нужном темпе". "Бюджет на оборону 2024 финансового года авторизовал создание ядерной крылатой ракеты морского базирования, или SLCM-N, в рамках программы с первоначальной боевой готовностью к 2034 году", - также отметила чиновница. По ее словам, данный тип ракеты обеспечит новое средство ядерного сдерживания малой мощности в море и уже к началу марта ведомство намерено разработать рекомендации для Конгресса по деталям программы SLCM-N.
https://ria.ru/20240118/politika-1921943230.html
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в мире, министерство обороны сша
В мире, Министерство обороны США
NNSA заявило, что передало Пентагону 200 единиц вооружений в 2023 году

Глава NNSA: ведомство передало Пентагону 200 единиц вооружений в 2023 году

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Национальное управление ядерной безопасности США (NNSA) за 2023 год поставило министерству обороны более 200 единиц модернизированных вооружений, заявила руководитель ведомства Джилл Хруби.
"За один прошлый год NNSA поставило более 200 модернизированных вооружений министерству обороны", - сообщила она на саммите по ядерному сдерживанию.
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По словам Хруби, "ни у кого в умах не должно быть сомнений в том, что управление ведет модернизацию запасов своевременно и в нужном темпе".
"Бюджет на оборону 2024 финансового года авторизовал создание ядерной крылатой ракеты морского базирования, или SLCM-N, в рамках программы с первоначальной боевой готовностью к 2034 году", - также отметила чиновница.
По ее словам, данный тип ракеты обеспечит новое средство ядерного сдерживания малой мощности в море и уже к началу марта ведомство намерено разработать рекомендации для Конгресса по деталям программы SLCM-N.
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