https://ria.ru/20240201/vliyanie-1924830203.html
Новак: напряженность на Ближнем Востоке сильно влияет на нефтяной рынок
Новак: напряженность на Ближнем Востоке сильно влияет на нефтяной рынок - РИА Новости, 01.02.2024
Новак: напряженность на Ближнем Востоке сильно влияет на нефтяной рынок
Большое влияние на то, что происходит на нефтяном рынке, оказывает напряженность на Ближнем Востоке и в Красном море, поэтому важно осуществлять постоянный... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T15:49
2024-02-01T15:49
2024-02-01T16:28
ближний восток
красное море
в мире
александр новак
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Большое влияние на то, что происходит на нефтяном рынке, оказывает напряженность на Ближнем Востоке и в Красном море, поэтому важно осуществлять постоянный мониторинг ситуации, заявил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+."Безусловно, на сегодняшний день большое влияние на ситуацию на рынке оказывает то, что происходит на Ближнем Востоке, эта напряженность, во-первых. Во-вторых - ситуация в Красном море. Ведь сегодня торговые отношения и транспортно-логистические цепочки значительно изменились, что влияет, в том числе, и на стоимость фрахта, на недостаток танкеров. Это тоже может влиять на рынок", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24"."Поэтому здесь важно очень, чтобы был постоянный мониторинг текущей ситуации с тем, чтобы в любой момент можно было принимать совместные решения по корректировке наших совместных действий, направленных на балансировку рынка", - добавил Новак.В середине января агентство Блумберг сообщало, что поставки нефти из Саудовской Аравии и Ирака в Европу, общий объем которых составляет почти девять миллионов баррелей, задерживаются, так как танкеры вынуждены менять маршрут из-за ситуации в Красном море.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли удары по объектам хуситов, назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море.Ряд нефтегазовых компаний, включая англо-нидерландскую Shell, британскую BP и катарскую Qatar Energy, приостановили перевозки через Суэцкий канал. По оценкам Международного энергетического агентства, по этому маршруту в 2023 году на восток проходило 2,4 миллиона баррелей нефти в сутки, или 6% мировой торговли нефтью. В обратном направлении - 1,1 миллиона баррелей, или 3% мировой торговли. Альтернативный путь вокруг африканского мыса Доброй Надежды увеличивает время рейса до двух недель, отмечало агентство.
https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html
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ближний восток, красное море, в мире, александр новак
Ближний Восток, Красное море, В мире, Александр Новак
Новак: напряженность на Ближнем Востоке сильно влияет на нефтяной рынок
Новак: напряженность на Ближнем Востоке и в Красном море влияет на рынок нефти
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Большое влияние на то, что происходит на нефтяном рынке, оказывает напряженность на Ближнем Востоке и в Красном море, поэтому важно осуществлять постоянный мониторинг ситуации, заявил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+.
"Безусловно, на сегодняшний день большое влияние на ситуацию на рынке оказывает то, что происходит на Ближнем Востоке, эта напряженность, во-первых. Во-вторых - ситуация в Красном море. Ведь сегодня торговые отношения и транспортно-логистические цепочки значительно изменились, что влияет, в том числе, и на стоимость фрахта, на недостаток танкеров. Это тоже может влиять на рынок", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
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"Поэтому здесь важно очень, чтобы был постоянный мониторинг текущей ситуации с тем, чтобы в любой момент можно было принимать совместные решения по корректировке наших совместных действий, направленных на балансировку рынка", - добавил Новак.
В середине января агентство Блумберг сообщало, что поставки нефти из Саудовской Аравии
и Ирака
в Европу
, общий объем которых составляет почти девять миллионов баррелей, задерживаются, так как танкеры вынуждены менять маршрут из-за ситуации в Красном море.
Правящее на севере Йемена
движение "Ансар Алла
" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем
корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США
и Великобритания
в ночь на 12 января нанесли удары по объектам хуситов, назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море.
Ряд нефтегазовых компаний, включая англо-нидерландскую Shell, британскую BP и катарскую Qatar Energy, приостановили перевозки через Суэцкий канал
. По оценкам Международного энергетического агентства
, по этому маршруту в 2023 году на восток проходило 2,4 миллиона баррелей нефти в сутки, или 6% мировой торговли нефтью. В обратном направлении - 1,1 миллиона баррелей, или 3% мировой торговли. Альтернативный путь вокруг африканского мыса Доброй Надежды увеличивает время рейса до двух недель, отмечало агентство.
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