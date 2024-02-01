https://ria.ru/20240201/vliyanie-1924830203.html

Новак: напряженность на Ближнем Востоке сильно влияет на нефтяной рынок

Новак: напряженность на Ближнем Востоке сильно влияет на нефтяной рынок - РИА Новости, 01.02.2024

Новак: напряженность на Ближнем Востоке сильно влияет на нефтяной рынок

Большое влияние на то, что происходит на нефтяном рынке, оказывает напряженность на Ближнем Востоке и в Красном море, поэтому важно осуществлять постоянный... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T15:49

2024-02-01T15:49

2024-02-01T16:28

ближний восток

красное море

в мире

александр новак

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Большое влияние на то, что происходит на нефтяном рынке, оказывает напряженность на Ближнем Востоке и в Красном море, поэтому важно осуществлять постоянный мониторинг ситуации, заявил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+."Безусловно, на сегодняшний день большое влияние на ситуацию на рынке оказывает то, что происходит на Ближнем Востоке, эта напряженность, во-первых. Во-вторых - ситуация в Красном море. Ведь сегодня торговые отношения и транспортно-логистические цепочки значительно изменились, что влияет, в том числе, и на стоимость фрахта, на недостаток танкеров. Это тоже может влиять на рынок", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24"."Поэтому здесь важно очень, чтобы был постоянный мониторинг текущей ситуации с тем, чтобы в любой момент можно было принимать совместные решения по корректировке наших совместных действий, направленных на балансировку рынка", - добавил Новак.В середине января агентство Блумберг сообщало, что поставки нефти из Саудовской Аравии и Ирака в Европу, общий объем которых составляет почти девять миллионов баррелей, задерживаются, так как танкеры вынуждены менять маршрут из-за ситуации в Красном море.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли удары по объектам хуситов, назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море.Ряд нефтегазовых компаний, включая англо-нидерландскую Shell, британскую BP и катарскую Qatar Energy, приостановили перевозки через Суэцкий канал. По оценкам Международного энергетического агентства, по этому маршруту в 2023 году на восток проходило 2,4 миллиона баррелей нефти в сутки, или 6% мировой торговли нефтью. В обратном направлении - 1,1 миллиона баррелей, или 3% мировой торговли. Альтернативный путь вокруг африканского мыса Доброй Надежды увеличивает время рейса до двух недель, отмечало агентство.

https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html

https://ria.ru/20231222/poklon-1917335724.html

ближний восток

красное море

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ближний восток, красное море, в мире, александр новак