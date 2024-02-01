https://ria.ru/20240201/vengriya-1924863384.html

СМИ: представители стран ЕС чувствуют себя некомфортно из-за Венгрии

СМИ: представители стран ЕС чувствуют себя некомфортно из-за Венгрии - РИА Новости, 01.02.2024

СМИ: представители стран ЕС чувствуют себя некомфортно из-за Венгрии

Представители стран Европейского союза все чаще чувствуют себя "некомфортно" в присутствии Венгрии на международных мероприятиях, сообщает портал Euractiv со... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T17:12

2024-02-01T17:12

2024-02-01T17:16

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Представители стран Европейского союза все чаще чувствуют себя "некомфортно" в присутствии Венгрии на международных мероприятиях, сообщает портал Euractiv со ссылкой на нескольких дипломатов ЕС. "Все больше стран ЕС чувствуют себя некомфортно, когда обсуждают безопасность и другие важные вопросы на встречах ЕС или НАТО", - цитирует портал слова неназванных дипломатов, говорящих о присутствии Венгрии. Источники добавляют, что позиция Будапешта и "открытая поддержка" страной России, Китая, Ирана и Северной Кореи по ключевым вопросам ощущается в ЕС как игнорируемая серьезная проблема. Глава Евросовета Шарль Мишель в четверг сообщил, что все 27 лидеров ЕС на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи на ближайшие четыре года. Венгрия блокировала большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов из "Европейского фонда мира" на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы. Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя венгерский премьер Виктор Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924329988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, венгрия, евросоюз, украина, ситуация в днр и лнр