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Российские мусульмане выразили поддержку фигуристке Камиле Валиевой - РИА Новости, 01.02.2024
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Религия
 
13:25 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/valieva-1924788159.html
Российские мусульмане выразили поддержку фигуристке Камиле Валиевой
Российские мусульмане выразили поддержку фигуристке Камиле Валиевой - РИА Новости, 01.02.2024
Российские мусульмане выразили поддержку фигуристке Камиле Валиевой
Российские мусульмане выражают поддержку фигуристке Камиле Валиевой, духовно ее поддерживают и приглашают в свои мечети, рассказали РИА Новости руководители... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T13:25
2024-02-01T13:25
религия
олимпийские игры
россия
красноярский край
камила валиева
пекин
ильдар аляутдинов
рушан аббясов
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Российские мусульмане выражают поддержку фигуристке Камиле Валиевой, духовно ее поддерживают и приглашают в свои мечети, рассказали РИА Новости руководители духовных управлений мусульман страны. Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты на соревнованиях с 25 декабря 2021 года. 30 января Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил новую тройку призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине. После аннулирования результатов Валиевой сборная России опустилась с первого места на третье, золото досталось американцам, серебро - японцам. "Решение спортивного арбитражного суда по Валиевой – чистой воды политиканство, оно направлено против нашей страны в целом… Валиева – красивая, хрупкая, но в то же время сильная, волевая девушка, настоящая татарка. Мы помним ее подарок для соборной мечети, когда она выступала у нас на чемпионате России, и от ее имени привезли целую "Газель" игрушек для наших детей... Всегда ждем ее", - сказал РИА Новости муфтий Красноярского края, имам-хатыб соборной мечети Красноярска Гаяз Фаткуллин. Председатель Ассоциации женского сотрудничества при Духовном управлении мусульман РФ Стелла Халикова-Брундукова отметила, что спортивные достижения Валиевой имеют большое значения для мусульманок. "В связи с победами нашей фигуристки на мировой арене во многих семьях девочкам дают имя Камила в честь Валиевой. Родители хотят верить в то, что их ребенок будет успешным, целеустремленным, открытым человеком, как Валиева. В арабских странах меня часто спрашивают о ней, стараются быть похожей на нее в спортивной карьере, удивляются ее победам. Сил и терпения Камиле, молитвенно мы с ней", - сказала она. "Верим, что ситуация, которая произошла с Камилой Валиевой, станет лишь причиной для новых побед и достижений. Главное – использовать приобретенные за годы спортивной карьеры навыки, знания и внутренние качества в правильном направлении", - сказал зампред Духовного управления мусульман РФ, муфтий Ильдар Аляутдинов. "Данное решение Спортивного арбитражного суда не имеет ничего общего со спортом и справедливостью, абсолютно безосновательное в отношении Камилы и является актом бессильной злобы, направленным на Россию. Все мы, безусловно, поддерживаем Камилу, и молитвенно желаем ей успешного продолжения спортивной карьеры и новых побед", - заключил первый заместитель председателя Совета муфтиев России муфтий Рушан Аббясов.
https://rsport.ria.ru/20240131/valieva-1924686461.html
https://ria.ru/20240118/zemlyachestvo-1922117763.html
https://rsport.ria.ru/20240201/bakh-1924733315.html
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олимпийские игры, россия, красноярский край, камила валиева, пекин, ильдар аляутдинов, рушан аббясов, спортивный арбитражный суд (cas), международный союз конькобежцев (isu), спортивный арбитражный суд, религия
Религия, Олимпийские игры, Россия, Красноярский край, Камила Валиева, Пекин, Ильдар Аляутдинов, Рушан Аббясов, Спортивный арбитражный суд (CAS), Международный союз конькобежцев (ISU), Спортивный арбитражный суд, Религия
Российские мусульмане выразили поддержку фигуристке Камиле Валиевой

Мусульмане России выражают поддержку фигуристке Камиле Валиевой

© РИА Новости / Андрей СимоненкоКамила Валиева
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Андрей Симоненко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Российские мусульмане выражают поддержку фигуристке Камиле Валиевой, духовно ее поддерживают и приглашают в свои мечети, рассказали РИА Новости руководители духовных управлений мусульман страны.
Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты на соревнованиях с 25 декабря 2021 года. 30 января Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил новую тройку призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине. После аннулирования результатов Валиевой сборная России опустилась с первого места на третье, золото досталось американцам, серебро - японцам.
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31 января, 22:26
"Решение спортивного арбитражного суда по Валиевой – чистой воды политиканство, оно направлено против нашей страны в целом… Валиева – красивая, хрупкая, но в то же время сильная, волевая девушка, настоящая татарка. Мы помним ее подарок для соборной мечети, когда она выступала у нас на чемпионате России, и от ее имени привезли целую "Газель" игрушек для наших детей... Всегда ждем ее", - сказал РИА Новости муфтий Красноярского края, имам-хатыб соборной мечети Красноярска Гаяз Фаткуллин.
Председатель Ассоциации женского сотрудничества при Духовном управлении мусульман РФ Стелла Халикова-Брундукова отметила, что спортивные достижения Валиевой имеют большое значения для мусульманок. "В связи с победами нашей фигуристки на мировой арене во многих семьях девочкам дают имя Камила в честь Валиевой. Родители хотят верить в то, что их ребенок будет успешным, целеустремленным, открытым человеком, как Валиева. В арабских странах меня часто спрашивают о ней, стараются быть похожей на нее в спортивной карьере, удивляются ее победам. Сил и терпения Камиле, молитвенно мы с ней", - сказала она.
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"Верим, что ситуация, которая произошла с Камилой Валиевой, станет лишь причиной для новых побед и достижений. Главное – использовать приобретенные за годы спортивной карьеры навыки, знания и внутренние качества в правильном направлении", - сказал зампред Духовного управления мусульман РФ, муфтий Ильдар Аляутдинов.
"Данное решение Спортивного арбитражного суда не имеет ничего общего со спортом и справедливостью, абсолютно безосновательное в отношении Камилы и является актом бессильной злобы, направленным на Россию. Все мы, безусловно, поддерживаем Камилу, и молитвенно желаем ей успешного продолжения спортивной карьеры и новых побед", - заключил первый заместитель председателя Совета муфтиев России муфтий Рушан Аббясов.
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РелигияОлимпийские игрыРоссияКрасноярский крайКамила ВалиеваПекинИльдар АляутдиновРушан АббясовСпортивный арбитражный суд (CAS)Международный союз конькобежцев (ISU)Спортивный арбитражный судРелигия
 
 
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