Российские мусульмане выразили поддержку фигуристке Камиле Валиевой
Мусульмане России выражают поддержку фигуристке Камиле Валиевой
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Российские мусульмане выражают поддержку фигуристке Камиле Валиевой, духовно ее поддерживают и приглашают в свои мечети, рассказали РИА Новости руководители духовных управлений мусульман страны.
Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты на соревнованиях с 25 декабря 2021 года. 30 января Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил новую тройку призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине. После аннулирования результатов Валиевой сборная России опустилась с первого места на третье, золото досталось американцам, серебро - японцам.
"Решение спортивного арбитражного суда по Валиевой – чистой воды политиканство, оно направлено против нашей страны в целом… Валиева – красивая, хрупкая, но в то же время сильная, волевая девушка, настоящая татарка. Мы помним ее подарок для соборной мечети, когда она выступала у нас на чемпионате России, и от ее имени привезли целую "Газель" игрушек для наших детей... Всегда ждем ее", - сказал РИА Новости муфтий Красноярского края, имам-хатыб соборной мечети Красноярска Гаяз Фаткуллин.
Председатель Ассоциации женского сотрудничества при Духовном управлении мусульман РФ Стелла Халикова-Брундукова отметила, что спортивные достижения Валиевой имеют большое значения для мусульманок. "В связи с победами нашей фигуристки на мировой арене во многих семьях девочкам дают имя Камила в честь Валиевой. Родители хотят верить в то, что их ребенок будет успешным, целеустремленным, открытым человеком, как Валиева. В арабских странах меня часто спрашивают о ней, стараются быть похожей на нее в спортивной карьере, удивляются ее победам. Сил и терпения Камиле, молитвенно мы с ней", - сказала она.
"Верим, что ситуация, которая произошла с Камилой Валиевой, станет лишь причиной для новых побед и достижений. Главное – использовать приобретенные за годы спортивной карьеры навыки, знания и внутренние качества в правильном направлении", - сказал зампред Духовного управления мусульман РФ, муфтий Ильдар Аляутдинов.
"Данное решение Спортивного арбитражного суда не имеет ничего общего со спортом и справедливостью, абсолютно безосновательное в отношении Камилы и является актом бессильной злобы, направленным на Россию. Все мы, безусловно, поддерживаем Камилу, и молитвенно желаем ей успешного продолжения спортивной карьеры и новых побед", - заключил первый заместитель председателя Совета муфтиев России муфтий Рушан Аббясов.