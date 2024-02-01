https://ria.ru/20240201/valieva-1924788159.html

Российские мусульмане выразили поддержку фигуристке Камиле Валиевой

Российские мусульмане выразили поддержку фигуристке Камиле Валиевой - РИА Новости, 01.02.2024

Российские мусульмане выразили поддержку фигуристке Камиле Валиевой

Российские мусульмане выражают поддержку фигуристке Камиле Валиевой, духовно ее поддерживают и приглашают в свои мечети, рассказали РИА Новости руководители... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T13:25

2024-02-01T13:25

2024-02-01T13:25

религия

олимпийские игры

россия

красноярский край

камила валиева

пекин

ильдар аляутдинов

рушан аббясов

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Российские мусульмане выражают поддержку фигуристке Камиле Валиевой, духовно ее поддерживают и приглашают в свои мечети, рассказали РИА Новости руководители духовных управлений мусульман страны. Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты на соревнованиях с 25 декабря 2021 года. 30 января Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил новую тройку призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине. После аннулирования результатов Валиевой сборная России опустилась с первого места на третье, золото досталось американцам, серебро - японцам. "Решение спортивного арбитражного суда по Валиевой – чистой воды политиканство, оно направлено против нашей страны в целом… Валиева – красивая, хрупкая, но в то же время сильная, волевая девушка, настоящая татарка. Мы помним ее подарок для соборной мечети, когда она выступала у нас на чемпионате России, и от ее имени привезли целую "Газель" игрушек для наших детей... Всегда ждем ее", - сказал РИА Новости муфтий Красноярского края, имам-хатыб соборной мечети Красноярска Гаяз Фаткуллин. Председатель Ассоциации женского сотрудничества при Духовном управлении мусульман РФ Стелла Халикова-Брундукова отметила, что спортивные достижения Валиевой имеют большое значения для мусульманок. "В связи с победами нашей фигуристки на мировой арене во многих семьях девочкам дают имя Камила в честь Валиевой. Родители хотят верить в то, что их ребенок будет успешным, целеустремленным, открытым человеком, как Валиева. В арабских странах меня часто спрашивают о ней, стараются быть похожей на нее в спортивной карьере, удивляются ее победам. Сил и терпения Камиле, молитвенно мы с ней", - сказала она. "Верим, что ситуация, которая произошла с Камилой Валиевой, станет лишь причиной для новых побед и достижений. Главное – использовать приобретенные за годы спортивной карьеры навыки, знания и внутренние качества в правильном направлении", - сказал зампред Духовного управления мусульман РФ, муфтий Ильдар Аляутдинов. "Данное решение Спортивного арбитражного суда не имеет ничего общего со спортом и справедливостью, абсолютно безосновательное в отношении Камилы и является актом бессильной злобы, направленным на Россию. Все мы, безусловно, поддерживаем Камилу, и молитвенно желаем ей успешного продолжения спортивной карьеры и новых побед", - заключил первый заместитель председателя Совета муфтиев России муфтий Рушан Аббясов.

https://rsport.ria.ru/20240131/valieva-1924686461.html

https://ria.ru/20240118/zemlyachestvo-1922117763.html

https://rsport.ria.ru/20240201/bakh-1924733315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

олимпийские игры, россия, красноярский край, камила валиева, пекин, ильдар аляутдинов, рушан аббясов, спортивный арбитражный суд (cas), международный союз конькобежцев (isu), спортивный арбитражный суд, религия