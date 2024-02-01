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В Узбекистане объявили набор на 50 тысяч вакансий для работы в Германии - РИА Новости, 02.02.2024
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16:25 01.02.2024 (обновлено: 16:25 02.02.2024)
https://ria.ru/20240201/uzbekistan-1925065922.html
В Узбекистане объявили набор на 50 тысяч вакансий для работы в Германии
В Узбекистане объявили набор на 50 тысяч вакансий для работы в Германии - РИА Новости, 02.02.2024
В Узбекистане объявили набор на 50 тысяч вакансий для работы в Германии
Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана объявило организованный набор на 50 тысяч вакансий для работы в Германии, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-01T16:25
2024-02-02T16:25
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ТАШКЕНТ, 1 фев – РИА Новости. Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана объявило организованный набор на 50 тысяч вакансий для работы в Германии, сообщает пресс-служба ведомства. "Агентство по внешней трудовой миграции в сотрудничестве с иностранными работодателями приглашает граждан на 50 тысяч вакансий в Германии", - говорится в сообщении ведомства. В списке предлагаемых специальностей – водители грузовиков, автослесари, медсестры, работа в ресторанах, строительстве и туризме. Ежемесячная зарплата - от 1 тысячи евро. "Для кандидатов, желающих работать по этим направлениям в Германии, возможна организация курсов немецкого языка в регионах республики", - добавили в агентстве. В январе президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил организовать подготовку около 100 тысяч граждан страны для трудоустройства в зарубежных странах за счет организованного набора. По данным пресс-службы президента, несмотря на соглашения с развитыми странами Европы и Азии об оргнаборе 150 тысяч узбекистанцев, трудоустроено лишь 9 тысяч человек, что эквивалентно 6% от согласованного количества. Ранее в агентстве сообщили РИА Новости, что трудоустройство граждан Узбекистана в России в рамках организованного и адресного наборов на работу в РФ в 2023 году выросло на 8% против годом ранее и составило около 27 тысяч человек. По данным министерства занятости и сокращения бедности республики, число трудовых мигрантов из Узбекистана, выехавших за рубеж, в конце 2022 года превысило 2 миллиона (около 20% трудоспособного населения страны) против 1,5 миллиона в конце 2021 года, более 60% из них работают в РФ. Данные по итогам 2023 года еще не обнародованы. В среднем каждый год в Узбекистан из-за сезонного фактора возвращаются 500-700 тысяч мигрантов, по большей части из России.
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в мире, узбекистан, россия, германия, шавкат мирзиеев
В мире, Узбекистан, Россия, Германия, Шавкат Мирзиеев
В Узбекистане объявили набор на 50 тысяч вакансий для работы в Германии

Агентство по миграции Узбекистана объявило об открытии вакансий для работы в ФРГ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг ФРГ
Национальный флаг ФРГ - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ТАШКЕНТ, 1 фев – РИА Новости. Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана объявило организованный набор на 50 тысяч вакансий для работы в Германии, сообщает пресс-служба ведомства.
«
"Агентство по внешней трудовой миграции в сотрудничестве с иностранными работодателями приглашает граждан на 50 тысяч вакансий в Германии", - говорится в сообщении ведомства.
В списке предлагаемых специальностей – водители грузовиков, автослесари, медсестры, работа в ресторанах, строительстве и туризме. Ежемесячная зарплата - от 1 тысячи евро. "Для кандидатов, желающих работать по этим направлениям в Германии, возможна организация курсов немецкого языка в регионах республики", - добавили в агентстве.
В январе президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил организовать подготовку около 100 тысяч граждан страны для трудоустройства в зарубежных странах за счет организованного набора. По данным пресс-службы президента, несмотря на соглашения с развитыми странами Европы и Азии об оргнаборе 150 тысяч узбекистанцев, трудоустроено лишь 9 тысяч человек, что эквивалентно 6% от согласованного количества.
Ранее в агентстве сообщили РИА Новости, что трудоустройство граждан Узбекистана в России в рамках организованного и адресного наборов на работу в РФ в 2023 году выросло на 8% против годом ранее и составило около 27 тысяч человек.
По данным министерства занятости и сокращения бедности республики, число трудовых мигрантов из Узбекистана, выехавших за рубеж, в конце 2022 года превысило 2 миллиона (около 20% трудоспособного населения страны) против 1,5 миллиона в конце 2021 года, более 60% из них работают в РФ. Данные по итогам 2023 года еще не обнародованы. В среднем каждый год в Узбекистан из-за сезонного фактора возвращаются 500-700 тысяч мигрантов, по большей части из России.
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