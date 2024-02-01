Рейтинг@Mail.ru
Зеленский уволил начальника департамента защиты нацгосударственности СБУ - РИА Новости, 01.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:06 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/uvolnenie-1924711437.html
Зеленский уволил начальника департамента защиты нацгосударственности СБУ
Зеленский уволил начальника департамента защиты нацгосударственности СБУ - РИА Новости, 01.02.2024
Зеленский уволил начальника департамента защиты нацгосударственности СБУ
Владимир Зеленский уволил с должности начальника департамента национальной безопасности СБУ Романа Семенченко. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T06:06
2024-02-01T06:06
украина
киев
владимир зеленский
служба безопасности украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a96b80d80108574b746c8a480b1ca1d9.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский уволил с должности начальника департамента национальной безопасности СБУ Романа Семенченко. Соответствующий указ появился на сайте офиса Зеленского в среду. "Уволить Семенченко Романа Юрьевича с должности начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа. Причины увольнения не уточняются. Украинское издание "Страна" со ссылкой на источник, пишет, что департамент, который возглавлял Семенченко занимается в том числе вопросами защиты информационного пространства. По информации источника издания, увольнение связано со слежкой за сотрудниками проекта Bihus.info. Согласно данным в открытых источниках, Семенчинко занимал эту должность с 27 октября 2022 года. До этого был уполномоченным президента Украины по вопросам контроля за деятельностью СБУ. Ранее СБУ возбудила уголовное дело после заявлений о незаконной прослушке и видеосъемке сотрудников украинского издания Bihus.info, которое занимается журналистскими расследованиями. Ранее в интернете появилось видео, на котором сотрудники издания Bihus.info якобы употребляли наркотики. В описании было указано, что это происходит на новогоднем корпоративе в загородном доме под Киевом. В Bihus.info после появления видео заявили, что за командой издания следили около года; есть предположение, что таким образом искали способы дискредитировать редакцию.
https://ria.ru/20240201/zelenskiy-1924703896.html
https://ria.ru/20231207/rada-1914321697.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d46007d08d8711b83c1cdc19db5d9ea0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, владимир зеленский, служба безопасности украины, в мире
Украина, Киев, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, В мире
Зеленский уволил начальника департамента защиты нацгосударственности СБУ

Зеленский уволил главу департамента защиты нацгосударственности СБУ Семенченко

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский уволил с должности начальника департамента национальной безопасности СБУ Романа Семенченко.
Соответствующий указ появился на сайте офиса Зеленского в среду.
Владимир Зеленский
"Весь эшелон": на Западе раскрыли, как ВСУ поставили Зеленского на место
03:04
"Уволить Семенченко Романа Юрьевича с должности начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.
Причины увольнения не уточняются.
Украинское издание "Страна" со ссылкой на источник, пишет, что департамент, который возглавлял Семенченко занимается в том числе вопросами защиты информационного пространства. По информации источника издания, увольнение связано со слежкой за сотрудниками проекта Bihus.info.
Согласно данным в открытых источниках, Семенчинко занимал эту должность с 27 октября 2022 года. До этого был уполномоченным президента Украины по вопросам контроля за деятельностью СБУ.
Ранее СБУ возбудила уголовное дело после заявлений о незаконной прослушке и видеосъемке сотрудников украинского издания Bihus.info, которое занимается журналистскими расследованиями.
Ранее в интернете появилось видео, на котором сотрудники издания Bihus.info якобы употребляли наркотики. В описании было указано, что это происходит на новогоднем корпоративе в загородном доме под Киевом. В Bihus.info после появления видео заявили, что за командой издания следили около года; есть предположение, что таким образом искали способы дискредитировать редакцию.
Народный депутат Украины Федор Вениславский - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Зеленский уволил своего представителя в Верховной раде
7 декабря 2023, 12:28
 
УкраинаКиевВладимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала