https://ria.ru/20240201/uvolnenie-1924711437.html

Зеленский уволил начальника департамента защиты нацгосударственности СБУ

Зеленский уволил начальника департамента защиты нацгосударственности СБУ - РИА Новости, 01.02.2024

Зеленский уволил начальника департамента защиты нацгосударственности СБУ

Владимир Зеленский уволил с должности начальника департамента национальной безопасности СБУ Романа Семенченко. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T06:06

2024-02-01T06:06

2024-02-01T06:06

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский уволил с должности начальника департамента национальной безопасности СБУ Романа Семенченко. Соответствующий указ появился на сайте офиса Зеленского в среду. "Уволить Семенченко Романа Юрьевича с должности начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа. Причины увольнения не уточняются. Украинское издание "Страна" со ссылкой на источник, пишет, что департамент, который возглавлял Семенченко занимается в том числе вопросами защиты информационного пространства. По информации источника издания, увольнение связано со слежкой за сотрудниками проекта Bihus.info. Согласно данным в открытых источниках, Семенчинко занимал эту должность с 27 октября 2022 года. До этого был уполномоченным президента Украины по вопросам контроля за деятельностью СБУ. Ранее СБУ возбудила уголовное дело после заявлений о незаконной прослушке и видеосъемке сотрудников украинского издания Bihus.info, которое занимается журналистскими расследованиями. Ранее в интернете появилось видео, на котором сотрудники издания Bihus.info якобы употребляли наркотики. В описании было указано, что это происходит на новогоднем корпоративе в загородном доме под Киевом. В Bihus.info после появления видео заявили, что за командой издания следили около года; есть предположение, что таким образом искали способы дискредитировать редакцию.

https://ria.ru/20240201/zelenskiy-1924703896.html

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украина, киев, владимир зеленский, служба безопасности украины, в мире