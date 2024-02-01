https://ria.ru/20240201/ukraina-1924884351.html

ЕС рассчитывает использовать доходы от российских активов на помощь Украине

ЕС рассчитывает использовать доходы от российских активов на помощь Украине - РИА Новости, 01.02.2024

ЕС рассчитывает использовать доходы от российских активов на помощь Украине

Евросоюз намерен частично покрывать расходы на помощь Украине из средств, получаемых от инвестирования российских замороженных активов, следует из выводов... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T18:31

2024-02-01T18:31

2024-02-01T18:31

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БРЮССЕЛЬ, 1 фев - РИА Новости. Евросоюз намерен частично покрывать расходы на помощь Украине из средств, получаемых от инвестирования российских замороженных активов, следует из выводов саммита ЕС в Брюсселе. Ранее государства и правительства ЕС единогласно согласовали выделение Украине на период до 2027 года макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов евро (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиардов кредитов) с условием ежегодной отчетности со стороны Еврокомиссии и дебатов в Евросовете. В разделе заявления, касающемся безвозмездной помощи Украине, упоминаются доходы от иммобилизованных российских активов. "Потенциальные поступления (в украинский фонд ЕС - ред.) могут быть получены в соответствии с правовым актом, который касается чрезвычайных доходов, получаемых частными компаниями непосредственно от активов Центробанка РФ", - говорится в документе. Постоянные представители стран-членов ЕС 29 января согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от российских активов, замороженных в странах ЕС. Как пояснил ранее европейский дипломат, ЕК предлагает хранить полученные от замороженных активов России доходы на специальных счетах для их возможного использования в будущем для финансирования Украины. На данном этапе речь о переводе этих средств в бюджет ЕС или же напрямую Украине не идет. Сам механизм передачи средств пока не разработан.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

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украина, брюссель, россия, еврокомиссия, евросоюз, в мире