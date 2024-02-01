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ЕС рассчитывает использовать доходы от российских активов на помощь Украине - РИА Новости, 01.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:31 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/ukraina-1924884351.html
ЕС рассчитывает использовать доходы от российских активов на помощь Украине
ЕС рассчитывает использовать доходы от российских активов на помощь Украине - РИА Новости, 01.02.2024
ЕС рассчитывает использовать доходы от российских активов на помощь Украине
Евросоюз намерен частично покрывать расходы на помощь Украине из средств, получаемых от инвестирования российских замороженных активов, следует из выводов... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T18:31
2024-02-01T18:31
специальная военная операция на украине
украина
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евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 1 фев - РИА Новости. Евросоюз намерен частично покрывать расходы на помощь Украине из средств, получаемых от инвестирования российских замороженных активов, следует из выводов саммита ЕС в Брюсселе. Ранее государства и правительства ЕС единогласно согласовали выделение Украине на период до 2027 года макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов евро (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиардов кредитов) с условием ежегодной отчетности со стороны Еврокомиссии и дебатов в Евросовете. В разделе заявления, касающемся безвозмездной помощи Украине, упоминаются доходы от иммобилизованных российских активов. "Потенциальные поступления (в украинский фонд ЕС - ред.) могут быть получены в соответствии с правовым актом, который касается чрезвычайных доходов, получаемых частными компаниями непосредственно от активов Центробанка РФ", - говорится в документе. Постоянные представители стран-членов ЕС 29 января согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от российских активов, замороженных в странах ЕС. Как пояснил ранее европейский дипломат, ЕК предлагает хранить полученные от замороженных активов России доходы на специальных счетах для их возможного использования в будущем для финансирования Украины. На данном этапе речь о переводе этих средств в бюджет ЕС или же напрямую Украине не идет. Сам механизм передачи средств пока не разработан.
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html
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украина, брюссель, россия, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Брюссель, Россия, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
ЕС рассчитывает использовать доходы от российских активов на помощь Украине

ЕС рассчитывает передать доходы от активов РФ в фонды помощи Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 1 фев - РИА Новости. Евросоюз намерен частично покрывать расходы на помощь Украине из средств, получаемых от инвестирования российских замороженных активов, следует из выводов саммита ЕС в Брюсселе.
Ранее государства и правительства ЕС единогласно согласовали выделение Украине на период до 2027 года макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов евро (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиардов кредитов) с условием ежегодной отчетности со стороны Еврокомиссии и дебатов в Евросовете.
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В разделе заявления, касающемся безвозмездной помощи Украине, упоминаются доходы от иммобилизованных российских активов. "Потенциальные поступления (в украинский фонд ЕС - ред.) могут быть получены в соответствии с правовым актом, который касается чрезвычайных доходов, получаемых частными компаниями непосредственно от активов Центробанка РФ", - говорится в документе.
Постоянные представители стран-членов ЕС 29 января согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от российских активов, замороженных в странах ЕС. Как пояснил ранее европейский дипломат, ЕК предлагает хранить полученные от замороженных активов России доходы на специальных счетах для их возможного использования в будущем для финансирования Украины. На данном этапе речь о переводе этих средств в бюджет ЕС или же напрямую Украине не идет. Сам механизм передачи средств пока не разработан.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБрюссельРоссияЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
 
 
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