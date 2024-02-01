ЕС рассчитывает использовать доходы от российских активов на помощь Украине
ЕС рассчитывает передать доходы от активов РФ в фонды помощи Украине
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 1 фев - РИА Новости. Евросоюз намерен частично покрывать расходы на помощь Украине из средств, получаемых от инвестирования российских замороженных активов, следует из выводов саммита ЕС в Брюсселе.
Ранее государства и правительства ЕС единогласно согласовали выделение Украине на период до 2027 года макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов евро (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиардов кредитов) с условием ежегодной отчетности со стороны Еврокомиссии и дебатов в Евросовете.
В разделе заявления, касающемся безвозмездной помощи Украине, упоминаются доходы от иммобилизованных российских активов. "Потенциальные поступления (в украинский фонд ЕС - ред.) могут быть получены в соответствии с правовым актом, который касается чрезвычайных доходов, получаемых частными компаниями непосредственно от активов Центробанка РФ", - говорится в документе.
Постоянные представители стран-членов ЕС 29 января согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от российских активов, замороженных в странах ЕС. Как пояснил ранее европейский дипломат, ЕК предлагает хранить полученные от замороженных активов России доходы на специальных счетах для их возможного использования в будущем для финансирования Украины. На данном этапе речь о переводе этих средств в бюджет ЕС или же напрямую Украине не идет. Сам механизм передачи средств пока не разработан.