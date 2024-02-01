https://ria.ru/20240201/ukraina-1924883284.html

ЕС будет одобрять помощь Украине квалифицированным большинством

ЕС будет одобрять помощь Украине квалифицированным большинством - РИА Новости, 01.02.2024

ЕС будет одобрять помощь Украине квалифицированным большинством

Утверждать и приостанавливать платежи в рамках макрофинансовой помощи Украине ЕС будет квалифицированным большинством, следует из итогового документа саммита... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T18:27

2024-02-01T18:27

2024-02-01T18:27

украина

киев

евросоюз

еврокомиссия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Утверждать и приостанавливать платежи в рамках макрофинансовой помощи Украине ЕС будет квалифицированным большинством, следует из итогового документа саммита стран сообщества. "Совет ЕС будет играть ключевую роль в управлении украинским фондом (50 миллиардов евро на период 2024-2027 года, 17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиардов кредитов – ред.). В этой связи решения Совета будут приниматься квалифицированным большинством (не менее 55% от всех стран ЕС, представляющих в общей сложности не менее 65% населения союза – ред.) для согласования поправок, утверждения или приостановки платежей на основе соответствующих предложений и анализа Еврокомиссии", - указывается в документе. В четверг лидеры ЕС единогласно согласовали выделение Украине на период с 2024 до 2027 годы макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов евро (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиардов кредитов) с условием ежегодной отчетности со стороны Еврокомиссии и дебатов в Евросовете. Предварительным условием выделения помощи будут также соблюдение Киевом демократических норм, верховенства закона и прав меньшинств, а также строгий контроль за коррупцией, финансовыми нарушениями и соблюдение финансовых интересов европейского сообщества.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

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украина, киев, евросоюз, еврокомиссия, в мире