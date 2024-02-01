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ЕС будет одобрять помощь Украине квалифицированным большинством - РИА Новости, 01.02.2024
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18:27 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/ukraina-1924883284.html
ЕС будет одобрять помощь Украине квалифицированным большинством
ЕС будет одобрять помощь Украине квалифицированным большинством - РИА Новости, 01.02.2024
ЕС будет одобрять помощь Украине квалифицированным большинством
Утверждать и приостанавливать платежи в рамках макрофинансовой помощи Украине ЕС будет квалифицированным большинством, следует из итогового документа саммита... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T18:27
2024-02-01T18:27
украина
киев
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Утверждать и приостанавливать платежи в рамках макрофинансовой помощи Украине ЕС будет квалифицированным большинством, следует из итогового документа саммита стран сообщества. "Совет ЕС будет играть ключевую роль в управлении украинским фондом (50 миллиардов евро на период 2024-2027 года, 17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиардов кредитов – ред.). В этой связи решения Совета будут приниматься квалифицированным большинством (не менее 55% от всех стран ЕС, представляющих в общей сложности не менее 65% населения союза – ред.) для согласования поправок, утверждения или приостановки платежей на основе соответствующих предложений и анализа Еврокомиссии", - указывается в документе. В четверг лидеры ЕС единогласно согласовали выделение Украине на период с 2024 до 2027 годы макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов евро (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиардов кредитов) с условием ежегодной отчетности со стороны Еврокомиссии и дебатов в Евросовете. Предварительным условием выделения помощи будут также соблюдение Киевом демократических норм, верховенства закона и прав меньшинств, а также строгий контроль за коррупцией, финансовыми нарушениями и соблюдение финансовых интересов европейского сообщества.
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html
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украина, киев, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Украина, Киев, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
ЕС будет одобрять помощь Украине квалифицированным большинством

ЕС будет одобрять или ограничивать помощь Украине квалифицированным большинством

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Утверждать и приостанавливать платежи в рамках макрофинансовой помощи Украине ЕС будет квалифицированным большинством, следует из итогового документа саммита стран сообщества.
"Совет ЕС будет играть ключевую роль в управлении украинским фондом (50 миллиардов евро на период 2024-2027 года, 17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиардов кредитов – ред.). В этой связи решения Совета будут приниматься квалифицированным большинством (не менее 55% от всех стран ЕС, представляющих в общей сложности не менее 65% населения союза – ред.) для согласования поправок, утверждения или приостановки платежей на основе соответствующих предложений и анализа Еврокомиссии", - указывается в документе.
В четверг лидеры ЕС единогласно согласовали выделение Украине на период с 2024 до 2027 годы макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов евро (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиардов кредитов) с условием ежегодной отчетности со стороны Еврокомиссии и дебатов в Евросовете. Предварительным условием выделения помощи будут также соблюдение Киевом демократических норм, верховенства закона и прав меньшинств, а также строгий контроль за коррупцией, финансовыми нарушениями и соблюдение финансовых интересов европейского сообщества.
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