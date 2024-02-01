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Лидеры ЕС согласовали ежегодную отчетность по финансовой помощи Украине - РИА Новости, 01.02.2024
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17:18 01.02.2024 (обновлено: 17:22 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/ukraina-1924865676.html
Лидеры ЕС согласовали ежегодную отчетность по финансовой помощи Украине
Лидеры ЕС согласовали ежегодную отчетность по финансовой помощи Украине - РИА Новости, 01.02.2024
Лидеры ЕС согласовали ежегодную отчетность по финансовой помощи Украине
Лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе согласовали механизм ежегодной отчетности по оказываемой Украине макрофинансовой помощи, следует из... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T17:18
2024-02-01T17:22
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БРЮССЕЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе согласовали механизм ежегодной отчетности по оказываемой Украине макрофинансовой помощи, следует из итогового документа. Ранее саммит утвердил выделение Киеву на период до 2027 года 50 миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи. "Евросовет будет проводить ежегодные дебаты по вопросам реализации механизма на основании годового отчета Еврокомиссии", - указывается в документе. Лидеры также указали, что при необходимости "через два года Евросовет предложит Еврокомиссии внести предложение по пересмотру этого механизма в контексте нового многолетнего бюджета Евросоюза".
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украина, брюссель, киев, евросовет, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Украина, Брюссель, Киев, Евросовет, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
Лидеры ЕС согласовали ежегодную отчетность по финансовой помощи Украине

На саммите ЕС согласовали механизм ежегодной отчетности по финпомощи Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе согласовали механизм ежегодной отчетности по оказываемой Украине макрофинансовой помощи, следует из итогового документа.
Ранее саммит утвердил выделение Киеву на период до 2027 года 50 миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи.
«
"Евросовет будет проводить ежегодные дебаты по вопросам реализации механизма на основании годового отчета Еврокомиссии", - указывается в документе.
Лидеры также указали, что при необходимости "через два года Евросовет предложит Еврокомиссии внести предложение по пересмотру этого механизма в контексте нового многолетнего бюджета Евросоюза".
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