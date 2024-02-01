https://ria.ru/20240201/ukraina-1924865676.html

Лидеры ЕС согласовали ежегодную отчетность по финансовой помощи Украине

Лидеры ЕС согласовали ежегодную отчетность по финансовой помощи Украине - РИА Новости, 01.02.2024

Лидеры ЕС согласовали ежегодную отчетность по финансовой помощи Украине

Лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе согласовали механизм ежегодной отчетности по оказываемой Украине макрофинансовой помощи, следует из... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T17:18

2024-02-01T17:18

2024-02-01T17:22

украина

брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе согласовали механизм ежегодной отчетности по оказываемой Украине макрофинансовой помощи, следует из итогового документа. Ранее саммит утвердил выделение Киеву на период до 2027 года 50 миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи. "Евросовет будет проводить ежегодные дебаты по вопросам реализации механизма на основании годового отчета Еврокомиссии", - указывается в документе. Лидеры также указали, что при необходимости "через два года Евросовет предложит Еврокомиссии внести предложение по пересмотру этого механизма в контексте нового многолетнего бюджета Евросоюза".

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, брюссель, киев, евросовет, еврокомиссия, евросоюз, в мире