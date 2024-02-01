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Лидеры ЕС согласовали ежегодную отчетность по финансовой помощи Украине
Лидеры ЕС согласовали ежегодную отчетность по финансовой помощи Украине - РИА Новости, 01.02.2024
Лидеры ЕС согласовали ежегодную отчетность по финансовой помощи Украине
Лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе согласовали механизм ежегодной отчетности по оказываемой Украине макрофинансовой помощи, следует из... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T17:18
2024-02-01T17:18
2024-02-01T17:22
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БРЮССЕЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе согласовали механизм ежегодной отчетности по оказываемой Украине макрофинансовой помощи, следует из итогового документа. Ранее саммит утвердил выделение Киеву на период до 2027 года 50 миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи. "Евросовет будет проводить ежегодные дебаты по вопросам реализации механизма на основании годового отчета Еврокомиссии", - указывается в документе. Лидеры также указали, что при необходимости "через два года Евросовет предложит Еврокомиссии внести предложение по пересмотру этого механизма в контексте нового многолетнего бюджета Евросоюза".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украина, Брюссель, Киев, Евросовет, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
Лидеры ЕС согласовали ежегодную отчетность по финансовой помощи Украине
На саммите ЕС согласовали механизм ежегодной отчетности по финпомощи Украине