https://ria.ru/20240201/ukraina-1924858590.html
ЕС приветствовал использование доходов от российских активов для Украины
ЕС приветствовал использование доходов от российских активов для Украины - РИА Новости, 01.02.2024
ЕС приветствовал использование доходов от российских активов для Украины
Лидеры Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе приветствовали достигнутую ранее постпредами стран сообщества договоренность об использовании доходов от... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T16:59
2024-02-01T16:59
2024-02-01T17:23
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БРЮССЕЛЬ, 1 фев - РИА Новости. Лидеры Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе приветствовали достигнутую ранее постпредами стран сообщества договоренность об использовании доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины, следует из итогового документа встречи в верхах.Постпреды стран сообщества 29 января согласовали решение по предложению использования чрезвычайных доходов от иммобилизованных в ЕС активов для поддержки восстановления Украины. Теперь это решение должен формально утвердить Совет ЕС, затем его опубликуют в официальном журнале, и оно вступит в силу."Евросовет приветствует соглашение, достигнутое по Решению Совета и Положению Совета (документы, утверждаемые на заседаниях постпредов стран ЕС - ред.), касающимся чрезвычайных доходов от иммобилизованных активов России для поддержки Украины", - следует из документа по итогам встречи в верхах.
https://ria.ru/20240201/ukraina-1924801071.html
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в мире, украина, евросоюз, брюссель, россия, евросовет
В мире, Украина, Евросоюз, Брюссель, Россия, Евросовет
ЕС приветствовал использование доходов от российских активов для Украины
Лидеры ЕС приветствовали использование доходов от активов РФ для помощи Украине