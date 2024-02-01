https://ria.ru/20240201/ukraina-1924858590.html

ЕС приветствовал использование доходов от российских активов для Украины

ЕС приветствовал использование доходов от российских активов для Украины - РИА Новости, 01.02.2024

ЕС приветствовал использование доходов от российских активов для Украины

Лидеры Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе приветствовали достигнутую ранее постпредами стран сообщества договоренность об использовании доходов от... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T16:59

2024-02-01T16:59

2024-02-01T17:23

в мире

украина

евросоюз

брюссель

россия

евросовет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 1 фев - РИА Новости. Лидеры Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе приветствовали достигнутую ранее постпредами стран сообщества договоренность об использовании доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины, следует из итогового документа встречи в верхах.Постпреды стран сообщества 29 января согласовали решение по предложению использования чрезвычайных доходов от иммобилизованных в ЕС активов для поддержки восстановления Украины. Теперь это решение должен формально утвердить Совет ЕС, затем его опубликуют в официальном журнале, и оно вступит в силу."Евросовет приветствует соглашение, достигнутое по Решению Совета и Положению Совета (документы, утверждаемые на заседаниях постпредов стран ЕС - ред.), касающимся чрезвычайных доходов от иммобилизованных активов России для поддержки Украины", - следует из документа по итогам встречи в верхах.

https://ria.ru/20240201/ukraina-1924801071.html

украина

брюссель

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, евросоюз, брюссель, россия, евросовет