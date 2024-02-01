https://ria.ru/20240201/ukraina-1924814174.html

СМИ: Орбан ничего не получил в обмен на согласие на передачу помощи Украине

СМИ: Орбан ничего не получил в обмен на согласие на передачу помощи Украине - РИА Новости, 01.02.2024

СМИ: Орбан ничего не получил в обмен на согласие на передачу помощи Украине

Премьер Венгрии Виктор Орбан "ничего не получил" в обмен на предоставление лидерам стран ЕС согласия на передачу Украине помощи, сообщает газета Guardian со... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T14:48

2024-02-01T14:48

2024-02-01T14:48

специальная военная операция на украине

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венгрия

украина

виктор орбан

евросоюз

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан "ничего не получил" в обмен на предоставление лидерам стран ЕС согласия на передачу Украине помощи, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники. Глава Евросовета Шарль Мишель в четверг сообщил, что все 27 лидеров ЕС на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Как отмечает газета, Орбану не удалось достичь компромиссного решения. "Он ничего не получил", - приводит издание слова одного из источников. Венгрия блокировала большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов из "Европейского фонда мира" на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы. Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя венгерский премьер Виктор Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924329988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, венгрия, украина, виктор орбан, евросоюз, ситуация в днр и лнр