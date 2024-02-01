https://ria.ru/20240201/ukraina-1924791015.html

СМИ: ЕС попытается угрозами не допустить разрыва внутри блока из-за Украины

СМИ: ЕС попытается угрозами не допустить разрыва внутри блока из-за Украины - РИА Новости, 01.02.2024

СМИ: ЕС попытается угрозами не допустить разрыва внутри блока из-за Украины

ЕС намерен попытаться переубедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в вопросе выделения помощи Украине, пишет Financial Times."Лидеры ЕС предпринимают... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T13:34

2024-02-01T13:34

2024-02-01T13:43

специальная военная операция на украине

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венгрия

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виктор орбан

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. ЕС намерен попытаться переубедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в вопросе выделения помощи Украине, пишет Financial Times."Лидеры ЕС предпринимают последнюю попытку принудить его согласовать жизненно важный пакет помощи Киеву. Разногласия по этому вопросу довели Брюссель и Будапешт до критической точки, и официальные лица опасаются непоправимого разрыва внутри блока, если венгерский лидер сохранит свое право вето", — говорится в публикации.Отмечается, что специальная встреча по этому вопросу пройдет 1 февраля.В статье указывается, что если Орбан не изменит позицию, то Венгрию помимо лишения права голоса, могут наказать еще и экономически. Ранее FT сообщила со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ ЕС, что Европейский союз может саботировать экономику Венгрии и заблокировать причитающиеся ей средства из европейских фондов, если она не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля. Стратегия нацелена на "экономические слабости" Венгрии и призвана поставить под угрозу ее валюту. В свою очередь, министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявил, что Будапешт не поддастся на "шантаж" Евросоюза в вопросе выделения пакета помощи Украине

https://ria.ru/20240201/rossiya-1924768838.html

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в мире, венгрия, украина, виктор орбан