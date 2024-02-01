СМИ: ЕС попытается угрозами не допустить разрыва внутри блока из-за Украины
FT: Евросоюз в последний раз попробует убедить Орбана в вопросе помощи Украине
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. ЕС намерен попытаться переубедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в вопросе выделения помощи Украине, пишет Financial Times.
"Лидеры ЕС предпринимают последнюю попытку принудить его согласовать жизненно важный пакет помощи Киеву. Разногласия по этому вопросу довели Брюссель и Будапешт до критической точки, и официальные лица опасаются непоправимого разрыва внутри блока, если венгерский лидер сохранит свое право вето", — говорится в публикации.
"Лидеры ЕС предпринимают последнюю попытку принудить его согласовать жизненно важный пакет помощи Киеву. Разногласия по этому вопросу довели Брюссель и Будапешт до критической точки, и официальные лица опасаются непоправимого разрыва внутри блока, если венгерский лидер сохранит свое право вето", — говорится в публикации.
Отмечается, что специальная встреча по этому вопросу пройдет 1 февраля.
В статье указывается, что если Орбан не изменит позицию, то Венгрию помимо лишения права голоса, могут наказать еще и экономически.
Ранее FT сообщила со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ ЕС, что Европейский союз может саботировать экономику Венгрии и заблокировать причитающиеся ей средства из европейских фондов, если она не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля. Стратегия нацелена на "экономические слабости" Венгрии и призвана поставить под угрозу ее валюту.
В свою очередь, министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявил, что Будапешт не поддастся на "шантаж" Евросоюза в вопросе выделения пакета помощи Украине
Ранее FT сообщила со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ ЕС, что Европейский союз может саботировать экономику Венгрии и заблокировать причитающиеся ей средства из европейских фондов, если она не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля. Стратегия нацелена на "экономические слабости" Венгрии и призвана поставить под угрозу ее валюту.
В свою очередь, министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявил, что Будапешт не поддастся на "шантаж" Евросоюза в вопросе выделения пакета помощи Украине