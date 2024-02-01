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Премьер Бельгии уверен, что лидеры ЕС согласуют финансирование для Украины
Премьер Бельгии уверен, что лидеры ЕС согласуют финансирование для Украины - РИА Новости, 01.02.2024
Премьер Бельгии уверен, что лидеры ЕС согласуют финансирование для Украины
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо считает, что страны ЕС на саммите смогут добиться компромисса по финансированию Украины. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T11:16
2024-02-01T11:16
2024-02-01T11:16
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бельгия
александр де кроо
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 1 яев – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо считает, что страны ЕС на саммите смогут добиться компромисса по финансированию Украины. "Я уверен, что 27 стран ЕС добьются компромисса…. Мы можем достичь единства в поддержке Украины, добиться финансирования, которое необходимо населению Украины... Конечно, есть необходимость в прозрачности, контроле за тем, как тратятся эти средства", - сказал он перед началом встречи в верхах. Лидеры стран ЕС на специальном саммите Евросоюза в Брюсселе в четверг обсуждают поправки в многолетний бюджет ЕС, которые включают 50 миллиардов евро для многолетнего финансирования Украины, а также военную помощь Киеву на ближайшие четыре года в размере еще 20 миллиардов. В настоящее время все эти решения блокирует Венгрия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Премьер Бельгии уверен, что лидеры ЕС согласуют финансирование для Украины
Премьер Бельгии де Кроо: лидеры ЕС найдут компромисс по финансированию Украины