Рейтинг@Mail.ru
Премьер Бельгии уверен, что лидеры ЕС согласуют финансирование для Украины - РИА Новости, 01.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:16 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/ukraina-1924752480.html
Премьер Бельгии уверен, что лидеры ЕС согласуют финансирование для Украины
Премьер Бельгии уверен, что лидеры ЕС согласуют финансирование для Украины - РИА Новости, 01.02.2024
Премьер Бельгии уверен, что лидеры ЕС согласуют финансирование для Украины
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо считает, что страны ЕС на саммите смогут добиться компромисса по финансированию Украины. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T11:16
2024-02-01T11:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
бельгия
александр де кроо
евросоюз
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763694536_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_55cb0f25080857ef0727111b91962cc3.jpg
БРЮССЕЛЬ, 1 яев – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо считает, что страны ЕС на саммите смогут добиться компромисса по финансированию Украины. "Я уверен, что 27 стран ЕС добьются компромисса…. Мы можем достичь единства в поддержке Украины, добиться финансирования, которое необходимо населению Украины... Конечно, есть необходимость в прозрачности, контроле за тем, как тратятся эти средства", - сказал он перед началом встречи в верхах. Лидеры стран ЕС на специальном саммите Евросоюза в Брюсселе в четверг обсуждают поправки в многолетний бюджет ЕС, которые включают 50 миллиардов евро для многолетнего финансирования Украины, а также военную помощь Киеву на ближайшие четыре года в размере еще 20 миллиардов. В настоящее время все эти решения блокирует Венгрия.
https://ria.ru/20240126/lovushka-1923522120.html
украина
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763694536_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_f23f855013ca8e67bf9ac0d7dfeac0c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, бельгия, александр де кроо, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Бельгия, Александр де Кроо, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
Премьер Бельгии уверен, что лидеры ЕС согласуют финансирование для Украины

Премьер Бельгии де Кроо: лидеры ЕС найдут компромисс по финансированию Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАлександр де Кроо
Александр де Кроо - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Александр де Кроо. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 1 яев – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо считает, что страны ЕС на саммите смогут добиться компромисса по финансированию Украины.
"Я уверен, что 27 стран ЕС добьются компромисса…. Мы можем достичь единства в поддержке Украины, добиться финансирования, которое необходимо населению Украины... Конечно, есть необходимость в прозрачности, контроле за тем, как тратятся эти средства", - сказал он перед началом встречи в верхах.
Лидеры стран ЕС на специальном саммите Евросоюза в Брюсселе в четверг обсуждают поправки в многолетний бюджет ЕС, которые включают 50 миллиардов евро для многолетнего финансирования Украины, а также военную помощь Киеву на ближайшие четыре года в размере еще 20 миллиардов.
В настоящее время все эти решения блокирует Венгрия.
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Запад хочет заманить Россию в снарядную ловушку
26 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБельгияАлександр де КрооЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала