https://ria.ru/20240201/ukraina-1924752480.html

Премьер Бельгии уверен, что лидеры ЕС согласуют финансирование для Украины

Премьер Бельгии уверен, что лидеры ЕС согласуют финансирование для Украины - РИА Новости, 01.02.2024

Премьер Бельгии уверен, что лидеры ЕС согласуют финансирование для Украины

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо считает, что страны ЕС на саммите смогут добиться компромисса по финансированию Украины. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T11:16

2024-02-01T11:16

2024-02-01T11:16

специальная военная операция на украине

в мире

украина

бельгия

александр де кроо

евросоюз

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 1 яев – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо считает, что страны ЕС на саммите смогут добиться компромисса по финансированию Украины. "Я уверен, что 27 стран ЕС добьются компромисса…. Мы можем достичь единства в поддержке Украины, добиться финансирования, которое необходимо населению Украины... Конечно, есть необходимость в прозрачности, контроле за тем, как тратятся эти средства", - сказал он перед началом встречи в верхах. Лидеры стран ЕС на специальном саммите Евросоюза в Брюсселе в четверг обсуждают поправки в многолетний бюджет ЕС, которые включают 50 миллиардов евро для многолетнего финансирования Украины, а также военную помощь Киеву на ближайшие четыре года в размере еще 20 миллиардов. В настоящее время все эти решения блокирует Венгрия.

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Кирилл Волков

в мире, украина, бельгия, александр де кроо, евросоюз, ситуация в днр и лнр