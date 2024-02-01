https://ria.ru/20240201/ugrozy-1924759190.html

На Камчатке директриса угрожала школьнику из-за питания в столовой

На Камчатке директриса угрожала школьнику из-за питания в столовой - РИА Новости, 01.02.2024

На Камчатке директриса угрожала школьнику из-за питания в столовой

Прокуратура Елизовского района начала проверку истории о директрисе школы, угрожающей сдать ученика в полицию за то, что он поедает порции одноклассников в... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T11:45

2024-02-01T11:45

2024-02-01T11:45

происшествия

камчатка

елизовский район

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 фев - РИА Новости. Прокуратура Елизовского района начала проверку истории о директрисе школы, угрожающей сдать ученика в полицию за то, что он поедает порции одноклассников в столовой, сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края в Telegram-канале. "В связи с публикациями аудиосообщений, на которых зафиксирован разговор взрослой женщины и ребенка о питании в учебном заведении, Елизовская городская прокуратура проведет проверку исполнения законодательства об образовании в Елизовской средней школе №3", - сообщает надзорное ведомство. Прокурор оценит действия работников школы, а также организацию питания в ней. В социальных сетях была опубликована аудиозапись, на которой, предположительно, директор школы №3 в Елизово отчитывает ученика 9-го класса за поедание порций, отданных ему одноклассниками. Женщина угрожает подростку, что заявит на него в полицию, что он ворует еду. Помимо прочего она в разговоре с подростком использует оскорбительное фразы, например, "не твое собачье дело", когда отвечает мальчику на замечание, что нетронутые порции все равно выбрасывают.

https://ria.ru/20230720/shkolniki-1885379778.html

камчатка

елизовский район

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происшествия, камчатка, елизовский район, камчатский край