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На Камчатке директриса угрожала школьнику из-за питания в столовой
На Камчатке директриса угрожала школьнику из-за питания в столовой - РИА Новости, 01.02.2024
На Камчатке директриса угрожала школьнику из-за питания в столовой
Прокуратура Елизовского района начала проверку истории о директрисе школы, угрожающей сдать ученика в полицию за то, что он поедает порции одноклассников в... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T11:45
2024-02-01T11:45
2024-02-01T11:45
происшествия
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елизовский район
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 фев - РИА Новости. Прокуратура Елизовского района начала проверку истории о директрисе школы, угрожающей сдать ученика в полицию за то, что он поедает порции одноклассников в столовой, сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края в Telegram-канале. "В связи с публикациями аудиосообщений, на которых зафиксирован разговор взрослой женщины и ребенка о питании в учебном заведении, Елизовская городская прокуратура проведет проверку исполнения законодательства об образовании в Елизовской средней школе №3", - сообщает надзорное ведомство. Прокурор оценит действия работников школы, а также организацию питания в ней. В социальных сетях была опубликована аудиозапись, на которой, предположительно, директор школы №3 в Елизово отчитывает ученика 9-го класса за поедание порций, отданных ему одноклассниками. Женщина угрожает подростку, что заявит на него в полицию, что он ворует еду. Помимо прочего она в разговоре с подростком использует оскорбительное фразы, например, "не твое собачье дело", когда отвечает мальчику на замечание, что нетронутые порции все равно выбрасывают.
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происшествия, камчатка, елизовский район, камчатский край
Происшествия, Камчатка, Елизовский район, Камчатский край
На Камчатке директриса угрожала школьнику из-за питания в столовой
На Камчатке прокуратура проведет проверку после угроз директрисы школьнику