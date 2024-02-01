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На Камчатке директриса угрожала школьнику из-за питания в столовой - РИА Новости, 01.02.2024
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11:45 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/ugrozy-1924759190.html
На Камчатке директриса угрожала школьнику из-за питания в столовой
На Камчатке директриса угрожала школьнику из-за питания в столовой - РИА Новости, 01.02.2024
На Камчатке директриса угрожала школьнику из-за питания в столовой
Прокуратура Елизовского района начала проверку истории о директрисе школы, угрожающей сдать ученика в полицию за то, что он поедает порции одноклассников в... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T11:45
2024-02-01T11:45
происшествия
камчатка
елизовский район
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 фев - РИА Новости. Прокуратура Елизовского района начала проверку истории о директрисе школы, угрожающей сдать ученика в полицию за то, что он поедает порции одноклассников в столовой, сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края в Telegram-канале. "В связи с публикациями аудиосообщений, на которых зафиксирован разговор взрослой женщины и ребенка о питании в учебном заведении, Елизовская городская прокуратура проведет проверку исполнения законодательства об образовании в Елизовской средней школе №3", - сообщает надзорное ведомство. Прокурор оценит действия работников школы, а также организацию питания в ней. В социальных сетях была опубликована аудиозапись, на которой, предположительно, директор школы №3 в Елизово отчитывает ученика 9-го класса за поедание порций, отданных ему одноклассниками. Женщина угрожает подростку, что заявит на него в полицию, что он ворует еду. Помимо прочего она в разговоре с подростком использует оскорбительное фразы, например, "не твое собачье дело", когда отвечает мальчику на замечание, что нетронутые порции все равно выбрасывают.
https://ria.ru/20230720/shkolniki-1885379778.html
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происшествия, камчатка, елизовский район, камчатский край
Происшествия, Камчатка, Елизовский район, Камчатский край
На Камчатке директриса угрожала школьнику из-за питания в столовой

На Камчатке прокуратура проведет проверку после угроз директрисы школьнику

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 фев - РИА Новости. Прокуратура Елизовского района начала проверку истории о директрисе школы, угрожающей сдать ученика в полицию за то, что он поедает порции одноклассников в столовой, сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края в Telegram-канале.
«
"В связи с публикациями аудиосообщений, на которых зафиксирован разговор взрослой женщины и ребенка о питании в учебном заведении, Елизовская городская прокуратура проведет проверку исполнения законодательства об образовании в Елизовской средней школе №3", - сообщает надзорное ведомство.
Прокурор оценит действия работников школы, а также организацию питания в ней.
В социальных сетях была опубликована аудиозапись, на которой, предположительно, директор школы №3 в Елизово отчитывает ученика 9-го класса за поедание порций, отданных ему одноклассниками. Женщина угрожает подростку, что заявит на него в полицию, что он ворует еду. Помимо прочего она в разговоре с подростком использует оскорбительное фразы, например, "не твое собачье дело", когда отвечает мальчику на замечание, что нетронутые порции все равно выбрасывают.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
СК начал проверку после угроз "банды вымогателей" школьникам в Москве
20 июля 2023, 22:54
 
ПроисшествияКамчаткаЕлизовский районКамчатский край
 
 
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