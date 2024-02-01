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Путин призвал сделать углеводородную энергию максимально чистой - РИА Новости, 01.02.2024
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18:33 01.02.2024 (обновлено: 18:42 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/uglevodorody-1924884492.html
Путин призвал сделать углеводородную энергию максимально чистой
Путин призвал сделать углеводородную энергию максимально чистой - РИА Новости, 01.02.2024
Путин призвал сделать углеводородную энергию максимально чистой
Необходимо развивать альтернативные виды энергии, но в то же время облагораживать углеводородную энергетику, так как от неё в ближайшие десятилетия человечеству РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T18:33
2024-02-01T18:42
россия
владимир путин
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Необходимо развивать альтернативные виды энергии, но в то же время облагораживать углеводородную энергетику, так как от неё в ближайшие десятилетия человечеству никуда не деться, заявил президент России Владимир Путин. "Что бы ни говорили про углеводород, и чтобы ни говорили о необходимости развивать альтернативные виды энергии, а это надо делать, и мы в России этим занимаемся, без всякого сомнения будем делать это дальше, но от углеводородной энергетики, конечно, её тоже нужно облагораживать, нужно думать о том, чтобы она была максимально чистой, но от неё в ближайшие десятилетия, многие десятилетия человечеству никуда не деться", - отметил Путин в ходе открытия объектов современных кампусов в субъектах РФ. Беседа о значимости углеводородной энергии прошла в ходе открытия научно-исследовательского учебного центра Высшая школа нефти в Альметьевске. О данном проекте президенту доложил ректор ГБОУ ВО "Альметьевский государственный нефтяной институт" Александр Дьяконов. "Сегодня в Альметьевске мы открываем уникальный объект: научно-исследовательский учебный центр Высшая школа нефти. Уже сейчас здесь на одной площадке объединена вузовская и отраслевая наука, практикориентированное обучение и реальное производство. …Центр представляет собой комплекс сооружений, площадью 110 тысяч квадратных метров, включая два учебно-лабораторных корпуса на 50 тысяч квадратных метров, это 60 лабораторий и 72 учебные аудитории, которые оснащены самым современным оборудованием мирового уровня", - рассказал Дьяконов.
https://ria.ru/20231025/energetika-1904797348.html
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россия, владимир путин, экономика, цены на нефть
Россия, Владимир Путин, Экономика, Цены на нефть
Путин призвал сделать углеводородную энергию максимально чистой

Путин: от углеводородной энергетики в ближайшие десятилетия никуда не деться

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание "О ходе реализации федерального проекта по созданию сети современных кампусов"
Президент России Владимир Путин проводит совещание О ходе реализации федерального проекта по созданию сети современных кампусов - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин проводит совещание "О ходе реализации федерального проекта по созданию сети современных кампусов"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Необходимо развивать альтернативные виды энергии, но в то же время облагораживать углеводородную энергетику, так как от неё в ближайшие десятилетия человечеству никуда не деться, заявил президент России Владимир Путин.
"Что бы ни говорили про углеводород, и чтобы ни говорили о необходимости развивать альтернативные виды энергии, а это надо делать, и мы в России этим занимаемся, без всякого сомнения будем делать это дальше, но от углеводородной энергетики, конечно, её тоже нужно облагораживать, нужно думать о том, чтобы она была максимально чистой, но от неё в ближайшие десятилетия, многие десятилетия человечеству никуда не деться", - отметил Путин в ходе открытия объектов современных кампусов в субъектах РФ.
Беседа о значимости углеводородной энергии прошла в ходе открытия научно-исследовательского учебного центра Высшая школа нефти в Альметьевске. О данном проекте президенту доложил ректор ГБОУ ВО "Альметьевский государственный нефтяной институт" Александр Дьяконов.
"Сегодня в Альметьевске мы открываем уникальный объект: научно-исследовательский учебный центр Высшая школа нефти. Уже сейчас здесь на одной площадке объединена вузовская и отраслевая наука, практикориентированное обучение и реальное производство. …Центр представляет собой комплекс сооружений, площадью 110 тысяч квадратных метров, включая два учебно-лабораторных корпуса на 50 тысяч квадратных метров, это 60 лабораторий и 72 учебные аудитории, которые оснащены самым современным оборудованием мирового уровня", - рассказал Дьяконов.
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