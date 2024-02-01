https://ria.ru/20240201/uglevodorody-1924884492.html

Путин призвал сделать углеводородную энергию максимально чистой

Путин призвал сделать углеводородную энергию максимально чистой - РИА Новости, 01.02.2024

Путин призвал сделать углеводородную энергию максимально чистой

Необходимо развивать альтернативные виды энергии, но в то же время облагораживать углеводородную энергетику, так как от неё в ближайшие десятилетия человечеству РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T18:33

2024-02-01T18:33

2024-02-01T18:42

россия

владимир путин

экономика

цены на нефть

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Необходимо развивать альтернативные виды энергии, но в то же время облагораживать углеводородную энергетику, так как от неё в ближайшие десятилетия человечеству никуда не деться, заявил президент России Владимир Путин. "Что бы ни говорили про углеводород, и чтобы ни говорили о необходимости развивать альтернативные виды энергии, а это надо делать, и мы в России этим занимаемся, без всякого сомнения будем делать это дальше, но от углеводородной энергетики, конечно, её тоже нужно облагораживать, нужно думать о том, чтобы она была максимально чистой, но от неё в ближайшие десятилетия, многие десятилетия человечеству никуда не деться", - отметил Путин в ходе открытия объектов современных кампусов в субъектах РФ. Беседа о значимости углеводородной энергии прошла в ходе открытия научно-исследовательского учебного центра Высшая школа нефти в Альметьевске. О данном проекте президенту доложил ректор ГБОУ ВО "Альметьевский государственный нефтяной институт" Александр Дьяконов. "Сегодня в Альметьевске мы открываем уникальный объект: научно-исследовательский учебный центр Высшая школа нефти. Уже сейчас здесь на одной площадке объединена вузовская и отраслевая наука, практикориентированное обучение и реальное производство. …Центр представляет собой комплекс сооружений, площадью 110 тысяч квадратных метров, включая два учебно-лабораторных корпуса на 50 тысяч квадратных метров, это 60 лабораторий и 72 учебные аудитории, которые оснащены самым современным оборудованием мирового уровня", - рассказал Дьяконов.

https://ria.ru/20231025/energetika-1904797348.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, экономика, цены на нефть