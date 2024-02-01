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В Кремле прокомментировали проблемы со счетами российских компаний в Турции - РИА Новости, 01.02.2024
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13:06 01.02.2024 (обновлено: 15:38 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/turtsiya-1924780350.html
В Кремле прокомментировали проблемы со счетами российских компаний в Турции
В Кремле прокомментировали проблемы со счетами российских компаний в Турции - РИА Новости, 01.02.2024
В Кремле прокомментировали проблемы со счетами российских компаний в Турции
В Кремле в курсе ситуации со счетами российских компаний в Турции, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T13:06
2024-02-01T15:38
экономика
турция
россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Кремле в курсе ситуации со счетами российских компаний в Турции, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы находимся в состоянии активного диалога с нашими турецкими партнерами и коллегами, обсуждаем эти проблемы", — сказал он.По словам пресс-секретаря, проблемы вызваны совершенно беспрецедентным, неприкрытым и агрессивным давлением, которое представители США оказывают на Турцию и турецкие компании, в том числе и финансовые.Сейчас Москва и Анкара ищут приемлемый выход из этой ситуации, добавил Песков."Мы находимся в диалоге. Собственно, есть понимание, что подобное давление не должно мешать развитию нашего сотрудничества, наших двусторонних отношений, которое отвечает интересам народов двух стран", — заключил он.В последнее время некоторые турецкие банки начали закрывать счета российских компаний и ужесточили требования к физическим лицам из России, намеревающимся завести карточку. По информации газеты "Ведомости", это происходило еще с 2022 года, но тогда речь шла об организациях, попавших под санкции, а теперь отношения прекращаются и с другими фирмами.Как писала газета Ekonomim, с 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. Вопросом занялся турецкий Минторг. По словам источника РИА Новости в банковской сфере в Анкаре, что проблема отчасти связана с давлением на Турцию в связи с западными санкциями, хотя банковский сектор не получал каких-либо доказательств того, что турецкая сторона содействует обходу этих мер.Власти Турции не раз заявляли, что не присоединятся к санкциям против России, но и не позволят обходить их. Как говорил президент Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара будет делать то, что хочет сама, а не то, чего требует Запад.
https://ria.ru/20240130/perevody-1924268982.html
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экономика, турция, россия, сша, дмитрий песков
Экономика, Турция, Россия, США, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали проблемы со счетами российских компаний в Турции

Песков связал проблемы со счетами российских компаний в Турции с давлением США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Кремле в курсе ситуации со счетами российских компаний в Турции, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы находимся в состоянии активного диалога с нашими турецкими партнерами и коллегами, обсуждаем эти проблемы", — сказал он.
По словам пресс-секретаря, проблемы вызваны совершенно беспрецедентным, неприкрытым и агрессивным давлением, которое представители США оказывают на Турцию и турецкие компании, в том числе и финансовые.
Сейчас Москва и Анкара ищут приемлемый выход из этой ситуации, добавил Песков.
"Мы находимся в диалоге. Собственно, есть понимание, что подобное давление не должно мешать развитию нашего сотрудничества, наших двусторонних отношений, которое отвечает интересам народов двух стран", — заключил он.
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Источник: Турция и Россия обсуждают, как избежать проблем с переводами
30 января, 07:07
В последнее время некоторые турецкие банки начали закрывать счета российских компаний и ужесточили требования к физическим лицам из России, намеревающимся завести карточку. По информации газеты "Ведомости", это происходило еще с 2022 года, но тогда речь шла об организациях, попавших под санкции, а теперь отношения прекращаются и с другими фирмами.
Как писала газета Ekonomim, с 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. Вопросом занялся турецкий Минторг. По словам источника РИА Новости в банковской сфере в Анкаре, что проблема отчасти связана с давлением на Турцию в связи с западными санкциями, хотя банковский сектор не получал каких-либо доказательств того, что турецкая сторона содействует обходу этих мер.
Власти Турции не раз заявляли, что не присоединятся к санкциям против России, но и не позволят обходить их. Как говорил президент Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара будет делать то, что хочет сама, а не то, чего требует Запад.
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ЭкономикаТурцияРоссияСШАДмитрий Песков
 
 
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