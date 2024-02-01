https://ria.ru/20240201/turtsiya-1924780350.html

В Кремле прокомментировали проблемы со счетами российских компаний в Турции

В Кремле прокомментировали проблемы со счетами российских компаний в Турции - РИА Новости, 01.02.2024

В Кремле прокомментировали проблемы со счетами российских компаний в Турции

В Кремле в курсе ситуации со счетами российских компаний в Турции, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T13:06

2024-02-01T13:06

2024-02-01T15:38

экономика

турция

россия

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Кремле в курсе ситуации со счетами российских компаний в Турции, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы находимся в состоянии активного диалога с нашими турецкими партнерами и коллегами, обсуждаем эти проблемы", — сказал он.По словам пресс-секретаря, проблемы вызваны совершенно беспрецедентным, неприкрытым и агрессивным давлением, которое представители США оказывают на Турцию и турецкие компании, в том числе и финансовые.Сейчас Москва и Анкара ищут приемлемый выход из этой ситуации, добавил Песков."Мы находимся в диалоге. Собственно, есть понимание, что подобное давление не должно мешать развитию нашего сотрудничества, наших двусторонних отношений, которое отвечает интересам народов двух стран", — заключил он.В последнее время некоторые турецкие банки начали закрывать счета российских компаний и ужесточили требования к физическим лицам из России, намеревающимся завести карточку. По информации газеты "Ведомости", это происходило еще с 2022 года, но тогда речь шла об организациях, попавших под санкции, а теперь отношения прекращаются и с другими фирмами.Как писала газета Ekonomim, с 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. Вопросом занялся турецкий Минторг. По словам источника РИА Новости в банковской сфере в Анкаре, что проблема отчасти связана с давлением на Турцию в связи с западными санкциями, хотя банковский сектор не получал каких-либо доказательств того, что турецкая сторона содействует обходу этих мер.Власти Турции не раз заявляли, что не присоединятся к санкциям против России, но и не позволят обходить их. Как говорил президент Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара будет делать то, что хочет сама, а не то, чего требует Запад.

https://ria.ru/20240130/perevody-1924268982.html

https://ria.ru/20240131/turtsiya-1924498426.html

турция

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, турция, россия, сша, дмитрий песков