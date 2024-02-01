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СМИ: в Турции начали закрывать счета российских компаний - РИА Новости, 01.02.2024
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07:03 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/turtsiya-1924714098.html
СМИ: в Турции начали закрывать счета российских компаний
СМИ: в Турции начали закрывать счета российских компаний - РИА Новости, 01.02.2024
СМИ: в Турции начали закрывать счета российских компаний
Некоторые турецкие банки начали закрывать счета российских компаний и ужесточать требования для физических лиц, об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T07:03
2024-02-01T07:03
в мире
турция
россия
сша
москва
джо байден
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Некоторые турецкие банки начали закрывать счета российских компаний и ужесточать требования для физических лиц, об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на финансовых консультантов и владельцев бизнеса."Турецкие банки ужесточили политику по отношению к российским клиентам – некоторые финансовые организации начали закрывать компаниям счета и повысили требования к физлицам, собирающимся завести карточку", — говорится в публикации.В декабре президент США Джо Байден подписал указ, который расширяет правовые основания для введения антироссийских санкций. Он, в частности, дает возможность отключать от финансовой системы банки, уличенные в содействии Москве в обходе санкций против ее военно-промышленного комплекса, и блокировать импорт продукции российского происхождения, в том числе морепродуктов, алкоголя и алмазов, в случае ее глубокой переработки в третьих странах.Как сообщил изданию один из источников, до декабря в Турции оставалось "два всеядных и два полувсеядных" с точки зрения работы с Россией банка. Однако после указа Байдена первые две финансовые организации начали закрывать счета российских фирм, опасаясь попасть под американские санкции. Вторые два банка, по словам собеседника издания, разрывают деловые отношения в первую очередь с теми, кто начал сотрудничество с ними уже после начала военных действий на Украине.В сентябре 2022 года турецкие банки также приостановили обслуживание карт "Мир". В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20240201/sanktsii-1924704723.html
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турция
россия
сша
москва
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в мире, турция, россия, сша, москва, джо байден, санкции в отношении россии
В мире, Турция, Россия, США, Москва, Джо Байден, Санкции в отношении России
СМИ: в Турции начали закрывать счета российских компаний

"Ведомости": некоторые турецкие банки начали закрывать счета российских компаний

© Фото : Pexels/Ahmed MullaФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© Фото : Pexels/Ahmed Mulla
Флаг Турции. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Некоторые турецкие банки начали закрывать счета российских компаний и ужесточать требования для физических лиц, об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на финансовых консультантов и владельцев бизнеса.
"Турецкие банки ужесточили политику по отношению к российским клиентам – некоторые финансовые организации начали закрывать компаниям счета и повысили требования к физлицам, собирающимся завести карточку", — говорится в публикации.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
СМИ: ЕК в субботу начнет неофициальное обсуждение антироссийских санкций
03:15
В декабре президент США Джо Байден подписал указ, который расширяет правовые основания для введения антироссийских санкций. Он, в частности, дает возможность отключать от финансовой системы банки, уличенные в содействии Москве в обходе санкций против ее военно-промышленного комплекса, и блокировать импорт продукции российского происхождения, в том числе морепродуктов, алкоголя и алмазов, в случае ее глубокой переработки в третьих странах.
Как сообщил изданию один из источников, до декабря в Турции оставалось "два всеядных и два полувсеядных" с точки зрения работы с Россией банка. Однако после указа Байдена первые две финансовые организации начали закрывать счета российских фирм, опасаясь попасть под американские санкции. Вторые два банка, по словам собеседника издания, разрывают деловые отношения в первую очередь с теми, кто начал сотрудничество с ними уже после начала военных действий на Украине.
В сентябре 2022 года турецкие банки также приостановили обслуживание карт "Мир". В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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В миреТурцияРоссияСШАМоскваДжо БайденСанкции в отношении России
 
 
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