СМИ: в Турции начали закрывать счета российских компаний
"Ведомости": некоторые турецкие банки начали закрывать счета российских компаний
© Фото : Pexels/Ahmed MullaФлаг Турции
© Фото : Pexels/Ahmed Mulla
Флаг Турции. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Некоторые турецкие банки начали закрывать счета российских компаний и ужесточать требования для физических лиц, об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на финансовых консультантов и владельцев бизнеса.
"Турецкие банки ужесточили политику по отношению к российским клиентам – некоторые финансовые организации начали закрывать компаниям счета и повысили требования к физлицам, собирающимся завести карточку", — говорится в публикации.
В декабре президент США Джо Байден подписал указ, который расширяет правовые основания для введения антироссийских санкций. Он, в частности, дает возможность отключать от финансовой системы банки, уличенные в содействии Москве в обходе санкций против ее военно-промышленного комплекса, и блокировать импорт продукции российского происхождения, в том числе морепродуктов, алкоголя и алмазов, в случае ее глубокой переработки в третьих странах.
Как сообщил изданию один из источников, до декабря в Турции оставалось "два всеядных и два полувсеядных" с точки зрения работы с Россией банка. Однако после указа Байдена первые две финансовые организации начали закрывать счета российских фирм, опасаясь попасть под американские санкции. Вторые два банка, по словам собеседника издания, разрывают деловые отношения в первую очередь с теми, кто начал сотрудничество с ними уже после начала военных действий на Украине.
В сентябре 2022 года турецкие банки также приостановили обслуживание карт "Мир". В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.