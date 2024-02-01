https://ria.ru/20240201/turkompleks-1924839744.html

Туркомплекс в Карелии получил товарный знак при помощи центра "Мой бизнес"

Туркомплекс в Карелии получил товарный знак при помощи центра "Мой бизнес" - РИА Новости, 01.02.2024

Туркомплекс в Карелии получил товарный знак при помощи центра "Мой бизнес"

Туристический комплекс "Жемчужина Заонежья" в Республике Карелия получил товарный знак благодаря содействию центра "Мой бизнес", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T16:15

2024-02-01T16:15

2024-02-01T16:15

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

республика карелия

петрозаводск

медвежьегорский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924837163_0:149:949:683_1920x0_80_0_0_d7d96403cfb3ccd966681ba69dd4c261.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Туристический комплекс "Жемчужина Заонежья" в Республике Карелия получил товарный знак благодаря содействию центра "Мой бизнес", сообщает пресс-служба администрации главы региона. Туристический проект предпринимателя из Петрозаводска Сергея Шихуцкого знакомит с красотой Заонежья, его историей, а также позволяет гостям пожить в старинном деревянном доме. Недавно при содействии центра "Мой бизнес" Карелии Шихуцкий зарегистрировал товарный знак "Жемчужина Заонежья". Данный шаг способствует дальнейшему развитию бизнеса и личного бренда, защищает от недобросовестных конкурентов и гарантирует юридическую поддержку. "Решил получить товарный знак, чтобы закрепить за собой мое название. Мне давно предлагали это сделать, рассказали обо всех плюсах, но тогда это было не актуально. А сейчас и реконструкцию закончил, и как раз софинансирование давали на это дело, поэтому я и решился на регистрацию товарного знака, – сказал Шихуцкий, его слова приводит пресс-служба. Там отметили, что "Жемчужина Заонежья" представляет собой комплекс гостевых домов, которые расположены в деревне Кондобережской Медвежьегорского района, недалеко от острова Кижи и деревни Великая Губа. Идея проекта возникла в 2013 году, когда предприниматель решил оставить след в истории своей малой Родины. Для этого был выкуплен столетний дом потомственного крестьянина Луки Лукина, чтобы его потом отреставрировать. Там провели серьезную работу. В настоящее время гости туркомплекса могут провести отпуск в настоящем карельском доме – образцовом примере деревянного зодчества Заонежья. Здание разделено на несколько гостевых комнат, в каждой из них органично сочетаются современные удобства и старинный интерьер. Также гостям на выбор предлагается два отдельных гостевых дома на берегу Онежского озера: "Крестики-Нолики" и "Белый шоколад". Кроме того, в программу отдыха могут быть включены авторские экскурсии по Заонежью и Кижскому ожерелью, трофейная рыбалка, карельская кухня и многое другое. Услугу центр "Мой бизнес" оказывает на выгодных условиях софинансирования некоторым категориям предпринимателей. Подобная поддержка возможна в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина.

https://ria.ru/20240201/zaymy-1924770103.html

https://ria.ru/20240201/zabaykale-1924767204.html

республика карелия

петрозаводск

медвежьегорский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , республика карелия, петрозаводск, медвежьегорский район