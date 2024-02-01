https://ria.ru/20240201/transplantologi-1924714609.html

В ЛНР нашли доказательства работы черных трансплантологов в рядах ВСУ

В ЛНР нашли доказательства работы черных трансплантологов в рядах ВСУ - РИА Новости, 01.02.2024

В ЛНР нашли доказательства работы черных трансплантологов в рядах ВСУ

На территории города Северодонецка, который до лета 2022 года контролировала украинская армия, нашли свидетельства работы черных трансплантологов в рядах ВСУ, в РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T07:08

2024-02-01T07:08

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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 1 фев — РИА Новости. На территории города Северодонецка, который до лета 2022 года контролировала украинская армия, нашли свидетельства работы черных трансплантологов в рядах ВСУ, в том числе документы, рассказали РИА Новости представители силовых структур ЛНР."На освобожденных территориях нам попали в руки довольно интересные документы, которые свидетельствуют о том, что трансплантация органов в Украине была поставлена на поток. Самыми первыми донорами являлись солдаты ВСУ", — сказала представительница силовых структур, участвующая в сборе доказательств.По ее словам, речь идет о бланках заявлений-согласий на извлечение гомотрансплантатов. Все документы заполнены от лица украинских военнослужащих, причем одним почерком, а на месте подписи донора стоит одинаковый штамп-подпись."Каждый вэсэушник, когда проходил медкомиссию, якобы заполнял вот такой документ. Этот документ — согласие о трансплантации органов. На него полностью заводилось личное дело, чтобы при ранении этого человека можно было понять, какой орган можно изъять и какому реципиенту он подойдет. Ну, как мы видим, это не личные подписи солдат, а вот какой-то штамп или печать, которая символизировала для врачей, что с данного человека можно изъять конкретный орган", — рассказала собеседница агентства, демонстрируя документы.Она добавила, что солдаты могли и не знать о таких согласиях. По сведениям силовых структур ЛНР, есть и другие свидетельства, косвенно подтверждающие работу черных трансплантологов в Северодонецке как до начала спецоперации, так и после, вплоть до его освобождения российской армией. Особенно активная работа по изъятию органов шла во время боев за Рубежное, Северодонецк и его окрестности весной 2022 года, подчеркнула собеседница агентства. Как утверждают свидетели, в то время сотрудники морга находили тела солдат ВСУ со следами вскрытия и изъятия органов. "В городскую больницу на территорию морга во время боевых действий свозились тела раненых бойцов ВСУ (поступивших в больницу с ранениями. — Прим. ред.). Частично были удалены из этих людей органы. Потом тела складировались и до конца уже утилизировались. Но по непосредственно вскрытой брюшине можно было определить отсутствие органов и можно даже было определить, живой человек был еще при вскрытии или нет", — рассказал РИА Новости на условиях анонимности один из медиков, работавший в то время в городской больнице Северодонецка.По его словам, тогда в больницу регулярно приезжали группы медиков-иностранцев на оборудованных под мобильные операционные машинах скорой помощи и с вооруженной охраной. Тогда же пропали некоторые раненые бойцы, вывезенные на лечение в другие города Украины.Как рассказал РИА Новости один из местных жителей, в конце весны — начале лета 2022 года, при отходе из Северодонецка, украинская армия начала активно обстреливать здание морга из танка и артиллерийских орудий, пытаясь его уничтожить."Здесь они (тела украинских военнослужащих. — Прим. ред.) лежали не то что в холодильниках, а насыпом один на другом, очень много, очень", — сказал он, добавив, что другие жители города часто видели в этом районе охраняемые нестандартные машины скорой помощи."Такие органы, как печень, почки, могли быть изъяты на месте (непосредственно в машине скорой помощи), помещены в контейнер и вывезены для дальнейшей трансплантации. <…> Также имеется такой термин, как "теплый контейнер", когда человек в тяжелом состоянии находится, ему колется сильное обезболивающее наркотическое и он довозится до определенного места, где находятся центры по трансплантации органов. В Украине куда привозят бойцов — это Краматорск, Днепр, а также Харьков", — сказала представительница силовых структур.В 2021 году на Украине приняли закон о трансплантации, упрощающий процедуру изъятия органов у умерших, не дававших прижизненного согласия на донорство.В конце июля 2023 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что киевский режим использует своих раненых солдат как биоматериал, тайно изымая у них органы. Тем же летом, по данным источников, украинское военное командование активизировало в Одесской и на подконтрольной Киеву части Запорожской областей сбор донорского и биометрического материала у членов территориальной обороны и сотрудников национальной полиции.

https://ria.ru/20240201/zagradotryady-1924704401.html

https://ria.ru/20230805/ukraina-1887744481.html

https://radiosputnik.ru/20230810/transplantologiya-1889359469.html

северодонецк

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северодонецк, украина, луганская народная республика, николай патрушев, вооруженные силы украины, в мире