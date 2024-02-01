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Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении
Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 01.02.2024
Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении
На краснолиманском направлении действия группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, войска Украины потеряли за сутки более 290 военнослужащих,... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T14:27
2024-02-01T14:27
2024-02-01T14:33
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. На краснолиманском направлении действия группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, войска Украины потеряли за сутки более 290 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.На краснолиманском направлении слаженные действия подразделений группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям ВСУ и нацгвардии Украины в районе Серебрянского лесничества. Отражены три атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики."Потери противника составили более 290 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и самоходная артиллерийская установка Paladin производства США", - уточнили в министерстве.
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВС России улучшили позиции на Краснолиманском направлении