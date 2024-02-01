https://ria.ru/20240201/svo-1924809025.html

Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении

Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 01.02.2024

Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении

На краснолиманском направлении действия группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, войска Украины потеряли за сутки более 290 военнослужащих,... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T14:27

2024-02-01T14:27

2024-02-01T14:33

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719512_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_383b58b660e4adbae098bf31fbacce40.jpg

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. На краснолиманском направлении действия группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, войска Украины потеряли за сутки более 290 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.На краснолиманском направлении слаженные действия подразделений группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям ВСУ и нацгвардии Украины в районе Серебрянского лесничества. Отражены три атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики."Потери противника составили более 290 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и самоходная артиллерийская установка Paladin производства США", - уточнили в министерстве.

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)