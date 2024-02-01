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Два волонтера из Воронежа получили ранения в зоне СВО - РИА Новости, 01.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:35 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/svo-1924728230.html
Два волонтера из Воронежа получили ранения в зоне СВО
Два волонтера из Воронежа получили ранения в зоне СВО - РИА Новости, 01.02.2024
Два волонтера из Воронежа получили ранения в зоне СВО
Двое волонтеров из Воронежа получили ранения в зоне СВО и будут проходить лечение в воронежском госпитале, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T09:35
2024-02-01T09:35
специальная военная операция на украине
происшествия
воронеж
воронежская область
россия
александр гусев (губернатор)
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ВОРОНЕЖ, 1 фев - РИА Новости. Двое волонтеров из Воронежа получили ранения в зоне СВО и будут проходить лечение в воронежском госпитале, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. "Мне сообщили, что вчера ранения в зоне СВО получили два волонтёра из Воронежа. Они направляются в наш госпиталь, врачи уже наготове. Сделаем для этих отважных людей все возможное!" - написал он. Также Гусев сообщил, что в результате перехвата и уничтожения дежурными средствами ПВО утром в четверг на юге Воронежской области двух беспилотников самолетного типа, о чем ранее информировало министерство обороны РФ, последствий на земле нет.
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происшествия, воронеж, воронежская область, россия, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Россия, Александр Гусев (губернатор)
Два волонтера из Воронежа получили ранения в зоне СВО

Гусев: два волонтера из Воронежа получили ранения в зоне СВО

© Фото : Максим Козловский / TelegramВоронка от попадания снаряда ВСУ
Воронка от попадания снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© Фото : Максим Козловский / Telegram
Воронка от попадания снаряда ВСУ. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 1 фев - РИА Новости. Двое волонтеров из Воронежа получили ранения в зоне СВО и будут проходить лечение в воронежском госпитале, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«
"Мне сообщили, что вчера ранения в зоне СВО получили два волонтёра из Воронежа. Они направляются в наш госпиталь, врачи уже наготове. Сделаем для этих отважных людей все возможное!" - написал он.
Также Гусев сообщил, что в результате перехвата и уничтожения дежурными средствами ПВО утром в четверг на юге Воронежской области двух беспилотников самолетного типа, о чем ранее информировало министерство обороны РФ, последствий на земле нет.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежВоронежская областьРоссияАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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