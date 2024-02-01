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Два волонтера из Воронежа получили ранения в зоне СВО

Два волонтера из Воронежа получили ранения в зоне СВО - РИА Новости, 01.02.2024

Два волонтера из Воронежа получили ранения в зоне СВО

Двое волонтеров из Воронежа получили ранения в зоне СВО и будут проходить лечение в воронежском госпитале, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T09:35

2024-02-01T09:35

2024-02-01T09:35

специальная военная операция на украине

происшествия

воронеж

воронежская область

россия

александр гусев (губернатор)

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ВОРОНЕЖ, 1 фев - РИА Новости. Двое волонтеров из Воронежа получили ранения в зоне СВО и будут проходить лечение в воронежском госпитале, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. "Мне сообщили, что вчера ранения в зоне СВО получили два волонтёра из Воронежа. Они направляются в наш госпиталь, врачи уже наготове. Сделаем для этих отважных людей все возможное!" - написал он. Также Гусев сообщил, что в результате перехвата и уничтожения дежурными средствами ПВО утром в четверг на юге Воронежской области двух беспилотников самолетного типа, о чем ранее информировало министерство обороны РФ, последствий на земле нет.

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происшествия, воронеж, воронежская область, россия, александр гусев (губернатор)