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Омские волонтеры сделали более ста окопных свечей для бойцов СВО
Омские волонтеры сделали более ста окопных свечей для бойцов СВО - РИА Новости, 01.02.2024
Омские волонтеры сделали более ста окопных свечей для бойцов СВО
Волонтеры омского отряда "Чистый берег реки" изготовили более 100 окопных свечей для военнослужащих в зоне СВО, рассказали в пресс-службе правительства Омской... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T14:47
2024-02-01T14:47
2024-02-01T14:47
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омская область
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ОМСК, 1 фев - РИА Новости. Волонтеры омского отряда "Чистый берег реки" изготовили более 100 окопных свечей для военнослужащих в зоне СВО, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. В Омской области добровольцы плетут маскировочные сети, собирают гуманитарную помощь, делают окопные свечи. Волонтеры отряда "Чистый берег реки", которые уже не первый год убирают прибрежную линию Иртыша и стараются сделать город чище, начали заниматься помощью фронту, с конца декабря они делают окопные свечи. "Заливка траншейных свечей несет не только практическую пользу, но и имеет символическое значение. Эти свечи олицетворяют маяк надежды. Они служат напоминанием о том, что даже в самые мрачные времена непоколебимая поддержка сограждан ярко сияет. Добровольцы сделали уже более 100 свечей", - приводят в пресс-службе слова создателя отряда Владимира Разгонова. Владимир занимается не только заливкой свечей. Также мужчина регулярно участвует в сборе гуманитарной помощи солдатам и помогает при ее погрузке перед отправкой на фронт.
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омская область
Надежные люди, Омская область
ОМСК, 1 фев - РИА Новости. Волонтеры омского отряда "Чистый берег реки" изготовили более 100 окопных свечей для военнослужащих в зоне СВО, рассказали в пресс-службе правительства Омской области.
В Омской области добровольцы плетут маскировочные сети, собирают гуманитарную помощь, делают окопные свечи. Волонтеры отряда "Чистый берег реки", которые уже не первый год убирают прибрежную линию Иртыша и стараются сделать город чище, начали заниматься помощью фронту, с конца декабря они делают окопные свечи.
«
"Заливка траншейных свечей несет не только практическую пользу, но и имеет символическое значение. Эти свечи олицетворяют маяк надежды. Они служат напоминанием о том, что даже в самые мрачные времена непоколебимая поддержка сограждан ярко сияет. Добровольцы сделали уже более 100 свечей", - приводят в пресс-службе слова создателя отряда Владимира Разгонова.
Владимир занимается не только заливкой свечей. Также мужчина регулярно участвует в сборе гуманитарной помощи солдатам и помогает при ее погрузке перед отправкой на фронт.
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