https://ria.ru/20240201/svechi-1924813810.html

Омские волонтеры сделали более ста окопных свечей для бойцов СВО

Омские волонтеры сделали более ста окопных свечей для бойцов СВО - РИА Новости, 01.02.2024

Омские волонтеры сделали более ста окопных свечей для бойцов СВО

Волонтеры омского отряда "Чистый берег реки" изготовили более 100 окопных свечей для военнослужащих в зоне СВО, рассказали в пресс-службе правительства Омской... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T14:47

2024-02-01T14:47

2024-02-01T14:47

надежные люди

омская область

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ОМСК, 1 фев - РИА Новости. Волонтеры омского отряда "Чистый берег реки" изготовили более 100 окопных свечей для военнослужащих в зоне СВО, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. В Омской области добровольцы плетут маскировочные сети, собирают гуманитарную помощь, делают окопные свечи. Волонтеры отряда "Чистый берег реки", которые уже не первый год убирают прибрежную линию Иртыша и стараются сделать город чище, начали заниматься помощью фронту, с конца декабря они делают окопные свечи. "Заливка траншейных свечей несет не только практическую пользу, но и имеет символическое значение. Эти свечи олицетворяют маяк надежды. Они служат напоминанием о том, что даже в самые мрачные времена непоколебимая поддержка сограждан ярко сияет. Добровольцы сделали уже более 100 свечей", - приводят в пресс-службе слова создателя отряда Владимира Разгонова. Владимир занимается не только заливкой свечей. Также мужчина регулярно участвует в сборе гуманитарной помощи солдатам и помогает при ее погрузке перед отправкой на фронт.

https://ria.ru/20240201/pomosch-1924777999.html

омская область

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омская область