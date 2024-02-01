https://ria.ru/20240201/sumatokha-1924704523.html

Стало известно о "суматохе" в Киеве после скандала с Залужным

Стало известно о "суматохе" в Киеве после скандала с Залужным - РИА Новости, 01.02.2024

Стало известно о "суматохе" в Киеве после скандала с Залужным

План Владимира Зеленского "мягко изгнать" Валерия Залужного с должности главкома ВСУ с треском провалился, из-за чего в Киеве поднялась "большая суматоха",... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T03:12

2024-02-01T03:12

2024-02-01T03:12

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. План Владимира Зеленского "мягко изгнать" Валерия Залужного с должности главкома ВСУ с треском провалился, из-за чего в Киеве поднялась "большая суматоха", пишет немецкое издание Der Spiegel.Давно известно, что отношения между Зеленским и главкомом ВСУ натянуты: офис президента подозревает Залужного или, "по крайней мере, его окружение", в политических амбициях — ведь население доверяет ему больше, чем главе государства, говорится в статье.Как констатирует издание, в Киеве сейчас "мало признаков единства руководства". Информированный источник подтвердил изданию, в понедельник Зеленский действительно в личной беседе пытался уговорить Залужного уйти в отставку, на что получил отказ."Теперь похоже, что мягкое изгнание с треском провалилось: Залужный не хочет уходить в отставку по собственному желанию, а Зеленский не хочет увольнять его указом - пока. Оба ослаблены, президент и главнокомандующий, из-за этого в Киеве большая суматоха, а СМИ полны домыслов", - резюмирует Spiegel.В понедельник депутат Рады Алексей Гончаренко* со ссылкой на источники заявил, что Залужного отправили в отставку. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг эту информацию. По данным украинских СМИ, Зеленский просил военачальника покинуть пост по своей воле, но тот оказался. Для снятия главкома с должности указом президента нужно представление министра обороны. При этом британский журнал The Economist со ссылкой на источники утверждал, что Зеленский предложил Залужному занять пост секретаря СНБО Украины, но главком отказался* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ria.ru/20240201/zaluzhnyy-1924702553.html

https://ria.ru/20240131/otstavka-1924683970.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины