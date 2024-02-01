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Стало известно о "суматохе" в Киеве после скандала с Залужным - РИА Новости, 01.02.2024
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03:12 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/sumatokha-1924704523.html
Стало известно о "суматохе" в Киеве после скандала с Залужным
Стало известно о "суматохе" в Киеве после скандала с Залужным - РИА Новости, 01.02.2024
Стало известно о "суматохе" в Киеве после скандала с Залужным
План Владимира Зеленского "мягко изгнать" Валерия Залужного с должности главкома ВСУ с треском провалился, из-за чего в Киеве поднялась "большая суматоха",... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T03:12
2024-02-01T03:12
в мире
украина
киев
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. План Владимира Зеленского "мягко изгнать" Валерия Залужного с должности главкома ВСУ с треском провалился, из-за чего в Киеве поднялась "большая суматоха", пишет немецкое издание Der Spiegel.Давно известно, что отношения между Зеленским и главкомом ВСУ натянуты: офис президента подозревает Залужного или, "по крайней мере, его окружение", в политических амбициях — ведь население доверяет ему больше, чем главе государства, говорится в статье.Как констатирует издание, в Киеве сейчас "мало признаков единства руководства". Информированный источник подтвердил изданию, в понедельник Зеленский действительно в личной беседе пытался уговорить Залужного уйти в отставку, на что получил отказ."Теперь похоже, что мягкое изгнание с треском провалилось: Залужный не хочет уходить в отставку по собственному желанию, а Зеленский не хочет увольнять его указом - пока. Оба ослаблены, президент и главнокомандующий, из-за этого в Киеве большая суматоха, а СМИ полны домыслов", - резюмирует Spiegel.В понедельник депутат Рады Алексей Гончаренко* со ссылкой на источники заявил, что Залужного отправили в отставку. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг эту информацию. По данным украинских СМИ, Зеленский просил военачальника покинуть пост по своей воле, но тот оказался. Для снятия главкома с должности указом президента нужно представление министра обороны. При этом британский журнал The Economist со ссылкой на источники утверждал, что Зеленский предложил Залужному занять пост секретаря СНБО Украины, но главком отказался* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
https://ria.ru/20240201/zaluzhnyy-1924702553.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Стало известно о "суматохе" в Киеве после скандала с Залужным

Spiegel: в Киеве поднялась суматоха после провала плана отставки Залужного

© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. План Владимира Зеленского "мягко изгнать" Валерия Залужного с должности главкома ВСУ с треском провалился, из-за чего в Киеве поднялась "большая суматоха", пишет немецкое издание Der Spiegel.
Давно известно, что отношения между Зеленским и главкомом ВСУ натянуты: офис президента подозревает Залужного или, "по крайней мере, его окружение", в политических амбициях — ведь население доверяет ему больше, чем главе государства, говорится в статье.
Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
В офисе Зеленского унизили Залужного
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Как констатирует издание, в Киеве сейчас "мало признаков единства руководства". Информированный источник подтвердил изданию, в понедельник Зеленский действительно в личной беседе пытался уговорить Залужного уйти в отставку, на что получил отказ.
"Теперь похоже, что мягкое изгнание с треском провалилось: Залужный не хочет уходить в отставку по собственному желанию, а Зеленский не хочет увольнять его указом - пока. Оба ослаблены, президент и главнокомандующий, из-за этого в Киеве большая суматоха, а СМИ полны домыслов", - резюмирует Spiegel.
В понедельник депутат Рады Алексей Гончаренко* со ссылкой на источники заявил, что Залужного отправили в отставку. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг эту информацию. По данным украинских СМИ, Зеленский просил военачальника покинуть пост по своей воле, но тот оказался. Для снятия главкома с должности указом президента нужно представление министра обороны. При этом британский журнал The Economist со ссылкой на источники утверждал, что Зеленский предложил Залужному занять пост секретаря СНБО Украины, но главком отказался
* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Тимошенко считает разговоры об отставке Залужного несвоевременными
Вчера, 22:01
 
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