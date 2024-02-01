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Выставка о Судбищенской битве открылась в музее в Орловской области - РИА Новости, 01.02.2024
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Культура
 
09:00 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/sudbische-1923705020.html
Выставка о Судбищенской битве открылась в музее в Орловской области
Выставка о Судбищенской битве открылась в музее в Орловской области - РИА Новости, 01.02.2024
Выставка о Судбищенской битве открылась в музее в Орловской области
Первая выставка "Судбищенская битва", посвященная одному из знаковых сражений, на месте которого за последние три года было найдено более четырех тысяч... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T09:00
2024-02-01T09:00
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Первая выставка "Судбищенская битва", посвященная одному из знаковых сражений, на месте которого за последние три года было найдено более четырех тысяч артефактов, открылась в Орловском краеведческом музее. Экспозиция стала одним из этапов в создании будущих мемориала и музейного комплекса, посвященных подвигу русских войск в этой битве, сообщается в пресс-релизе музея.Как отмечается, выставка, сочетающая в себе традиционные экспозиции и мультимедийные технологии, погружающие в атмосферу 16 века, стала частью работы по увековечению памяти о Судбищенской битве 1555 года."Открытие новой выставочной экспозиции, отражающей доблесть защитников Отечества, их ратный подвиг в кровопролитной Судбищенской битве 1555 года – это продолжение многолетней работы по патриотическому воспитанию жителей Орловской области, прежде всего детей и молодежи, сохранению нашей исторической памяти", – подчеркнул губернатор Орловской области Андрей Клычков, слова которого приводятся в сообщении.Основой экспозиции стала исследовательская работа и открытия археологов. Специалисты в ходе полевых исследований весной 2021 года вблизи села Судбище обнаружили место сражения между русским войском и воинами крымско-татарского хана Девлет I Гирея. За время археологических исследований с 2021 по 2023 годы было обнаружено более четырех тысяч исторических артефактов.По словам экспертов, в русских летописях и разрядных книгах есть детальные описания хода сражения, а судьба некоторых его участников отражена в различных исторических документах, но дополнить картину помогли артефакты, найденные в последние годы. Поле Судбищенской битвы в Орловской области позволило получить уникальную информацию об истории сражения."Перед сотрудниками музея была поставлена непростая задача – посредством экспозиции, посвященной Судбищенской битве, через образность и последовательность развернутых в экспозиции тем, раскрыть информационный потенциал военных событий середины XVI века, обозначить их судьбоносность для российской истории, и, тем самым, приблизить их к посетителю", – сообщил директор Орловского краеведческого музея Дмитрий Моисеев.Как отмечается в сообщении, традиционные экспозиции с использованием современных интерактивных решений, мультимедийных технологий и видеоинсталяций погружают посетителей выставки в атмосферу середины 16 века и рассказывают о событиях битвы.По словам заведующего кафедрой истории России Орловского государственного университета, председателя Ученого совета Орловского краеведческого музея Сергея Минакова, создание экспозиции "Судбищенская битва" открывает не только новое музейное пространство. "Оно является следующей главой музейного осмысления и исследования знаменательного и знакового периода в истории Орловского края, всей центральной "коренной" России", – отметил он.
https://ria.ru/20220426/nauka-1785435109.html
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новости культуры, социальный навигатор, орловская область, россия, андрей клычков, история, что не найдешь в учебнике
Культура, Новости культуры, Социальный навигатор, Орловская область, Россия, Андрей Клычков, история, Что не найдешь в учебнике

Выставка о Судбищенской битве открылась в музее в Орловской области

© Фото : Орловский краеведческий музейФрагмент экспозиции выставки "Судбищенская битва"
Фрагмент экспозиции выставки Судбищенская битва - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© Фото : Орловский краеведческий музей
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Первая выставка "Судбищенская битва", посвященная одному из знаковых сражений, на месте которого за последние три года было найдено более четырех тысяч артефактов, открылась в Орловском краеведческом музее. Экспозиция стала одним из этапов в создании будущих мемориала и музейного комплекса, посвященных подвигу русских войск в этой битве, сообщается в пресс-релизе музея.
Как отмечается, выставка, сочетающая в себе традиционные экспозиции и мультимедийные технологии, погружающие в атмосферу 16 века, стала частью работы по увековечению памяти о Судбищенской битве 1555 года.
"Открытие новой выставочной экспозиции, отражающей доблесть защитников Отечества, их ратный подвиг в кровопролитной Судбищенской битве 1555 года – это продолжение многолетней работы по патриотическому воспитанию жителей Орловской области, прежде всего детей и молодежи, сохранению нашей исторической памяти", – подчеркнул губернатор Орловской области Андрей Клычков, слова которого приводятся в сообщении.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Мемориал и музей Судбищенской битвы откроют в 2026 году
26 апреля 2022, 09:00
Основой экспозиции стала исследовательская работа и открытия археологов. Специалисты в ходе полевых исследований весной 2021 года вблизи села Судбище обнаружили место сражения между русским войском и воинами крымско-татарского хана Девлет I Гирея. За время археологических исследований с 2021 по 2023 годы было обнаружено более четырех тысяч исторических артефактов.
По словам экспертов, в русских летописях и разрядных книгах есть детальные описания хода сражения, а судьба некоторых его участников отражена в различных исторических документах, но дополнить картину помогли артефакты, найденные в последние годы. Поле Судбищенской битвы в Орловской области позволило получить уникальную информацию об истории сражения.
© Фото : Орловский краеведческий музейФрагмент экспозиции выставки "Судбищенская битва"
Фрагмент экспозиции выставки Судбищенская битва
Фрагмент экспозиции выставки "Судбищенская битва"
© Фото : Орловский краеведческий музей
1 из 5
© Фото : Орловский краеведческий музейФрагмент экспозиции выставки "Судбищенская битва"
Фрагмент экспозиции выставки Судбищенская битва
Фрагмент экспозиции выставки "Судбищенская битва"
© Фото : Орловский краеведческий музей
2 из 5
© Фото : Орловский краеведческий музейФрагмент экспозиции выставки "Судбищенская битва"
Фрагмент экспозиции выставки Судбищенская битва
Фрагмент экспозиции выставки "Судбищенская битва"
© Фото : Орловский краеведческий музей
3 из 5
© Фото : Орловский краеведческий музейФрагмент экспозиции выставки "Судбищенская битва"
Фрагмент экспозиции выставки Судбищенская битва
Фрагмент экспозиции выставки "Судбищенская битва"
© Фото : Орловский краеведческий музей
4 из 5
© Фото : Орловский краеведческий музейФрагмент экспозиции выставки "Судбищенская битва"
Фрагмент экспозиции выставки Судбищенская битва
Фрагмент экспозиции выставки "Судбищенская битва"
© Фото : Орловский краеведческий музей
5 из 5
Фрагмент экспозиции выставки "Судбищенская битва"
© Фото : Орловский краеведческий музей
1 из 5
Фрагмент экспозиции выставки "Судбищенская битва"
© Фото : Орловский краеведческий музей
2 из 5
Фрагмент экспозиции выставки "Судбищенская битва"
© Фото : Орловский краеведческий музей
3 из 5
Фрагмент экспозиции выставки "Судбищенская битва"
© Фото : Орловский краеведческий музей
4 из 5
Фрагмент экспозиции выставки "Судбищенская битва"
© Фото : Орловский краеведческий музей
5 из 5
"Перед сотрудниками музея была поставлена непростая задача – посредством экспозиции, посвященной Судбищенской битве, через образность и последовательность развернутых в экспозиции тем, раскрыть информационный потенциал военных событий середины XVI века, обозначить их судьбоносность для российской истории, и, тем самым, приблизить их к посетителю", – сообщил директор Орловского краеведческого музея Дмитрий Моисеев.
Как отмечается в сообщении, традиционные экспозиции с использованием современных интерактивных решений, мультимедийных технологий и видеоинсталяций погружают посетителей выставки в атмосферу середины 16 века и рассказывают о событиях битвы.
© Фото : Орловский краеведческий музейФрагмент экспозиции выставки "Судбищенская битва"
Фрагмент экспозиции выставки Судбищенская битва
Фрагмент экспозиции выставки "Судбищенская битва"
© Фото : Орловский краеведческий музей
1 из 5
© Фото : Орловский краеведческий музейФрагмент экспозиции выставки "Судбищенская битва"
Фрагмент экспозиции выставки Судбищенская битва
Фрагмент экспозиции выставки "Судбищенская битва"
© Фото : Орловский краеведческий музей
2 из 5
© Фото : Орловский краеведческий музейФрагмент экспозиции выставки "Судбищенская битва"
Фрагмент экспозиции выставки Судбищенская битва
Фрагмент экспозиции выставки "Судбищенская битва"
© Фото : Орловский краеведческий музей
3 из 5
© Фото : Орловский краеведческий музейФрагмент экспозиции выставки "Судбищенская битва"
Фрагмент экспозиции выставки Судбищенская битва
Фрагмент экспозиции выставки "Судбищенская битва"
© Фото : Орловский краеведческий музей
4 из 5
© Фото : Орловский краеведческий музейФрагмент экспозиции выставки "Судбищенская битва"
Фрагмент экспозиции выставки Судбищенская битва
Фрагмент экспозиции выставки "Судбищенская битва"
© Фото : Орловский краеведческий музей
5 из 5
Фрагмент экспозиции выставки "Судбищенская битва"
© Фото : Орловский краеведческий музей
1 из 5
Фрагмент экспозиции выставки "Судбищенская битва"
© Фото : Орловский краеведческий музей
2 из 5
Фрагмент экспозиции выставки "Судбищенская битва"
© Фото : Орловский краеведческий музей
3 из 5
Фрагмент экспозиции выставки "Судбищенская битва"
© Фото : Орловский краеведческий музей
4 из 5
Фрагмент экспозиции выставки "Судбищенская битва"
© Фото : Орловский краеведческий музей
5 из 5
По словам заведующего кафедрой истории России Орловского государственного университета, председателя Ученого совета Орловского краеведческого музея Сергея Минакова, создание экспозиции "Судбищенская битва" открывает не только новое музейное пространство. "Оно является следующей главой музейного осмысления и исследования знаменательного и знакового периода в истории Орловского края, всей центральной "коренной" России", – отметил он.
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