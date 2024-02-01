https://ria.ru/20240201/stroitelstvo-1924868740.html

Инвестор на 85% завершил строительство комплекса по выпуску мебели в ВАО

Инвестор на 85% завершил строительство комплекса по выпуску мебели в ВАО - РИА Новости, 01.02.2024

Инвестор на 85% завершил строительство комплекса по выпуску мебели в ВАО

В Восточном административном округе столицы инвестор на 85 процентов завершил возведение производства по изготовлению мебели в рамках масштабного инвестпроекта... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T17:46

2024-02-01T17:46

2024-02-01T17:46

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

восточный административный округ (москва)

владислав овчинский

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Восточном административном округе столицы инвестор на 85 процентов завершил возведение производства по изготовлению мебели в рамках масштабного инвестпроекта (МаИП), сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."В Косино-Ухтомском районе возводят мебельную фабрику площадью свыше девяти тысяч квадратных метров в рамках масштабного инвестиционного проекта. Для этого город передал инвестору в аренду земельный участок площадью более двух гектаров. Сегодня проект выполнен на 85%. После ввода в эксплуатацию на предприятии смогут трудоустроиться 350 человек. Кроме того, реализация проекта позволит увеличить объемы производства почти в 1,5 раза и ежегодно выпускать до 480 000 единиц мебели", – привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского.Там отметили, что свыше 20 лет инвестор занимается изготовлением гостиничной, школьной, детской, офисной и домашней мебели. Благодаря своим производственным мощностям, предприятие выпускает порядка 330 000 изделий ежегодно.В 2022 году с целью расширения производства мебели на территории Косино-Ухтомского района, столица предоставила данному инвестору еще один участок земли, общая площадь которого составляет 0,36 гектара. С компанией был заключен договор сроком на пять лет, согласно которому ей необходимо завершить постройку производства, площадь которого превышает 7,6 тысячи кв. м.В Москве в настоящее время осуществляют свою деятельность 90 компаний, специализацией которых является изготовление мебельных товаров. В числе продукции, которую они выпускают, присутствуют следующие категории мягкой и корпусной мебели: изделия для офиса, дома, детские товары, мебель для социальных учреждений - функциональные и реанимационные столы, кровати, а также лабораторные тележки, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240201/svyaz-1924678541.html

москва

восточный административный округ (москва)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, восточный административный округ (москва), владислав овчинский