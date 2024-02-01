https://ria.ru/20240201/stroitelstvo-1924868740.html
Инвестор на 85% завершил строительство комплекса по выпуску мебели в ВАО
Инвестор на 85% завершил строительство комплекса по выпуску мебели в ВАО - РИА Новости, 01.02.2024
Инвестор на 85% завершил строительство комплекса по выпуску мебели в ВАО
В Восточном административном округе столицы инвестор на 85 процентов завершил возведение производства по изготовлению мебели в рамках масштабного инвестпроекта... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T17:46
2024-02-01T17:46
2024-02-01T17:46
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
восточный административный округ (москва)
владислав овчинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0c/1909000174_0:26:2732:1562_1920x0_80_0_0_ecad41ef09c0a626054fe34e17e14daa.jpg
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Восточном административном округе столицы инвестор на 85 процентов завершил возведение производства по изготовлению мебели в рамках масштабного инвестпроекта (МаИП), сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."В Косино-Ухтомском районе возводят мебельную фабрику площадью свыше девяти тысяч квадратных метров в рамках масштабного инвестиционного проекта. Для этого город передал инвестору в аренду земельный участок площадью более двух гектаров. Сегодня проект выполнен на 85%. После ввода в эксплуатацию на предприятии смогут трудоустроиться 350 человек. Кроме того, реализация проекта позволит увеличить объемы производства почти в 1,5 раза и ежегодно выпускать до 480 000 единиц мебели", – привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского.Там отметили, что свыше 20 лет инвестор занимается изготовлением гостиничной, школьной, детской, офисной и домашней мебели. Благодаря своим производственным мощностям, предприятие выпускает порядка 330 000 изделий ежегодно.В 2022 году с целью расширения производства мебели на территории Косино-Ухтомского района, столица предоставила данному инвестору еще один участок земли, общая площадь которого составляет 0,36 гектара. С компанией был заключен договор сроком на пять лет, согласно которому ей необходимо завершить постройку производства, площадь которого превышает 7,6 тысячи кв. м.В Москве в настоящее время осуществляют свою деятельность 90 компаний, специализацией которых является изготовление мебельных товаров. В числе продукции, которую они выпускают, присутствуют следующие категории мягкой и корпусной мебели: изделия для офиса, дома, детские товары, мебель для социальных учреждений - функциональные и реанимационные столы, кровати, а также лабораторные тележки, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240201/svyaz-1924678541.html
москва
восточный административный округ (москва)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0c/1909000174_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8c5f567ae015e0e2e204184c7d901f33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, восточный административный округ (москва), владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Восточный административный округ (Москва), Владислав Овчинский
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Восточном административном округе столицы инвестор на 85 процентов завершил возведение производства по изготовлению мебели в рамках масштабного инвестпроекта (МаИП), сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
"В Косино-Ухтомском районе возводят мебельную фабрику площадью свыше девяти тысяч квадратных метров в рамках масштабного инвестиционного проекта. Для этого город передал инвестору в аренду земельный участок площадью более двух гектаров. Сегодня проект выполнен на 85%. После ввода в эксплуатацию на предприятии смогут трудоустроиться 350 человек. Кроме того, реализация проекта позволит увеличить объемы производства почти в 1,5 раза и ежегодно выпускать до 480 000 единиц мебели", – привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского
.
Овчинский: в Москве выпустили комплексы для связи в отдаленных местах
Там отметили, что свыше 20 лет инвестор занимается изготовлением гостиничной, школьной, детской, офисной и домашней мебели. Благодаря своим производственным мощностям, предприятие выпускает порядка 330 000 изделий ежегодно.
В 2022 году с целью расширения производства мебели на территории Косино-Ухтомского района, столица предоставила данному инвестору еще один участок земли, общая площадь которого составляет 0,36 гектара. С компанией был заключен договор сроком на пять лет, согласно которому ей необходимо завершить постройку производства, площадь которого превышает 7,6 тысячи кв. м.
В Москве в настоящее время осуществляют свою деятельность 90 компаний, специализацией которых является изготовление мебельных товаров. В числе продукции, которую они выпускают, присутствуют следующие категории мягкой и корпусной мебели: изделия для офиса, дома, детские товары, мебель для социальных учреждений - функциональные и реанимационные столы, кровати, а также лабораторные тележки, добавили в пресс-службе.