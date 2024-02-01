https://ria.ru/20240201/ssha-1924888793.html
Шеф Пентагона заявил, что США не потерпят атак на своих военных
Шеф Пентагона заявил, что США не потерпят атак на своих военных - РИА Новости, 01.02.2024
Шеф Пентагона заявил, что США не потерпят атак на своих военных
США не потерпят атак на своих военнослужащих и примут все необходимые меры для защиты своих сил и своих интересов на Ближнем Востоке, заявил в четверг глава... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T18:48
2024-02-01T18:48
2024-02-01T18:48
в мире
сша
ближний восток
ллойд остин
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
военная операция сша и британии в йемене
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750653734_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54b3d894fa5c0cb715c64bd889fff4fc.jpg
ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. США не потерпят атак на своих военнослужащих и примут все необходимые меры для защиты своих сил и своих интересов на Ближнем Востоке, заявил в четверг глава Пентагона Ллойд Остин. "И президент Джо Байден, и я четко дали понять, что США не потерпят атак на наши силы. Мы сделаем все необходимое для защиты своих военнослужащих и интересов", - сказал на пресс-конференции Остин, комментируя недавнюю резонансную атаку на одну из американских военных баз на Ближнем Востоке. По информации центрального командования ВС США, в воскресенье была совершена атака на американскую базу на северо-востоке Иордании. Командование сообщало о гибели трех военных США, а в Пентагоне отмечали, что пострадали более 40 человек. Ответственность за налет на военный объект на границе Иордании с Сирией американцы возложили на связанные с Ираном группировки в регионе. В Белом доме пообещали ответить на атаку против своих военных на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь отмечал, что ответ может быть "многоуровневым, происходить поэтапно и поддерживаться в течение времени".
https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html
сша
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750653734_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5baa90642140db70e2ae31132115970e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ближний восток, ллойд остин, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, военная операция сша и британии в йемене
В мире, США, Ближний Восток, Ллойд Остин, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Военная операция США и Британии в Йемене
Шеф Пентагона заявил, что США не потерпят атак на своих военных
Остин: США сделают все, чтобы защитить свои интересы на Ближнем Востоке