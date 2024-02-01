https://ria.ru/20240201/ssha-1924888793.html

Шеф Пентагона заявил, что США не потерпят атак на своих военных

Шеф Пентагона заявил, что США не потерпят атак на своих военных - РИА Новости, 01.02.2024

Шеф Пентагона заявил, что США не потерпят атак на своих военных

США не потерпят атак на своих военнослужащих и примут все необходимые меры для защиты своих сил и своих интересов на Ближнем Востоке, заявил в четверг глава... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T18:48

2024-02-01T18:48

2024-02-01T18:48

в мире

сша

ближний восток

ллойд остин

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

военная операция сша и британии в йемене

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ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. США не потерпят атак на своих военнослужащих и примут все необходимые меры для защиты своих сил и своих интересов на Ближнем Востоке, заявил в четверг глава Пентагона Ллойд Остин. "И президент Джо Байден, и я четко дали понять, что США не потерпят атак на наши силы. Мы сделаем все необходимое для защиты своих военнослужащих и интересов", - сказал на пресс-конференции Остин, комментируя недавнюю резонансную атаку на одну из американских военных баз на Ближнем Востоке. По информации центрального командования ВС США, в воскресенье была совершена атака на американскую базу на северо-востоке Иордании. Командование сообщало о гибели трех военных США, а в Пентагоне отмечали, что пострадали более 40 человек. Ответственность за налет на военный объект на границе Иордании с Сирией американцы возложили на связанные с Ираном группировки в регионе. В Белом доме пообещали ответить на атаку против своих военных на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь отмечал, что ответ может быть "многоуровневым, происходить поэтапно и поддерживаться в течение времени".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, ближний восток, ллойд остин, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, военная операция сша и британии в йемене