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Шеф Пентагона заявил, что США не потерпят атак на своих военных - РИА Новости, 01.02.2024
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18:48 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/ssha-1924888793.html
Шеф Пентагона заявил, что США не потерпят атак на своих военных
Шеф Пентагона заявил, что США не потерпят атак на своих военных - РИА Новости, 01.02.2024
Шеф Пентагона заявил, что США не потерпят атак на своих военных
США не потерпят атак на своих военнослужащих и примут все необходимые меры для защиты своих сил и своих интересов на Ближнем Востоке, заявил в четверг глава... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T18:48
2024-02-01T18:48
в мире
сша
ближний восток
ллойд остин
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
военная операция сша и британии в йемене
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ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. США не потерпят атак на своих военнослужащих и примут все необходимые меры для защиты своих сил и своих интересов на Ближнем Востоке, заявил в четверг глава Пентагона Ллойд Остин. "И президент Джо Байден, и я четко дали понять, что США не потерпят атак на наши силы. Мы сделаем все необходимое для защиты своих военнослужащих и интересов", - сказал на пресс-конференции Остин, комментируя недавнюю резонансную атаку на одну из американских военных баз на Ближнем Востоке. По информации центрального командования ВС США, в воскресенье была совершена атака на американскую базу на северо-востоке Иордании. Командование сообщало о гибели трех военных США, а в Пентагоне отмечали, что пострадали более 40 человек. Ответственность за налет на военный объект на границе Иордании с Сирией американцы возложили на связанные с Ираном группировки в регионе. В Белом доме пообещали ответить на атаку против своих военных на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь отмечал, что ответ может быть "многоуровневым, происходить поэтапно и поддерживаться в течение времени".
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в мире, сша, ближний восток, ллойд остин, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, военная операция сша и британии в йемене
В мире, США, Ближний Восток, Ллойд Остин, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Военная операция США и Британии в Йемене
Шеф Пентагона заявил, что США не потерпят атак на своих военных

Остин: США сделают все, чтобы защитить свои интересы на Ближнем Востоке

© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. США не потерпят атак на своих военнослужащих и примут все необходимые меры для защиты своих сил и своих интересов на Ближнем Востоке, заявил в четверг глава Пентагона Ллойд Остин.
"И президент Джо Байден, и я четко дали понять, что США не потерпят атак на наши силы. Мы сделаем все необходимое для защиты своих военнослужащих и интересов", - сказал на пресс-конференции Остин, комментируя недавнюю резонансную атаку на одну из американских военных баз на Ближнем Востоке.
По информации центрального командования ВС США, в воскресенье была совершена атака на американскую базу на северо-востоке Иордании. Командование сообщало о гибели трех военных США, а в Пентагоне отмечали, что пострадали более 40 человек. Ответственность за налет на военный объект на границе Иордании с Сирией американцы возложили на связанные с Ираном группировки в регионе. В Белом доме пообещали ответить на атаку против своих военных на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь отмечал, что ответ может быть "многоуровневым, происходить поэтапно и поддерживаться в течение времени".
Американские военные - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
На пороге кровавой войны: США пожинают бурю на Ближнем Востоке
Вчера, 08:00
 
В миреСШАБлижний ВостокЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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