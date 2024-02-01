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США все сильнее втягивают Европу в конфликт на Украине, заявил Гаврилов

США все сильнее втягивают Европу в конфликт на Украине, заявил Гаврилов - РИА Новости, 01.02.2024

США все сильнее втягивают Европу в конфликт на Украине, заявил Гаврилов

США все глубже толкают Европу в конфликт на Украине, все больше сваливают на нее ответственности за его продолжение и финансирование, заявил глава делегации РФ... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T10:54

2024-02-01T10:54

2024-02-01T11:05

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константин гаврилов

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. США все глубже толкают Европу в конфликт на Украине, все больше сваливают на нее ответственности за его продолжение и финансирование, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."У Европы одна позиция: посмотрите, ее толкают все глубже и глубже в конфликт - американцы все больше и больше сваливают на нее ответственности за продолжение конфликта, за финансирование, за поставки вооружений, а у Европы нечего поставлять уже", - сказал Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20240131/golod-1924466655.html

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в мире, сша, европа, украина, константин гаврилов