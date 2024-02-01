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США все сильнее втягивают Европу в конфликт на Украине, заявил Гаврилов - РИА Новости, 01.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:54 01.02.2024 (обновлено: 11:05 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/ssha-1924744280.html
США все сильнее втягивают Европу в конфликт на Украине, заявил Гаврилов
США все сильнее втягивают Европу в конфликт на Украине, заявил Гаврилов - РИА Новости, 01.02.2024
США все сильнее втягивают Европу в конфликт на Украине, заявил Гаврилов
США все глубже толкают Европу в конфликт на Украине, все больше сваливают на нее ответственности за его продолжение и финансирование, заявил глава делегации РФ... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T10:54
2024-02-01T11:05
специальная военная операция на украине
в мире
сша
европа
украина
константин гаврилов
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. США все глубже толкают Европу в конфликт на Украине, все больше сваливают на нее ответственности за его продолжение и финансирование, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."У Европы одна позиция: посмотрите, ее толкают все глубже и глубже в конфликт - американцы все больше и больше сваливают на нее ответственности за продолжение конфликта, за финансирование, за поставки вооружений, а у Европы нечего поставлять уже", - сказал Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".
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в мире, сша, европа, украина, константин гаврилов
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Европа, Украина, Константин Гаврилов
США все сильнее втягивают Европу в конфликт на Украине, заявил Гаврилов

Гаврилов: США все глубже толкают Европу в конфликт на Украине

© AP Photo / Felipe DanaПрохожие в центре Киева
Прохожие в центре Киева - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Прохожие в центре Киева . Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. США все глубже толкают Европу в конфликт на Украине, все больше сваливают на нее ответственности за его продолжение и финансирование, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«
"У Европы одна позиция: посмотрите, ее толкают все глубже и глубже в конфликт - американцы все больше и больше сваливают на нее ответственности за продолжение конфликта, за финансирование, за поставки вооружений, а у Европы нечего поставлять уже", - сказал Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".
Флаг США - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
США планируют уморить голодом миллионы людей, чтобы насолить России
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАЕвропаУкраинаКонстантин Гаврилов
 
 
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