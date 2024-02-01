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США разместили на западе Тихого океана 3 из 11 своих авианосцев, пишут СМИ

США разместили на западе Тихого океана 3 из 11 своих авианосцев, пишут СМИ - РИА Новости, 01.02.2024

США разместили на западе Тихого океана 3 из 11 своих авианосцев, пишут СМИ

ВМС США разместили три из 11 своих авианосцев в западной части Тихого океана с целью сдерживания Китая и КНДР, пишет издание Nikkei Asia. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T05:54

2024-02-01T05:54

2024-02-01T05:54

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сша

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. ВМС США разместили три из 11 своих авианосцев в западной части Тихого океана с целью сдерживания Китая и КНДР, пишет издание Nikkei Asia. "Американские военные удвоили свои усилия по сдерживанию Китая и Северной Кореи, разместив три авианосца в западной части Тихого океана, несмотря на растущую обеспокоенность по поводу возможности более широкого конфликта на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что речь идет об авианосцах USS Carl Vinson, USS Theodore Roosevelt и USS Ronald Reagan. Издание приводит данные военно-морского института США, согласно которым впервые за два года три американских авианосца находятся в этом регионе. "Хотя планы по размещению авианосцев, как полагают, были окончательно согласованы несколько месяцев назад, серия демонстраций послужила напоминанием о том, что военные не отвлекаются от Индо-Тихоокеанского региона", - отмечает издание.

https://ria.ru/20240131/britaniya-1924485855.html

тихий океан

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