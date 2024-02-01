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Иракские шииты пригрозили ударить по любой базе США на Ближнем Востоке

Иракские шииты пригрозили ударить по любой базе США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 01.02.2024

Иракские шииты пригрозили ударить по любой базе США на Ближнем Востоке

Иракская группировка "Катаиб Хезболлах" готова к ответному удару "необъявленным оружием дальнего действия" в любое место и время при попытке США отомстить за... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T04:43

2024-02-01T04:43

2024-02-01T07:41

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Иракская группировка "Катаиб Хезболлах" готова к ответному удару "необъявленным оружием дальнего действия" в любое место и время при попытке США отомстить за гибель трех своих военнослужащих на военной базе в Иордании, заявил представитель группировки.Ранее США пообещали ответить на воскресную атаку с применением ударного беспилотника на свою базу на границе Иордании и Сирии, в результате которой погибли трое и были ранены свыше 40 американских военнослужащих. В среду США пришли к заключению, что за атакой на базу в Иордании стоит "зонтичная" организация "Исламское сопротивление в Ираке", куда в числе прочих входит проиранская группировка "Катаиб Хезболлах"."Катаиб Хезболлах" подтверждает, что готова ответить в любое время и в любом месте... У группировки есть необъявленное оружие дальнего действия, и мы можем нанести удар по любой базе на Ближнем Востоке", - рассказал представитель группировки изданию Newsweek.По его словам группировка готовится к вероятной эскалации со стороны "сумасшедшего" президента США Джо Байдена, но потенциальный ответ еще остается неопределенным.В Белом доме ранее пообещали ответить на нападение на базу в Иордании. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что данные действия могут быть "многоуровневыми, происходить поэтапно и поддерживаться в течение времени".Газета Politico сообщала со ссылкой на неназванных чиновников, что Пентагон рассматривает несколько вариантов: удары по иранским военно-морским силам в Персидском заливе или иранским военным в Ираке или Сирии. Источники издания предположили, что в случае одобрения Байденом соответствующего решения "ответных мер", скорее всего, стоит ждать в "ближайшие пару дней", причем по ряду целей.

https://ria.ru/20240131/destabilizatsiya-1924509322.html

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