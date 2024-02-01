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Американский корабль сбил в Красном море ракету хуситов, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.02.2024
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00:34 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/ssha-1924696377.html
Американский корабль сбил в Красном море ракету хуситов, сообщили СМИ
Американский корабль сбил в Красном море ракету хуситов, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.02.2024
Американский корабль сбил в Красном море ракету хуситов, сообщили СМИ
Американский корабль USS Gravely в Красном море сбил ракету правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) всего в миле от себя, сообщает CNN со... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T00:34
2024-02-01T00:34
красное море
йемен
израиль
в мире
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Американский корабль USS Gravely в Красном море сбил ракету правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) всего в миле от себя, сообщает CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников. Ранее хуситы объявили об обстреле американского эсминца USS Gravely. О результатах атаки не сообщалось. По данным источников телеканала, на таком расстоянии (около 1,6 километра) корабль применил систему ближнего боя. "В прошлом эти ракеты перехватывались американскими эсминцами в этом районе на расстоянии восьми и более миль", - уточняет СМИ со ссылкой на источники. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, и утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240131/ssha-1924481067.html
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красное море, йемен, израиль, в мире, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
Красное море, Йемен, Израиль, В мире, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
Американский корабль сбил в Красном море ракету хуситов, сообщили СМИ

CNN: USS Gravely ВМС США сбил в Красном море ракету хуситов

© Фото : U.S. NavyЭсминец ВМС США USS Gravely
Эсминец ВМС США USS Gravely - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© Фото : U.S. Navy
Эсминец ВМС США USS Gravely. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Американский корабль USS Gravely в Красном море сбил ракету правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) всего в миле от себя, сообщает CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Ранее хуситы объявили об обстреле американского эсминца USS Gravely. О результатах атаки не сообщалось.
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По данным источников телеканала, на таком расстоянии (около 1,6 километра) корабль применил систему ближнего боя.
"В прошлом эти ракеты перехватывались американскими эсминцами в этом районе на расстоянии восьми и более миль", - уточняет СМИ со ссылкой на источники.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, и утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
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Красное мореЙеменИзраильВ миреАнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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