https://ria.ru/20240201/ssha-1924696377.html

Американский корабль сбил в Красном море ракету хуситов, сообщили СМИ

Американский корабль сбил в Красном море ракету хуситов, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.02.2024

Американский корабль сбил в Красном море ракету хуситов, сообщили СМИ

Американский корабль USS Gravely в Красном море сбил ракету правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) всего в миле от себя, сообщает CNN со... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T00:34

2024-02-01T00:34

2024-02-01T00:34

красное море

йемен

израиль

в мире

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Американский корабль USS Gravely в Красном море сбил ракету правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) всего в миле от себя, сообщает CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников. Ранее хуситы объявили об обстреле американского эсминца USS Gravely. О результатах атаки не сообщалось. По данным источников телеканала, на таком расстоянии (около 1,6 километра) корабль применил систему ближнего боя. "В прошлом эти ракеты перехватывались американскими эсминцами в этом районе на расстоянии восьми и более миль", - уточняет СМИ со ссылкой на источники. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, и утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240131/ssha-1924481067.html

https://ria.ru/20240131/britaniya-1924485855.html

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красное море, йемен, израиль, в мире, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене