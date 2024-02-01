Американский корабль сбил в Красном море ракету хуситов, сообщили СМИ
CNN: USS Gravely ВМС США сбил в Красном море ракету хуситов
© Фото : U.S. NavyЭсминец ВМС США USS Gravely
© Фото : U.S. Navy
Эсминец ВМС США USS Gravely. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Американский корабль USS Gravely в Красном море сбил ракету правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) всего в миле от себя, сообщает CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Ранее хуситы объявили об обстреле американского эсминца USS Gravely. О результатах атаки не сообщалось.
По данным источников телеканала, на таком расстоянии (около 1,6 километра) корабль применил систему ближнего боя.
"В прошлом эти ракеты перехватывались американскими эсминцами в этом районе на расстоянии восьми и более миль", - уточняет СМИ со ссылкой на источники.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, и утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.