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Спецоперация, 1 февраля: ВС России продвинулись на двух направлениях - РИА Новости, 01.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:07 01.02.2024 (обновлено: 18:44 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/spetsoperatsiya-1924880846.html
Спецоперация, 1 февраля: ВС России продвинулись на двух направлениях
Спецоперация, 1 февраля: ВС России продвинулись на двух направлениях - РИА Новости, 01.02.2024
Спецоперация, 1 февраля: ВС России продвинулись на двух направлениях
О ходе спецоперации, новых деталях в деле о крушении Ил-76 и возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного в конце недели — в материале РИА Новости. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T18:07
2024-02-01T18:44
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
крушение ил-76 в белгородской области
в мире
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. О ходе спецоперации, новых деталях в деле о крушении Ил-76 и возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного в конце недели — в материале РИА Новости.Ход спецоперацииИл-76 сбили ракетой MIM-104A комплекса PatriotУкраинские войска использовали при атаке на самолет Ил-76 зенитные управляемые ракеты MIM-104A американского комплекса Patriot, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета. По данным ведомства, в районе крушения воздушного судна обнаружили 116 фрагментов двух зенитных ракет с надписями на английском языке. Кроме того, экспертиза останков показала, что при крушении Ил-76 погибли шесть членов экипажа, три сотрудника военной полиции и 65 украинских военных. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли проект обращения к конгрессу США из-за совершенного Украиной теракта, в результате которого был сбит военный самолет. Атаки ВСУ на российские регионыРоссийские средства ПВО ночью перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и один — над Курской, сообщили в Минобороны.Около 06:30 мск силы противовоздушной обороны сбили еще четыре дрона над Белгородской областью и два над Воронежской. Залужного могут уволить в конце неделиУказ президента Украины Владимира Зеленского об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного ожидается к концу этой недели, передает телеканал CNN со ссылкой на источники. Накануне в Киев прибыла заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Как заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, цель визита американской чиновницы — оценить ситуацию с конфликтом Зеленского и Валерия Залужного, провести переговоры с ними и дать рекомендации. При этом у нее нет задачи примирить их, добавил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Работа следственной группы на месте крушения Ил-76
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россия, украина, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), крушение ил-76 в белгородской области, в мире, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, виктория нуланд, владимир зеленский, сша, валерий залужный, белгородская область, госдума рф, ил-76
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Крушение Ил-76 в Белгородской области, В мире, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР, Виктория Нуланд, Владимир Зеленский, США, Валерий Залужный, Белгородская область, Госдума РФ, Ил-76
Спецоперация, 1 февраля: ВС России продвинулись на двух направлениях

Российская армия улучшила положение на Краснолиманском и Донецком направлениях

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкГаубица "Мста-Б" на боевой позиции
Гаубица Мста-Б на боевой позиции - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
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Гаубица "Мста-Б" на боевой позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. О ходе спецоперации, новых деталях в деле о крушении Ил-76 и возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного в конце недели — в материале РИА Новости.

Ход спецоперации

  • Российские военные улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении и нанесли поражение подразделениям ВСУ и украинской нацгвардии в районе Серебрянского лесничества, сообщило Минобороны;
  • На Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции;
  • Российская армия отразила 17 атак ВСУ на разных направлениях;
  • Потери украинских войск в совокупности составили до 805 человек, пять танков, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства, РЛС обнаружения воздушных целей 35Д6М и два склада горючего ВСУ;
  • В ходе контрбатарейной борьбы поражены три боевые машины РЗСО "Град", самоходки Krab и Paladin.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18

Ил-76 сбили ракетой MIM-104A комплекса Patriot

Украинские войска использовали при атаке на самолет Ил-76 зенитные управляемые ракеты MIM-104A американского комплекса Patriot, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
По данным ведомства, в районе крушения воздушного судна обнаружили 116 фрагментов двух зенитных ракет с надписями на английском языке.
Кроме того, экспертиза останков показала, что при крушении Ил-76 погибли шесть членов экипажа, три сотрудника военной полиции и 65 украинских военных.
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли проект обращения к конгрессу США из-за совершенного Украиной теракта, в результате которого был сбит военный самолет.

Атаки ВСУ на российские регионы

Российские средства ПВО ночью перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и один — над Курской, сообщили в Минобороны.
Около 06:30 мск силы противовоздушной обороны сбили еще четыре дрона над Белгородской областью и два над Воронежской.

Залужного могут уволить в конце недели

Указ президента Украины Владимира Зеленского об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного ожидается к концу этой недели, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Накануне в Киев прибыла заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Как заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, цель визита американской чиновницы — оценить ситуацию с конфликтом Зеленского и Валерия Залужного, провести переговоры с ними и дать рекомендации. При этом у нее нет задачи примирить их, добавил он.
Президент Украины Владимир Зеленский вручил именное оружие Валерию Залужному - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
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31 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Крушение Ил-76 в Белгородской областиВ миреВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНРВиктория НуландВладимир ЗеленскийСШАВалерий ЗалужныйБелгородская областьГосдума РФИл-76
 
 
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