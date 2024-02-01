https://ria.ru/20240201/spetsoperatsiya-1924880846.html

Спецоперация, 1 февраля: ВС России продвинулись на двух направлениях

Спецоперация, 1 февраля: ВС России продвинулись на двух направлениях - РИА Новости, 01.02.2024

Спецоперация, 1 февраля: ВС России продвинулись на двух направлениях

О ходе спецоперации, новых деталях в деле о крушении Ил-76 и возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного в конце недели — в материале РИА Новости. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T18:07

2024-02-01T18:07

2024-02-01T18:44

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

крушение ил-76 в белгородской области

в мире

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. О ходе спецоперации, новых деталях в деле о крушении Ил-76 и возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного в конце недели — в материале РИА Новости.Ход спецоперацииИл-76 сбили ракетой MIM-104A комплекса PatriotУкраинские войска использовали при атаке на самолет Ил-76 зенитные управляемые ракеты MIM-104A американского комплекса Patriot, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета. По данным ведомства, в районе крушения воздушного судна обнаружили 116 фрагментов двух зенитных ракет с надписями на английском языке. Кроме того, экспертиза останков показала, что при крушении Ил-76 погибли шесть членов экипажа, три сотрудника военной полиции и 65 украинских военных. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли проект обращения к конгрессу США из-за совершенного Украиной теракта, в результате которого был сбит военный самолет. Атаки ВСУ на российские регионыРоссийские средства ПВО ночью перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и один — над Курской, сообщили в Минобороны.Около 06:30 мск силы противовоздушной обороны сбили еще четыре дрона над Белгородской областью и два над Воронежской. Залужного могут уволить в конце неделиУказ президента Украины Владимира Зеленского об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного ожидается к концу этой недели, передает телеканал CNN со ссылкой на источники. Накануне в Киев прибыла заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Как заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, цель визита американской чиновницы — оценить ситуацию с конфликтом Зеленского и Валерия Залужного, провести переговоры с ними и дать рекомендации. При этом у нее нет задачи примирить их, добавил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа следственной группы на месте крушения Ил-76 Работа следственной группы на месте крушения Ил-76 2024-02-01T18:07 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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