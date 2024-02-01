Спецоперация, 1 февраля: ВС России продвинулись на двух направлениях
Российская армия улучшила положение на Краснолиманском и Донецком направлениях
Гаубица "Мста-Б" на боевой позиции. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. О ходе спецоперации, новых деталях в деле о крушении Ил-76 и возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного в конце недели — в материале РИА Новости.
Ход спецоперации
- Российские военные улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении и нанесли поражение подразделениям ВСУ и украинской нацгвардии в районе Серебрянского лесничества, сообщило Минобороны;
- На Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции;
- Российская армия отразила 17 атак ВСУ на разных направлениях;
- Потери украинских войск в совокупности составили до 805 человек, пять танков, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства, РЛС обнаружения воздушных целей 35Д6М и два склада горючего ВСУ;
- В ходе контрбатарейной борьбы поражены три боевые машины РЗСО "Град", самоходки Krab и Paladin.
Ил-76 сбили ракетой MIM-104A комплекса Patriot
Украинские войска использовали при атаке на самолет Ил-76 зенитные управляемые ракеты MIM-104A американского комплекса Patriot, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
По данным ведомства, в районе крушения воздушного судна обнаружили 116 фрагментов двух зенитных ракет с надписями на английском языке.
Кроме того, экспертиза останков показала, что при крушении Ил-76 погибли шесть членов экипажа, три сотрудника военной полиции и 65 украинских военных.
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли проект обращения к конгрессу США из-за совершенного Украиной теракта, в результате которого был сбит военный самолет.
Атаки ВСУ на российские регионы
Российские средства ПВО ночью перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и один — над Курской, сообщили в Минобороны.
Около 06:30 мск силы противовоздушной обороны сбили еще четыре дрона над Белгородской областью и два над Воронежской.
Залужного могут уволить в конце недели
Указ президента Украины Владимира Зеленского об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного ожидается к концу этой недели, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Накануне в Киев прибыла заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Как заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, цель визита американской чиновницы — оценить ситуацию с конфликтом Зеленского и Валерия Залужного, провести переговоры с ними и дать рекомендации. При этом у нее нет задачи примирить их, добавил он.