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Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника - РИА Новости, 01.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:07 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/spetsoperatsiya-1924837294.html
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника - РИА Новости, 01.02.2024
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
Украинские войска в 15.10 сбросили взрывоопасный предмет с ударного беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T16:07
2024-02-01T16:07
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские войска в 15.10 сбросили взрывоопасный предмет с ударного беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БпЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 15.10 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброшен взрывоопасный предмет с БпЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, с 15.35 до 15.45 украинские войска подвергали обстрелу Горловку и Киевский район Донецка, выпустив по ним в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника

СЦКК ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские войска в 15.10 сбросили взрывоопасный предмет с ударного беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БпЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 15.10 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброшен взрывоопасный предмет с БпЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Кроме того, с 15.35 до 15.45 украинские войска подвергали обстрелу Горловку и Киевский район Донецка, выпустив по ним в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККПроисшествия
 
 
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