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Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника

Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника - РИА Новости, 01.02.2024

Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника

Украинские войска в 15.10 сбросили взрывоопасный предмет с ударного беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T16:07

2024-02-01T16:07

2024-02-01T16:07

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские войска в 15.10 сбросили взрывоопасный предмет с ударного беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БпЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 15.10 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброшен взрывоопасный предмет с БпЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, с 15.35 до 15.45 украинские войска подвергали обстрелу Горловку и Киевский район Донецка, выпустив по ним в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия