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На Запорожском направлении ВСУ потеряли до 50 военных - РИА Новости, 01.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:26 01.02.2024 (обновлено: 14:34 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/spetsoperatsiya-1924808892.html
На Запорожском направлении ВСУ потеряли до 50 военных
На Запорожском направлении ВСУ потеряли до 50 военных - РИА Новости, 01.02.2024
На Запорожском направлении ВСУ потеряли до 50 военных
Российские военнослужащие отразили атаку и нанесли поражение живой силе и технике украинских войск на запорожском направлении, потери противника составили до 50 РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T14:26
2024-02-01T14:34
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку и нанесли поражение живой силе и технике украинских войск на запорожском направлении, потери противника составили до 50 солдат, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск во взаимодействии с авиацией отражена атака и нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 33-й, 65-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Луговское, Работино, Жеребянки и Малая Токмачка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что ВСУ в результате потеряли до 50 военнослужащих и три пикапа.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены боевая машина РСЗО "Град", две гаубицы Д-20 и две гаубицы Д-30, добавили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
На Запорожском направлении ВСУ потеряли до 50 военных

МО: на Запорожском направлении ВСУ потеряли до 50 военных

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку и нанесли поражение живой силе и технике украинских войск на запорожском направлении, потери противника составили до 50 солдат, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск во взаимодействии с авиацией отражена атака и нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 33-й, 65-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Луговское, Работино, Жеребянки и Малая Токмачка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Отмечается, что ВСУ в результате потеряли до 50 военнослужащих и три пикапа.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены боевая машина РСЗО "Град", две гаубицы Д-20 и две гаубицы Д-30, добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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