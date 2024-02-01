https://ria.ru/20240201/spetsoperatsiya-1924808892.html

На Запорожском направлении ВСУ потеряли до 50 военных

На Запорожском направлении ВСУ потеряли до 50 военных - РИА Новости, 01.02.2024

На Запорожском направлении ВСУ потеряли до 50 военных

Российские военнослужащие отразили атаку и нанесли поражение живой силе и технике украинских войск на запорожском направлении, потери противника составили до 50 РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T14:26

2024-02-01T14:26

2024-02-01T14:34

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку и нанесли поражение живой силе и технике украинских войск на запорожском направлении, потери противника составили до 50 солдат, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск во взаимодействии с авиацией отражена атака и нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 33-й, 65-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Луговское, Работино, Жеребянки и Малая Токмачка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что ВСУ в результате потеряли до 50 военнослужащих и три пикапа.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены боевая машина РСЗО "Град", две гаубицы Д-20 и две гаубицы Д-30, добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

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россия, вооруженные силы украины, безопасность