https://ria.ru/20240201/spetsoperatsiya-1924808214.html

Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 01.02.2024

Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

На Донецком направлении российские войска отразили четыре украинские атаки и заняли более выгодные рубежи, заявили в Минобороны. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T14:25

2024-02-01T14:25

2024-02-01T15:27

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. На Донецком направлении российские войска отразили четыре украинские атаки и заняли более выгодные рубежи, заявили в Минобороны."На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 28-й, 42-й, 54-й, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, 5-й штурмовой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.По данным ведомства, российские бойцы отбили четыре атаки штурмовиков 22-й механизированной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Георгиевки, Новомихайловки и Красного.Потери ВСУ составили:Кроме того, уничтожен склад боеприпасов.Купянское направление Западная группировка войск отразила семь атак штурмовых групп 30-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах сел Синьковка (Харьковская область) и Терны (ДНР). Там уничтожены:Краснолиманское направлениеПодразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение подразделениям ВСУ и Нацгвардии Украины в районе Серебрянского лесничества и отбили три атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад в районах Ямполовки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР).Противник потерял:Южнодонецкое направлениеГруппировка "Восток" пресекла две атаки и нанесла поражение подразделениям 127-й и 128-й бригад теробороны в районах сел Старомайорское, Урожайное (ДНР) и Приютное (Запорожская область).Потери ВСУ составили:Запорожское направлениеРоссийские подразделения отразили одну атаку и нанесли поражение 128-й горно-штурмовой, 33-й и 65-й механизированным бригадам ВСУ в районах сел Луговское, Работино, Жеребянки и Малая Токмачка.Украинские войска потеряли:Херсонское направление В результате грамотных действий подразделений группировки "Днепр" уничтожены:В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 137 районам, уничтожив среди прочего радиолокационную станцию норвежского зенитного ракетного комплекса NASAMS, радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей 35Д6М, два склада горючего.Силы ПВО сбили 20 авиационных управляемых ракет и 17 снарядов РСЗО HIMARS, а также 68 беспилотников.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

https://ria.ru/20240201/zaluzhnyy-1924768685.html

https://ria.ru/20240201/glsdb-1924760557.html

https://ria.ru/20240201/glsdb-1924639949.html

https://ria.ru/20240201/artilleriya-1924713927.html

https://ria.ru/20240201/plennyy-1924711866.html

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вооруженные силы украины, россия, безопасность, клещеевка, украина