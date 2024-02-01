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Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 01.02.2024
Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
На Донецком направлении российские войска отразили четыре украинские атаки и заняли более выгодные рубежи, заявили в Минобороны. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T14:25
2024-02-01T14:25
2024-02-01T15:27
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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безопасность
клещеевка
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. На Донецком направлении российские войска отразили четыре украинские атаки и заняли более выгодные рубежи, заявили в Минобороны."На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 28-й, 42-й, 54-й, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, 5-й штурмовой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.По данным ведомства, российские бойцы отбили четыре атаки штурмовиков 22-й механизированной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Георгиевки, Новомихайловки и Красного.Потери ВСУ составили:Кроме того, уничтожен склад боеприпасов.Купянское направление Западная группировка войск отразила семь атак штурмовых групп 30-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах сел Синьковка (Харьковская область) и Терны (ДНР). Там уничтожены:Краснолиманское направлениеПодразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение подразделениям ВСУ и Нацгвардии Украины в районе Серебрянского лесничества и отбили три атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад в районах Ямполовки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР).Противник потерял:Южнодонецкое направлениеГруппировка "Восток" пресекла две атаки и нанесла поражение подразделениям 127-й и 128-й бригад теробороны в районах сел Старомайорское, Урожайное (ДНР) и Приютное (Запорожская область).Потери ВСУ составили:Запорожское направлениеРоссийские подразделения отразили одну атаку и нанесли поражение 128-й горно-штурмовой, 33-й и 65-й механизированным бригадам ВСУ в районах сел Луговское, Работино, Жеребянки и Малая Токмачка.Украинские войска потеряли:Херсонское направление В результате грамотных действий подразделений группировки "Днепр" уничтожены:В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 137 районам, уничтожив среди прочего радиолокационную станцию норвежского зенитного ракетного комплекса NASAMS, радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей 35Д6М, два склада горючего.Силы ПВО сбили 20 авиационных управляемых ракет и 17 снарядов РСЗО HIMARS, а также 68 беспилотников.
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, клещеевка, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Клещеевка, Украина
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости.
На Донецком направлении российские войска отразили четыре украинские атаки и заняли более выгодные рубежи, заявили в Минобороны
.
"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 28-й, 42-й, 54-й, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, 5-й штурмовой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ
в районах населенных пунктов Белогоровка, Клещеевка
и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
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По данным ведомства, российские бойцы отбили четыре атаки штурмовиков 22-й механизированной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Георгиевки, Новомихайловки и Красного.
- более 210 военнослужащих;
- три боевые бронированные машины;
- шесть автомобилей;
- боевая машина РСЗО "Град";
- британская САУ AS-90;
- три американские артсистемы М777;
- две гаубицы "Мста-Б";
- САУ "Акация";
- орудие "Гиацинт-Б";
- пять САУ "Гвоздика";
- станция радиоэлектронной борьбы "Буковель".
Кроме того, уничтожен склад боеприпасов.
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Западная группировка войск отразила семь атак штурмовых групп 30-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах сел Синьковка (Харьковская область
) и Терны (ДНР
).
- не менее 125 украинских военнослужащих;
- три боевые бронемашины;
- два автомобиля;
- польская САУ Krab;
- две САУ "Гвоздика".
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Краснолиманское направление
Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение подразделениям ВСУ и Нацгвардии Украины
в районе Серебрянского лесничества и отбили три атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад в районах Ямполовки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР
).
- около 290 военнослужащих;
- танк;
- две боевые бронемашины;
- шесть автомобилей;
- американская САУ Paladin.
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Группировка "Восток" пресекла две атаки и нанесла поражение подразделениям 127-й и 128-й бригад теробороны в районах сел Старомайорское
, Урожайное (ДНР) и Приютное (Запорожская область
).
- примерно 80 человек убитыми и ранеными;
- танк;
- два бронетранспортера;
- два автомобиля;
- боевая машина РСЗО "Град";
- две британские гаубицы FH-70;
- американская артсистема М777;
- орудие Д-30.
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Российские подразделения отразили одну атаку и нанесли поражение 128-й горно-штурмовой, 33-й и 65-й механизированным бригадам ВСУ в районах сел Луговское, Работино, Жеребянки и Малая Токмачка.
Украинские войска потеряли:
- около 50 солдат;
- три пикапа;
- боевая машина РСЗО "Град";
- две гаубицы Д-20;
- две гаубицы Д-30.
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В результате грамотных действий подразделений группировки "Днепр" уничтожены:
- примерно 50 военнослужащих ВСУ;
- три танка;
- два бронетранспортера;
- два автомобиля;
- две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 137 районам, уничтожив среди прочего радиолокационную станцию норвежского зенитного ракетного комплекса NASAMS, радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей 35Д6М, два склада горючего.
Силы ПВО сбили 20 авиационных управляемых ракет и 17 снарядов РСЗО HIMARS, а также 68 беспилотников.