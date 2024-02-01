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У места падения Ил-76 изъяты фрагменты тел погибших и личные документы - РИА Новости, 01.02.2024
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14:47 01.02.2024 (обновлено: 14:51 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/sk-1924813923.html
У места падения Ил-76 изъяты фрагменты тел погибших и личные документы
У места падения Ил-76 изъяты фрагменты тел погибших и личные документы - РИА Новости, 01.02.2024
У места падения Ил-76 изъяты фрагменты тел погибших и личные документы
Экспертиза останков установила, что при крушении Ил-76 в Белгородской области погибли 6 членов экипажа, 3 сотрудника военной полиции и 65 украинских военных,... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T14:47
2024-02-01T14:51
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Экспертиза останков установила, что при крушении Ил-76 в Белгородской области погибли 6 членов экипажа, 3 сотрудника военной полиции и 65 украинских военных, сообщается в Telegram-канале СК РФ."В рамках расследования уголовного дела о теракте, в результате которого потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России в Белгородской области, следствием проведена работа по идентификации погибших. Всего в районе места падения самолета обнаружены и изъяты более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы", - говорится в сообщении.В СК отметили, что "в распоряжении следствия имелись генетические профили всех украинских военнослужащих, находившихся на борту указанного самолета".
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), ил-76, крушение ил-76 в белгородской области
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области
У места падения Ил-76 изъяты фрагменты тел погибших и личные документы

СК: у места падения Ил-76 изъяты 670 фрагментов тел погибших и личные документы

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкМесто крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в медиабанк
Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Экспертиза останков установила, что при крушении Ил-76 в Белгородской области погибли 6 членов экипажа, 3 сотрудника военной полиции и 65 украинских военных, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
«
"В рамках расследования уголовного дела о теракте, в результате которого потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России в Белгородской области, следствием проведена работа по идентификации погибших. Всего в районе места падения самолета обнаружены и изъяты более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы", - говорится в сообщении.
В СК отметили, что "в распоряжении следствия имелись генетические профили всех украинских военнослужащих, находившихся на борту указанного самолета".
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ил-76Крушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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