https://ria.ru/20240201/sk-1924813923.html

У места падения Ил-76 изъяты фрагменты тел погибших и личные документы

У места падения Ил-76 изъяты фрагменты тел погибших и личные документы - РИА Новости, 01.02.2024

У места падения Ил-76 изъяты фрагменты тел погибших и личные документы

Экспертиза останков установила, что при крушении Ил-76 в Белгородской области погибли 6 членов экипажа, 3 сотрудника военной полиции и 65 украинских военных,... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T14:47

2024-02-01T14:47

2024-02-01T14:51

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ил-76

крушение ил-76 в белгородской области

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Экспертиза останков установила, что при крушении Ил-76 в Белгородской области погибли 6 членов экипажа, 3 сотрудника военной полиции и 65 украинских военных, сообщается в Telegram-канале СК РФ."В рамках расследования уголовного дела о теракте, в результате которого потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России в Белгородской области, следствием проведена работа по идентификации погибших. Всего в районе места падения самолета обнаружены и изъяты более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы", - говорится в сообщении.В СК отметили, что "в распоряжении следствия имелись генетические профили всех украинских военнослужащих, находившихся на борту указанного самолета".

https://ria.ru/20240201/es-1924788775.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), ил-76, крушение ил-76 в белгородской области