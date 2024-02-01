https://ria.ru/20240201/sk-1924813923.html
У места падения Ил-76 изъяты фрагменты тел погибших и личные документы
У места падения Ил-76 изъяты фрагменты тел погибших и личные документы - РИА Новости, 01.02.2024
У места падения Ил-76 изъяты фрагменты тел погибших и личные документы
Экспертиза останков установила, что при крушении Ил-76 в Белгородской области погибли 6 членов экипажа, 3 сотрудника военной полиции и 65 украинских военных,... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T14:47
2024-02-01T14:47
2024-02-01T14:51
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923685530_0:0:1230:692_1920x0_80_0_0_a88aa558943a28dc8942ac2bddb30e7f.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Экспертиза останков установила, что при крушении Ил-76 в Белгородской области погибли 6 членов экипажа, 3 сотрудника военной полиции и 65 украинских военных, сообщается в Telegram-канале СК РФ."В рамках расследования уголовного дела о теракте, в результате которого потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России в Белгородской области, следствием проведена работа по идентификации погибших. Всего в районе места падения самолета обнаружены и изъяты более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы", - говорится в сообщении.В СК отметили, что "в распоряжении следствия имелись генетические профили всех украинских военнослужащих, находившихся на борту указанного самолета".
https://ria.ru/20240201/es-1924788775.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923685530_307:0:1230:692_1920x0_80_0_0_1fb8fce91ecc71bb3dbd0deffc8c4d47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), ил-76, крушение ил-76 в белгородской области
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области
У места падения Ил-76 изъяты фрагменты тел погибших и личные документы
СК: у места падения Ил-76 изъяты 670 фрагментов тел погибших и личные документы