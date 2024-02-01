https://ria.ru/20240201/shkola-1924848993.html

Артамонов посетил капитально отремонтированную школу в липецком селе

Артамонов посетил капитально отремонтированную школу в липецком селе - РИА Новости, 01.02.2024

Артамонов посетил капитально отремонтированную школу в липецком селе

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил школу в селе Кривополянье Чаплыгинского района после того, как в учреждении сделали капитальный ремонт,... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T16:43

2024-02-01T16:43

2024-02-01T16:43

липецкая область

игорь артамонов

капремонт

школа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924848870_0:161:1600:1061_1920x0_80_0_0_3f55f4c776045e118fbb385fd662f369.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил школу в селе Кривополянье Чаплыгинского района после того, как в учреждении сделали капитальный ремонт, сообщает пресс-служба регионального правительства. Здание было капитально отремонтировано в прошлом году по региональной программе "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ". "Получилось одно из лучших решений для небольшого населенного пункта. Был в этой школе несколько раз – на разных стадиях ремонта. Приятно удивлен результатом – сделано качественно и за разумные деньги", – цитирует пресс-служба Артамонова. Стоимость работ составила более 128 миллионов рублей. Фасад, кровля, входные группы, внутренние помещения, инженерные сети, территория – все стало новым. Кроме того, к основному зданию пристроили вестибюль с гардеробом, спортивные раздевалки для девочек и мальчиков, хозяйственный блок столовой. За счет этого площадь школы увеличилась на 656 квадратных метров. Кроме того, были выполнены работы по созданию доступной среды, а классы оснащены современной мебелью и оборудованием – интерактивными панелями, компьютерами, принтерами. Появилось цифровое пианино, новое спортивное и кухонное оборудование. На это из областного бюджета дополнительно выделено 20 миллионов рублей. Современные условия для учебы получили 240 учеников. Скоро они приступят к учебе в обновленном учреждении. "240 детей скоро начнут учиться в отличных условиях, в новых кабинетах, с современным оборудованием. Это стандарт капитального ремонта. Так должны выглядеть все наши школы. И они будут такими. В том же Кривополянье начнем ремонтировать еще один корпус. Это еще 210 учеников. И только в одной школе. А в планах у нас ремонт 50 школ по всей области за три года", - резюмировал Артамонов.

https://ria.ru/20240130/stroitelstvo-1924301371.html

https://ria.ru/20240126/munitsipalitety-1923586088.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, капремонт, школа