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Артамонов посетил капитально отремонтированную школу в липецком селе - РИА Новости, 01.02.2024
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Липецкая область
 
16:43 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/shkola-1924848993.html
Артамонов посетил капитально отремонтированную школу в липецком селе
Артамонов посетил капитально отремонтированную школу в липецком селе - РИА Новости, 01.02.2024
Артамонов посетил капитально отремонтированную школу в липецком селе
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил школу в селе Кривополянье Чаплыгинского района после того, как в учреждении сделали капитальный ремонт,... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T16:43
2024-02-01T16:43
липецкая область
игорь артамонов
капремонт
школа
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил школу в селе Кривополянье Чаплыгинского района после того, как в учреждении сделали капитальный ремонт, сообщает пресс-служба регионального правительства. Здание было капитально отремонтировано в прошлом году по региональной программе "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ". "Получилось одно из лучших решений для небольшого населенного пункта. Был в этой школе несколько раз – на разных стадиях ремонта. Приятно удивлен результатом – сделано качественно и за разумные деньги", – цитирует пресс-служба Артамонова. Стоимость работ составила более 128 миллионов рублей. Фасад, кровля, входные группы, внутренние помещения, инженерные сети, территория – все стало новым. Кроме того, к основному зданию пристроили вестибюль с гардеробом, спортивные раздевалки для девочек и мальчиков, хозяйственный блок столовой. За счет этого площадь школы увеличилась на 656 квадратных метров. Кроме того, были выполнены работы по созданию доступной среды, а классы оснащены современной мебелью и оборудованием – интерактивными панелями, компьютерами, принтерами. Появилось цифровое пианино, новое спортивное и кухонное оборудование. На это из областного бюджета дополнительно выделено 20 миллионов рублей. Современные условия для учебы получили 240 учеников. Скоро они приступят к учебе в обновленном учреждении. "240 детей скоро начнут учиться в отличных условиях, в новых кабинетах, с современным оборудованием. Это стандарт капитального ремонта. Так должны выглядеть все наши школы. И они будут такими. В том же Кривополянье начнем ремонтировать еще один корпус. Это еще 210 учеников. И только в одной школе. А в планах у нас ремонт 50 школ по всей области за три года", - резюмировал Артамонов.
https://ria.ru/20240130/stroitelstvo-1924301371.html
https://ria.ru/20240126/munitsipalitety-1923586088.html
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игорь артамонов, капремонт, школа
Липецкая область, Игорь Артамонов, Капремонт, Школа

Артамонов посетил капитально отремонтированную школу в липецком селе

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил капитально отремонтированную школу в липецком селе
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил капитально отремонтированную школу в липецком селе - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил капитально отремонтированную школу в липецком селе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил школу в селе Кривополянье Чаплыгинского района после того, как в учреждении сделали капитальный ремонт, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Здание было капитально отремонтировано в прошлом году по региональной программе "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ".
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"Получилось одно из лучших решений для небольшого населенного пункта. Был в этой школе несколько раз – на разных стадиях ремонта. Приятно удивлен результатом – сделано качественно и за разумные деньги", – цитирует пресс-служба Артамонова.
Стоимость работ составила более 128 миллионов рублей. Фасад, кровля, входные группы, внутренние помещения, инженерные сети, территория – все стало новым. Кроме того, к основному зданию пристроили вестибюль с гардеробом, спортивные раздевалки для девочек и мальчиков, хозяйственный блок столовой. За счет этого площадь школы увеличилась на 656 квадратных метров.
Кроме того, были выполнены работы по созданию доступной среды, а классы оснащены современной мебелью и оборудованием – интерактивными панелями, компьютерами, принтерами. Появилось цифровое пианино, новое спортивное и кухонное оборудование. На это из областного бюджета дополнительно выделено 20 миллионов рублей. Современные условия для учебы получили 240 учеников. Скоро они приступят к учебе в обновленном учреждении.
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"240 детей скоро начнут учиться в отличных условиях, в новых кабинетах, с современным оборудованием. Это стандарт капитального ремонта. Так должны выглядеть все наши школы. И они будут такими. В том же Кривополянье начнем ремонтировать еще один корпус. Это еще 210 учеников. И только в одной школе. А в планах у нас ремонт 50 школ по всей области за три года", - резюмировал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновКапремонтШкола
 
 
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