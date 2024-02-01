https://ria.ru/20240201/seti-1924798571.html

Более 170 маскировочных сетей отправили бойцам СВО волонтеры из Сотниково

Более 170 маскировочных сетей отправили бойцам СВО волонтеры из Сотниково - РИА Новости, 01.02.2024

Более 170 маскировочных сетей отправили бойцам СВО волонтеры из Сотниково

Волонтеры из села Сотниково Иволгинского района Бурятии сплели и отправили в зону специальной военной операции более 170 маскировочных сетей, сообщает... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T13:50

2024-02-01T13:50

2024-02-01T13:50

надежные люди

иволгинский район

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 1 фев – РИА Новости. Волонтеры из села Сотниково Иволгинского района Бурятии сплели и отправили в зону специальной военной операции более 170 маскировочных сетей, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Волонтеры общественной группы "Эрхим" в селе Сотниково Иволгинского района для поддержки земляков-участников СВО провели четыре сбора средств на приобретение оборудования и транспорта, а также сплели 175 маскировочных сетей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в состав волонтерской группы "Эрхим" входит примерно сто человек. Официально зарегистрирована она в 2012 году, хотя существует с 2009 года. До начала СВО волонтеры занимались сборами в школу детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. С началом специальной военной операции волонтеры организовали первый сбор средств для участников СВО из Сотниково. Всем селом собрали около 200 тысяч рублей. На них приобрели все необходимое для мобилизованных. По словам лидера группы "Эрхим" Ларисы Пахомовой, на второй свой сбор волонтеры приобрели УАЗ-"буханку", отремонтировали, купили все необходимые ящики с инструментами и отправили военным на СВО. На последующие сборы покупали карематы, специальную технику, наборы шин для автомобилей, рации. По данным пресс-службы, в марте прошлого года волонтеры "Эрхим" прошли обучение по плетению маскировочный сетей, за неполный год связали 175 сетей. Практически все, кроме последних трех, уже отправлены в зону СВО. По словам Пахомовой, сейчас у волонтеров появляются спецзаказы на белые или другого определенного цвета сети. "Мы стараемся подстроится под них: по размеру, по цвету - всё сделать, чтобы им там было комфортно защищать нас и нашу страну", - приводятся в сообщении ее слова.

https://ria.ru/20240116/pritsely-1921541352.html

https://ria.ru/20240112/spetssredstva-1920996539.html

иволгинский район

республика бурятия

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иволгинский район, республика бурятия