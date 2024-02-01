https://ria.ru/20240201/sanktsii-1924704723.html

СМИ: ЕК в субботу начнет неофициальное обсуждение антироссийских санкций

СМИ: ЕК в субботу начнет неофициальное обсуждение антироссийских санкций - РИА Новости, 01.02.2024

СМИ: ЕК в субботу начнет неофициальное обсуждение антироссийских санкций

Европейская комиссия 3 февраля начнет неофициальные встречи на высоком уровне для обсуждения нового пакета санкций против России, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T03:15

2024-02-01T03:15

2024-02-01T03:15

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евросоюз

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Европейская комиссия 3 февраля начнет неофициальные встречи на высоком уровне для обсуждения нового пакета санкций против России, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники. "Европейская комиссия начнет в субботу неофициальные встречи на высоком уровне со странами-членами ЕС, чтобы обсудить детали предлагаемого нового пакета санкций против России... сообщили в среду три дипломатических источника", - говорится в сообщении агентства. Ожидается, что новый пакет сосредоточится на блокировании возможностей обхода санкций, в особенности для товаров, которые можно использовать в военном деле, а также на ряде новых списков физических и юридических лиц. По словам одного из источников, также вероятны некоторые незначительные отраслевые меры, такие как новые запреты на импорт. В Москве неоднократно заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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россия, москва, владимир путин, евросоюз, в мире