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Почти на 47 млн рублей предоставили калужские самозанятые товаров и услуг - РИА Новости, 01.02.2024
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18:00 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/samozanyatye-1924875582.html
Почти на 47 млн рублей предоставили калужские самозанятые товаров и услуг
Почти на 47 млн рублей предоставили калужские самозанятые товаров и услуг - РИА Новости, 01.02.2024
Почти на 47 млн рублей предоставили калужские самозанятые товаров и услуг
Самозанятые Калужской области в прошлом году предоставили товаров и услуг госкомпаниям более чем на 46,9 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T18:00
2024-02-01T18:00
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калужская область
александр исаевич
андрей белоусов
корпорация мсп
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Самозанятые Калужской области в прошлом году предоставили товаров и услуг госкомпаниям более чем на 46,9 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. При этом количество самозанятых в Калужской области на конец 2023 года составило 62 702 человека. В сообщении уточняется, что в 2022 году самозанятые из Калужской области предоставили товаров и услуг госкомпаниям на 34,1 миллиона рублей. Как сообщил гендиректор корпорации МСП Александр Исаевич, в прошлом году самозанятые россияне предоставили госкомпаниям товаров и услуг на рекордные 7 миллиардов рублей. Показатель превысил уровень 2022 более чем в два раза. Корпорация МСП совместно с крупнейшими заказчиками при содействии регионов проводит обучение для самозанятых, желающих стать поставщиками крупнейших заказчиков. С 2019 года в них приняли участие уже более 6 тысяч человек. Самозанятые могут участвовать в закупках по 223-ФЗ на условиях для малого и среднего бизнеса с 1 апреля 2020 года. Меры господдержки для них предусмотрены нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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твой бизнес – новости, калужская область, александр исаевич, андрей белоусов, корпорация мсп
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Калужская область, Александр Исаевич, Андрей Белоусов, Корпорация МСП

Почти на 47 млн рублей предоставили калужские самозанятые товаров и услуг

© PeopleImagesЖенщина за работой в своей студии
Женщина за работой в своей студии
© PeopleImages
Женщина за работой в своей студии
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Самозанятые Калужской области в прошлом году предоставили товаров и услуг госкомпаниям более чем на 46,9 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
При этом количество самозанятых в Калужской области на конец 2023 года составило 62 702 человека.
В сообщении уточняется, что в 2022 году самозанятые из Калужской области предоставили товаров и услуг госкомпаниям на 34,1 миллиона рублей.
Как сообщил гендиректор корпорации МСП Александр Исаевич, в прошлом году самозанятые россияне предоставили госкомпаниям товаров и услуг на рекордные 7 миллиардов рублей. Показатель превысил уровень 2022 более чем в два раза.
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Корпорация МСП совместно с крупнейшими заказчиками при содействии регионов проводит обучение для самозанятых, желающих стать поставщиками крупнейших заказчиков. С 2019 года в них приняли участие уже более 6 тысяч человек. Самозанятые могут участвовать в закупках по 223-ФЗ на условиях для малого и среднего бизнеса с 1 апреля 2020 года. Меры господдержки для них предусмотрены нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиКалужская областьАлександр ИсаевичАндрей БелоусовКорпорация МСП
 
 
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