https://ria.ru/20240201/samozanyatye-1924875582.html

Почти на 47 млн рублей предоставили калужские самозанятые товаров и услуг

Почти на 47 млн рублей предоставили калужские самозанятые товаров и услуг - РИА Новости, 01.02.2024

Почти на 47 млн рублей предоставили калужские самозанятые товаров и услуг

Самозанятые Калужской области в прошлом году предоставили товаров и услуг госкомпаниям более чем на 46,9 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T18:00

2024-02-01T18:00

2024-02-01T18:00

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Самозанятые Калужской области в прошлом году предоставили товаров и услуг госкомпаниям более чем на 46,9 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. При этом количество самозанятых в Калужской области на конец 2023 года составило 62 702 человека. В сообщении уточняется, что в 2022 году самозанятые из Калужской области предоставили товаров и услуг госкомпаниям на 34,1 миллиона рублей. Как сообщил гендиректор корпорации МСП Александр Исаевич, в прошлом году самозанятые россияне предоставили госкомпаниям товаров и услуг на рекордные 7 миллиардов рублей. Показатель превысил уровень 2022 более чем в два раза. Корпорация МСП совместно с крупнейшими заказчиками при содействии регионов проводит обучение для самозанятых, желающих стать поставщиками крупнейших заказчиков. С 2019 года в них приняли участие уже более 6 тысяч человек. Самозанятые могут участвовать в закупках по 223-ФЗ на условиях для малого и среднего бизнеса с 1 апреля 2020 года. Меры господдержки для них предусмотрены нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, калужская область, александр исаевич, андрей белоусов, корпорация мсп