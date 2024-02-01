https://ria.ru/20240201/samozanyatye-1924875582.html
Почти на 47 млн рублей предоставили калужские самозанятые товаров и услуг
Почти на 47 млн рублей предоставили калужские самозанятые товаров и услуг - РИА Новости, 01.02.2024
Почти на 47 млн рублей предоставили калужские самозанятые товаров и услуг
Самозанятые Калужской области в прошлом году предоставили товаров и услуг госкомпаниям более чем на 46,9 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T18:00
2024-02-01T18:00
2024-02-01T18:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
калужская область
александр исаевич
андрей белоусов
корпорация мсп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924877395_0:136:3068:1862_1920x0_80_0_0_6ba2ff4f8fff9113a0bfe38272c2dbd9.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Самозанятые Калужской области в прошлом году предоставили товаров и услуг госкомпаниям более чем на 46,9 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. При этом количество самозанятых в Калужской области на конец 2023 года составило 62 702 человека. В сообщении уточняется, что в 2022 году самозанятые из Калужской области предоставили товаров и услуг госкомпаниям на 34,1 миллиона рублей. Как сообщил гендиректор корпорации МСП Александр Исаевич, в прошлом году самозанятые россияне предоставили госкомпаниям товаров и услуг на рекордные 7 миллиардов рублей. Показатель превысил уровень 2022 более чем в два раза. Корпорация МСП совместно с крупнейшими заказчиками при содействии регионов проводит обучение для самозанятых, желающих стать поставщиками крупнейших заказчиков. С 2019 года в них приняли участие уже более 6 тысяч человек. Самозанятые могут участвовать в закупках по 223-ФЗ на условиях для малого и среднего бизнеса с 1 апреля 2020 года. Меры господдержки для них предусмотрены нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20240131/proizvoditeli-1924424564.html
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924877395_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_ee75098d673cc61cfbce24e8e4813536.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, калужская область, александр исаевич, андрей белоусов, корпорация мсп
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Калужская область, Александр Исаевич, Андрей Белоусов, Корпорация МСП