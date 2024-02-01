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Россия уверенно себя чувствует на мировых рынках, заявил Решетников - РИА Новости, 01.02.2024
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15:03 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/rossiya-1924816946.html
Россия уверенно себя чувствует на мировых рынках, заявил Решетников
Россия уверенно себя чувствует на мировых рынках, заявил Решетников - РИА Новости, 01.02.2024
Россия уверенно себя чувствует на мировых рынках, заявил Решетников
Западные страны пытаются выдавить российскую продукцию с мировых рынков, предлагая свою, но Россия противодействует этому и уверенно себя чувствует, поскольку... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T15:03
2024-02-01T15:03
экономика
россия
максим решетников
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АЛМА-АТА, 1 фев - РИА Новости. Западные страны пытаются выдавить российскую продукцию с мировых рынков, предлагая свою, но Россия противодействует этому и уверенно себя чувствует, поскольку очень многие экономики глобального Юга нуждаются в ресурсах по разумным ценам, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников. Источниками роста российской экономики Решетников назвал внутренний рынок, импортозамещение по широкому перечню направлений. Также, по словам министра, прочны позиции РФ на мировых рынках продовольственных товаров, энергетической, металлургической продукции, черных и цветных металлов. "Мы видим, что являемся поставщиком надежным для очень многих экономик глобального Юга, для активно развивающихся экономик. И они нуждаются в этих ресурсах по разумным ценам, поэтому себя здесь достаточно уверенно чувствуем", - сказал Решетников. "В то же время постоянно требуется донастройка транспортной системы, платежных систем, финансовых расчетов, потому что наши "коллеги", в кавычках, постоянно создают нам проблемы. Просто используют текущую ситуацию для того, чтобы выдавить Россию с рынков и представить свою продукцию, свое сырье в том числе, по гораздо более высоким ценам другим странам, навязать им такую торговую политику в ущерб их интересам", - заявил Решетников, отметив, что российские власти и бизнес этому активно этому противодействуют.
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экономика, россия, максим решетников, цены на нефть
Экономика, Россия, Максим Решетников, Цены на нефть
Россия уверенно себя чувствует на мировых рынках, заявил Решетников

Решетников: многие страны Юга готовы купить у России ресурсы по разумным ценам

© Фото предоставлено Минэкономразвития РФГлава Минэкономразвития РФ Максим Решетников
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников
© Фото предоставлено Минэкономразвития РФ
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 1 фев - РИА Новости. Западные страны пытаются выдавить российскую продукцию с мировых рынков, предлагая свою, но Россия противодействует этому и уверенно себя чувствует, поскольку очень многие экономики глобального Юга нуждаются в ресурсах по разумным ценам, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Источниками роста российской экономики Решетников назвал внутренний рынок, импортозамещение по широкому перечню направлений. Также, по словам министра, прочны позиции РФ на мировых рынках продовольственных товаров, энергетической, металлургической продукции, черных и цветных металлов.
"Мы видим, что являемся поставщиком надежным для очень многих экономик глобального Юга, для активно развивающихся экономик. И они нуждаются в этих ресурсах по разумным ценам, поэтому себя здесь достаточно уверенно чувствуем", - сказал Решетников.
"В то же время постоянно требуется донастройка транспортной системы, платежных систем, финансовых расчетов, потому что наши "коллеги", в кавычках, постоянно создают нам проблемы. Просто используют текущую ситуацию для того, чтобы выдавить Россию с рынков и представить свою продукцию, свое сырье в том числе, по гораздо более высоким ценам другим странам, навязать им такую торговую политику в ущерб их интересам", - заявил Решетников, отметив, что российские власти и бизнес этому активно этому противодействуют.
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ЭкономикаРоссияМаксим РешетниковЦены на нефть
 
 
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