https://ria.ru/20240201/rossiya-1924768838.html

Прямо сейчас. Премьер Эстонии сделала шокирующее заявление о России

Прямо сейчас. Премьер Эстонии сделала шокирующее заявление о России - РИА Новости, 01.02.2024

Прямо сейчас. Премьер Эстонии сделала шокирующее заявление о России

Россия победит в случае развала Евросоюза, приводит Politico слова премьера Эстонии Каи Каллас. “Путин и Россия... не верят в многосторонность, они не верят,... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T12:26

2024-02-01T12:26

2024-02-01T12:26

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

кайя каллас

эстония

евросоюз

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792010779_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_9026c4e1008228db0a523e81ed78305e.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Россия победит в случае развала Евросоюза, приводит Politico слова премьера Эстонии Каи Каллас. “Путин и Россия... не верят в многосторонность, они не верят, что мы способны сохранить это единство. И если мы разваливаемся, то это определенно победа российской стороны”, — сказала она. Кроме того, Каллас добавила, что прямо сейчас существует геополитическое давление на ЕС и задалась вопросом о том, способна ли Европа выполнить обещания по пакету помощи Украине. Как подчеркивал ранее президент Чехии Петр Павел, усталость от конфликта на Украине проявляется не только у воюющих сторон, но и у всех стран, которые поддерживают Киев или Москву, она приведет к тому, что будет расти давление на окончание конфликта неким соглашением. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники обсуждали с Украиной возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20240201/zelenskiy-1924752962.html

https://ria.ru/20240201/ukraina-1924740635.html

россия

украина

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, кайя каллас, эстония, евросоюз, владимир путин