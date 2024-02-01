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Прямо сейчас. Премьер Эстонии сделала шокирующее заявление о России - РИА Новости, 01.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/rossiya-1924768838.html
Прямо сейчас. Премьер Эстонии сделала шокирующее заявление о России
Прямо сейчас. Премьер Эстонии сделала шокирующее заявление о России - РИА Новости, 01.02.2024
Прямо сейчас. Премьер Эстонии сделала шокирующее заявление о России
Россия победит в случае развала Евросоюза, приводит Politico слова премьера Эстонии Каи Каллас. “Путин и Россия... не верят в многосторонность, они не верят,... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T12:26
2024-02-01T12:26
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
кайя каллас
эстония
евросоюз
владимир путин
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Россия победит в случае развала Евросоюза, приводит Politico слова премьера Эстонии Каи Каллас. “Путин и Россия... не верят в многосторонность, они не верят, что мы способны сохранить это единство. И если мы разваливаемся, то это определенно победа российской стороны”, — сказала она. Кроме того, Каллас добавила, что прямо сейчас существует геополитическое давление на ЕС и задалась вопросом о том, способна ли Европа выполнить обещания по пакету помощи Украине. Как подчеркивал ранее президент Чехии Петр Павел, усталость от конфликта на Украине проявляется не только у воюющих сторон, но и у всех стран, которые поддерживают Киев или Москву, она приведет к тому, что будет расти давление на окончание конфликта неким соглашением. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники обсуждали с Украиной возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20240201/zelenskiy-1924752962.html
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в мире, россия, украина, кайя каллас, эстония, евросоюз, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Кайя Каллас, Эстония, Евросоюз, Владимир Путин
Прямо сейчас. Премьер Эстонии сделала шокирующее заявление о России

Премьер Эстонии Каллас: развал ЕС станет победой России

CC BY 2.0 / EU2017EE Estonian Presidency/Raul Mee / Kaja KallasПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
CC BY 2.0 / EU2017EE Estonian Presidency/Raul Mee / Kaja Kallas
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Россия победит в случае развала Евросоюза, приводит Politico слова премьера Эстонии Каи Каллас.

“Путин и Россия... не верят в многосторонность, они не верят, что мы способны сохранить это единство. И если мы разваливаемся, то это определенно победа российской стороны”, — сказала она.
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Кроме того, Каллас добавила, что прямо сейчас существует геополитическое давление на ЕС и задалась вопросом о том, способна ли Европа выполнить обещания по пакету помощи Украине.

Как подчеркивал ранее президент Чехии Петр Павел, усталость от конфликта на Украине проявляется не только у воюющих сторон, но и у всех стран, которые поддерживают Киев или Москву, она приведет к тому, что будет расти давление на окончание конфликта неким соглашением.

По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники обсуждали с Украиной возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКайя КалласЭстонияЕвросоюзВладимир Путин
 
 
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