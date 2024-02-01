Прямо сейчас. Премьер Эстонии сделала шокирующее заявление о России
Премьер Эстонии Каллас: развал ЕС станет победой России
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Россия победит в случае развала Евросоюза, приводит Politico слова премьера Эстонии Каи Каллас.
“Путин и Россия... не верят в многосторонность, они не верят, что мы способны сохранить это единство. И если мы разваливаемся, то это определенно победа российской стороны”, — сказала она.
“Путин и Россия... не верят в многосторонность, они не верят, что мы способны сохранить это единство. И если мы разваливаемся, то это определенно победа российской стороны”, — сказала она.
Кроме того, Каллас добавила, что прямо сейчас существует геополитическое давление на ЕС и задалась вопросом о том, способна ли Европа выполнить обещания по пакету помощи Украине.
Как подчеркивал ранее президент Чехии Петр Павел, усталость от конфликта на Украине проявляется не только у воюющих сторон, но и у всех стран, которые поддерживают Киев или Москву, она приведет к тому, что будет расти давление на окончание конфликта неким соглашением.
По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники обсуждали с Украиной возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Как подчеркивал ранее президент Чехии Петр Павел, усталость от конфликта на Украине проявляется не только у воюющих сторон, но и у всех стран, которые поддерживают Киев или Москву, она приведет к тому, что будет расти давление на окончание конфликта неким соглашением.
По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники обсуждали с Украиной возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.