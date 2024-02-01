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СМИ: банки могут по-новому начать выявлять клиентов-нерезидентов
СМИ: банки могут по-новому начать выявлять клиентов-нерезидентов - РИА Новости, 01.02.2024
СМИ: банки могут по-новому начать выявлять клиентов-нерезидентов
Банкам предложили проверять налоговое резидентство клиентов по геолокации, сообщают "Известия" со ссылкой на проект постановления правительства, которое... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T10:56
2024-02-01T10:56
2024-02-01T10:56
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Банкам предложили проверять налоговое резидентство клиентов по геолокации, сообщают "Известия" со ссылкой на проект постановления правительства, которое подготовил Минфин."Если клиент не предоставил запрашиваемые документы, то банк вправе прекратить проведение операций по его счету, а также расторгнуть договор в одностороннем порядке", — поясняет издание.В то же время, в ведомстве заявили "Известиям", что решение еще не принято.На сегодняшний день банки должны запрашивать наличие статуса налогового резидента только при заключении договора с клиентом, а в случае принятия проекта такая процедура должна будет проводиться на регулярной основе, говорится в статье. Более того, в случае подозрений банки будут обязаны проверить, нет ли у клиента активов в другой стране, заявил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков."Если банк выявит признаки, что человек, возможно, живет за границей, у него нужно дополнительно запросить документы о резидентстве. Эту информацию требуется передать в ФНС. При этом пока из проекта постановления не ясно, как именно необходимо будет предоставить эту информацию", — уточнил глава Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин.Тем не менее, исполнение требования Минфина может быть затруднено использованием человеком прокси-серверов или VPN. Также клиент может в мобильном приложении банка ограничить права доступа к информации о местоположении, указывается в статье.Согласно Налоговому кодексу резидентами признаются физические лица, находящиеся в России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Подтвердить резидентство можно с помощью копии паспорта с отметками пограничного контроля о пересечении границы и миграционной карты.
https://ria.ru/20240201/vklad-1924694723.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Федеральная налоговая служба (ФНС России)
СМИ: банки могут по-новому начать выявлять клиентов-нерезидентов
"Известия": Минфин предложил банкам выявлять нерезидентов по геолокации
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости.
Банкам предложили проверять налоговое резидентство клиентов по геолокации, сообщают "Известия
" со ссылкой на проект постановления правительства, которое подготовил Минфин.
"Если клиент не предоставил запрашиваемые документы, то банк вправе прекратить проведение операций по его счету, а также расторгнуть договор в одностороннем порядке", — поясняет издание.
В то же время, в ведомстве заявили "Известиям", что решение еще не принято.
На сегодняшний день банки должны запрашивать наличие статуса налогового резидента только при заключении договора с клиентом, а в случае принятия проекта такая процедура должна будет проводиться на регулярной основе, говорится в статье. Более того, в случае подозрений банки будут обязаны проверить, нет ли у клиента активов в другой стране, заявил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.
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"Если банк выявит признаки, что человек, возможно, живет за границей, у него нужно дополнительно запросить документы о резидентстве. Эту информацию требуется передать в ФНС. При этом пока из проекта постановления не ясно, как именно необходимо будет предоставить эту информацию", — уточнил глава Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин.
Тем не менее, исполнение требования Минфина может быть затруднено использованием человеком прокси-серверов или VPN. Также клиент может в мобильном приложении банка ограничить права доступа к информации о местоположении, указывается в статье.
Согласно Налоговому кодексу резидентами признаются физические лица, находящиеся в России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Подтвердить резидентство можно с помощью копии паспорта с отметками пограничного контроля о пересечении границы и миграционной карты.
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