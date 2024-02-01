Провайдеры должны держать связь с РКН для защиты Рунета, заявило ведомство
Роскомнадзор: провайдеры должны взаимодействовать с ЦМУ ССОП для защиты Рунета
Wi-fi роутер. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Хостинг-провайдеры должны взаимодействовать с Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора и использовать Национальную систему доменных имен (НСДИ) для защиты от DDoS-атак, сообщил регулятор на своем сайте.
Во вторник вечером пользователи сообщили о сбоях в работе сайтов доменной зоны .ru в России, жалобы фиксировал сервис Downradar. Сбой начался около 19.30 по московскому времени. Больше всего жалоб поступало от жителей Москвы и Московской области. Около 22.20 мск в Координационном центре доменов сообщили, что техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC и вызвавшая недоступность сайтов в зоне .ru, устранена.
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"Чтобы противодействовать DDoS-атакам, хостинг-провайдеры должны взаимодействовать с Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП). Кроме того, им необходимо использовать Национальную систему доменных имен (НСДИ), информацию ЦМУ о местоположении использования сетевых адресов, а также серверы точного времени (NTP-серверы), расположенные на территории РФ", - сообщило ведомство, добавив, что такие нормы повысят надежность работы российских интернет-ресурсов и сервисов, а также защитят Рунет от возможных внешних угроз.
Ведомство напомнило, что с 1 февраля хостинг-провайдерам, не включенным в реестр Роскомнадзора, запрещено оказывать услуги хостинга в России. В свою очередь организации, которые оказывают такие услуги, должны быть учтены в реестре. Для компаний, которые в него не вошли, законодательство пока не предусматривает административную ответственность.
Регулятор приступил к формированию реестра в декабре 2023 года. Так, на 1 февраля в него включены 265 провайдеров, а 89 заявок находятся на рассмотрении. С 1 февраля включенная в реестр организация должна подать уведомление о начале осуществления деятельности до начала оказания услуг хостинга. При этом заявку на включение в реестр рассмотрят в течение 15 рабочих дней.