https://ria.ru/20240201/roskomnadzor-1924793671.html

Провайдеры должны держать связь с РКН для защиты Рунета, заявило ведомство

Провайдеры должны держать связь с РКН для защиты Рунета, заявило ведомство - РИА Новости, 01.02.2024

Провайдеры должны держать связь с РКН для защиты Рунета, заявило ведомство

Хостинг-провайдеры должны взаимодействовать с Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора и использовать... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T13:40

2024-02-01T13:40

2024-02-01T13:42

общество

технологии

россия

москва

московская область (подмосковье)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Хостинг-провайдеры должны взаимодействовать с Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора и использовать Национальную систему доменных имен (НСДИ) для защиты от DDoS-атак, сообщил регулятор на своем сайте. Во вторник вечером пользователи сообщили о сбоях в работе сайтов доменной зоны .ru в России, жалобы фиксировал сервис Downradar. Сбой начался около 19.30 по московскому времени. Больше всего жалоб поступало от жителей Москвы и Московской области. Около 22.20 мск в Координационном центре доменов сообщили, что техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC и вызвавшая недоступность сайтов в зоне .ru, устранена. "Чтобы противодействовать DDoS-атакам, хостинг-провайдеры должны взаимодействовать с Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП). Кроме того, им необходимо использовать Национальную систему доменных имен (НСДИ), информацию ЦМУ о местоположении использования сетевых адресов, а также серверы точного времени (NTP-серверы), расположенные на территории РФ", - сообщило ведомство, добавив, что такие нормы повысят надежность работы российских интернет-ресурсов и сервисов, а также защитят Рунет от возможных внешних угроз. Ведомство напомнило, что с 1 февраля хостинг-провайдерам, не включенным в реестр Роскомнадзора, запрещено оказывать услуги хостинга в России. В свою очередь организации, которые оказывают такие услуги, должны быть учтены в реестре. Для компаний, которые в него не вошли, законодательство пока не предусматривает административную ответственность. Регулятор приступил к формированию реестра в декабре 2023 года. Так, на 1 февраля в него включены 265 провайдеров, а 89 заявок находятся на рассмотрении. С 1 февраля включенная в реестр организация должна подать уведомление о начале осуществления деятельности до начала оказания услуг хостинга. При этом заявку на включение в реестр рассмотрят в течение 15 рабочих дней.

https://ria.ru/20240201/sboy-1924722106.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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общество, технологии, россия, москва, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)