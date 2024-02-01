В Башкирии отобрали дочь у матери, которая годами не выпускала ее из дома
В Башкирии опека отобрала у женщины дочь, которую несколько лет держали взаперти
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
УФА, 1 фев – РИА Новости. Органы опеки в Башкирии изъяли у женщины дочь, которую она несколько лет держала дома взаперти, не водила в школу, к врачам и не впускала никого домой, сообщили в Telegram-канале СУСК РФ по региону.
По версии следствия, 31-летняя жительница села Мариинский Стерлитамакского района на протяжении нескольких лет лишала свою 10-летнюю дочь возможности посещать образовательные и медицинские учреждения, не допускала в квартиру педагогов и работников социальной защиты населения, за что неоднократно была привлечена к административной ответственности. Несмотря на это, должностные лица комиссии по делам несовершеннолетних и отдела опеки и попечительства не приняли мер для лишения женщины родительских прав и не изъяли ребенка, информирует ведомство.
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"Девочка помещена в социальный приют. Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего надзора должностными лицами администрации района за неблагополучной семьей по статье УК РФ "халатность", - сообщает следственное управление.
В пресс-службе судебных приставов региона рассказали подробности истории. "Что такое школа, друзья и уроки 10-летняя Таня (имя изменено) уже забыла. Все одноклассники девочки перешли в четвертый класс, сама она до сих пор числится в первом. Нарушая интересы ребенка и ведя асоциальный образ жизни, мать Тани не спешила давать дочери образование. Не работала, за ребенком не ухаживала, в доме — антисанитария, на окнах — плотная темная ткань, прогулки на улице — под запретом. Никто из соседей не знал о существовании девочки, никто никогда ее не видел", - говорится в сообщении.
По данным судебных приставов, суд передал девочку на воспитание отцу. "Ребенка временно разместили в центре "Семья". С девочкой работают специалисты. Отец, проживающий в Москве, уже выехал за дочкой", - добавили в пресс-службе.