https://ria.ru/20240201/rebenok-1924766539.html

В Башкирии отобрали дочь у матери, которая годами не выпускала ее из дома

В Башкирии отобрали дочь у матери, которая годами не выпускала ее из дома - РИА Новости, 01.02.2024

В Башкирии отобрали дочь у матери, которая годами не выпускала ее из дома

Органы опеки в Башкирии изъяли у женщины дочь, которую она несколько лет держала дома взаперти, не водила в школу, к врачам и не впускала никого домой, сообщили РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T12:14

2024-02-01T12:14

2024-02-01T12:14

происшествия

стерлитамакский район

москва

республика башкортостан

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УФА, 1 фев – РИА Новости. Органы опеки в Башкирии изъяли у женщины дочь, которую она несколько лет держала дома взаперти, не водила в школу, к врачам и не впускала никого домой, сообщили в Telegram-канале СУСК РФ по региону. По версии следствия, 31-летняя жительница села Мариинский Стерлитамакского района на протяжении нескольких лет лишала свою 10-летнюю дочь возможности посещать образовательные и медицинские учреждения, не допускала в квартиру педагогов и работников социальной защиты населения, за что неоднократно была привлечена к административной ответственности. Несмотря на это, должностные лица комиссии по делам несовершеннолетних и отдела опеки и попечительства не приняли мер для лишения женщины родительских прав и не изъяли ребенка, информирует ведомство. "Девочка помещена в социальный приют. Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего надзора должностными лицами администрации района за неблагополучной семьей по статье УК РФ "халатность", - сообщает следственное управление. В пресс-службе судебных приставов региона рассказали подробности истории. "Что такое школа, друзья и уроки 10-летняя Таня (имя изменено) уже забыла. Все одноклассники девочки перешли в четвертый класс, сама она до сих пор числится в первом. Нарушая интересы ребенка и ведя асоциальный образ жизни, мать Тани не спешила давать дочери образование. Не работала, за ребенком не ухаживала, в доме — антисанитария, на окнах — плотная темная ткань, прогулки на улице — под запретом. Никто из соседей не знал о существовании девочки, никто никогда ее не видел", - говорится в сообщении. По данным судебных приставов, суд передал девочку на воспитание отцу. "Ребенка временно разместили в центре "Семья". С девочкой работают специалисты. Отец, проживающий в Москве, уже выехал за дочкой", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231219/ekaterinburg-1916631366.html

стерлитамакский район

москва

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, стерлитамакский район, москва, республика башкортостан