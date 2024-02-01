https://ria.ru/20240201/reabilitatsiya-1924712224.html

Россия выделяет более 70 миллиардов рублей на реабилитацию раненых бойцов

Россия выделяет более 70 миллиардов рублей на реабилитацию раненых бойцов - РИА Новости, 01.02.2024

Россия выделяет более 70 миллиардов рублей на реабилитацию раненых бойцов

Более 70 миллиардов рублей выделяется на 3 года на реабилитацию раненных в ходе специальной военной операции, участники СВО в программе госгарантий имеют... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T06:24

2024-02-01T06:24

2024-02-01T08:59

общество

россия

михаил мурашко

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Более 70 миллиардов рублей выделяется на 3 года на реабилитацию раненных в ходе специальной военной операции, участники СВО в программе госгарантий имеют преференциальный подход, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "В общей сложности по поручению президента на реабилитацию нам будет выделено в эти годы более 70 миллиардов рублей", - сказал Мурашко. Он уточнил, что по программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи участники спецоперации имеют преференциальный подход, то есть они получают лечение в первую очередь и госпитализируются в те учреждения, которые требуются непосредственно для этого пациента.

https://ria.ru/20240130/reabilitatsiya-1924288614.html

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Мурашко о средствах, выделяемых на реабилитацию раненых бойцов СВО Мурашко о средствах, выделяемых на реабилитацию раненых бойцов СВО 2024-02-01T06:24 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, россия, михаил мурашко, здоровье - общество