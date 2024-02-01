https://ria.ru/20240201/reabilitatsiya-1924712224.html
Россия выделяет более 70 миллиардов рублей на реабилитацию раненых бойцов
Россия выделяет более 70 миллиардов рублей на реабилитацию раненых бойцов - РИА Новости, 01.02.2024
Россия выделяет более 70 миллиардов рублей на реабилитацию раненых бойцов
Более 70 миллиардов рублей выделяется на 3 года на реабилитацию раненных в ходе специальной военной операции, участники СВО в программе госгарантий имеют... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T06:24
2024-02-01T06:24
2024-02-01T08:59
общество
россия
михаил мурашко
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Более 70 миллиардов рублей выделяется на 3 года на реабилитацию раненных в ходе специальной военной операции, участники СВО в программе госгарантий имеют преференциальный подход, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "В общей сложности по поручению президента на реабилитацию нам будет выделено в эти годы более 70 миллиардов рублей", - сказал Мурашко. Он уточнил, что по программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи участники спецоперации имеют преференциальный подход, то есть они получают лечение в первую очередь и госпитализируются в те учреждения, которые требуются непосредственно для этого пациента.
https://ria.ru/20240130/reabilitatsiya-1924288614.html
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РИА Новости
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Мурашко о средствах, выделяемых на реабилитацию раненых бойцов СВО
Мурашко о средствах, выделяемых на реабилитацию раненых бойцов СВО
2024-02-01T06:24
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PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, россия, михаил мурашко, здоровье - общество
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество
Россия выделяет более 70 миллиардов рублей на реабилитацию раненых бойцов
Мурашко: на реабилитацию раненных в ходе СВО выделяют более 70 миллиардов рублей
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Более 70 миллиардов рублей выделяется на 3 года на реабилитацию раненных в ходе специальной военной операции, участники СВО в программе госгарантий имеют преференциальный подход, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"В общей сложности по поручению президента на реабилитацию нам будет выделено в эти годы более 70 миллиардов рублей", - сказал Мурашко.
Он уточнил, что по программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи участники спецоперации имеют преференциальный подход, то есть они получают лечение в первую очередь и госпитализируются в те учреждения, которые требуются непосредственно для этого пациента.
Участникам СВО будут выдавать техсредства реабилитации без заявлений