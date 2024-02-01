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Ефимов: число работников московских промпредприятий выросло до 725 тысяч - РИА Новости, 01.02.2024
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09:05 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/rabotniki-1924660582.html
Ефимов: число работников московских промпредприятий выросло до 725 тысяч
Ефимов: число работников московских промпредприятий выросло до 725 тысяч - РИА Новости, 01.02.2024
Ефимов: число работников московских промпредприятий выросло до 725 тысяч
Число сотрудников, работающих на предприятиях столицы, выросло по сравнению с прошлым годом на 3,6% и составило 725 тысяч человек, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T09:05
2024-02-01T09:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
сергей собянин
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Число сотрудников, работающих на предприятиях столицы, выросло по сравнению с прошлым годом на 3,6% и составило 725 тысяч человек, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Благоприятный инвестиционный климат, созданный в столице, способствует появлению новых и расширению действующих предприятий. Город поддерживает инвесторов и промышленников более чем двадцатью различными инструментами, часть из которых дает значительные налоговые льготы", – отметил Ефимов, слова которого привели в пресс-службе.По его словам, это также позволяет промышленным предприятиям разрабатывать и внедрять инновационные технологии, не снижать объемы производства товаров, в том числе высокотехнологичных, а также создавать новые рабочие места. По итогам прошлого года количество фабрик и заводов в городе выросло до 4,2 тысячи, число занятых в промышленном секторе увеличилось почти на 3,6% – до 725 тысяч человек.В настоящее время предприятия столицы производят как товары общего пользования, так и инновационную продукцию. За 2023 год количество предприятий, работающих в направлении приборостроения и электроники, выросло на 8%. Сейчас таких предприятий около 760, добавили в пресс-службе.В свою очередь, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что в 2023 году на 14% выросло количество производителей продуктов питания, теперь их свыше 290.Рост переживает и столичная легкая промышленность – число таких предприятий, по словам министра, в 2023 году увеличилось на 11% и составило около 320."Росту и развитию помогает всесторонняя поддержка города, например присвоение статуса промкомплекса, который дает значительные налоговые льготы", – подчеркнул Овчинский, слова которого цитирует пресс-служба.В настоящее время, по информации министра, такой льготный статус имеют только в пищевой и легкой промышленности получили 26 московских предприятий.Статус промкомплекса присваивается производствам, не менее 80% выручки которых получено как результат научно-исследовательских работ. Сейчас в Москве работает 70 промкомплексов, число сотрудников которых превысило 80 тысяч человек, пояснили в пресс-службе.Там напомнили, что днем ранее, 30 января, мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что в столице работает более 4,2 тысячи промышленных предприятий.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, сергей собянин
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, Сергей Собянин

Ефимов: число работников московских промпредприятий выросло до 725 тысяч

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Число сотрудников, работающих на предприятиях столицы, выросло по сравнению с прошлым годом на 3,6% и составило 725 тысяч человек, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Благоприятный инвестиционный климат, созданный в столице, способствует появлению новых и расширению действующих предприятий. Город поддерживает инвесторов и промышленников более чем двадцатью различными инструментами, часть из которых дает значительные налоговые льготы", – отметил Ефимов, слова которого привели в пресс-службе.
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По его словам, это также позволяет промышленным предприятиям разрабатывать и внедрять инновационные технологии, не снижать объемы производства товаров, в том числе высокотехнологичных, а также создавать новые рабочие места. По итогам прошлого года количество фабрик и заводов в городе выросло до 4,2 тысячи, число занятых в промышленном секторе увеличилось почти на 3,6% – до 725 тысяч человек.
В настоящее время предприятия столицы производят как товары общего пользования, так и инновационную продукцию. За 2023 год количество предприятий, работающих в направлении приборостроения и электроники, выросло на 8%. Сейчас таких предприятий около 760, добавили в пресс-службе.
В свою очередь, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что в 2023 году на 14% выросло количество производителей продуктов питания, теперь их свыше 290.
Рост переживает и столичная легкая промышленность – число таких предприятий, по словам министра, в 2023 году увеличилось на 11% и составило около 320.
"Росту и развитию помогает всесторонняя поддержка города, например присвоение статуса промкомплекса, который дает значительные налоговые льготы", – подчеркнул Овчинский, слова которого цитирует пресс-служба.
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В настоящее время, по информации министра, такой льготный статус имеют только в пищевой и легкой промышленности получили 26 московских предприятий.
Статус промкомплекса присваивается производствам, не менее 80% выручки которых получено как результат научно-исследовательских работ. Сейчас в Москве работает 70 промкомплексов, число сотрудников которых превысило 80 тысяч человек, пояснили в пресс-службе.
Там напомнили, что днем ранее, 30 января, мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что в столице работает более 4,2 тысячи промышленных предприятий.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Владислав ОвчинскийСергей Собянин
 
 
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