https://ria.ru/20240201/rabotniki-1924660582.html

Ефимов: число работников московских промпредприятий выросло до 725 тысяч

Ефимов: число работников московских промпредприятий выросло до 725 тысяч - РИА Новости, 01.02.2024

Ефимов: число работников московских промпредприятий выросло до 725 тысяч

Число сотрудников, работающих на предприятиях столицы, выросло по сравнению с прошлым годом на 3,6% и составило 725 тысяч человек, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T09:05

2024-02-01T09:05

2024-02-01T09:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

сергей собянин

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Число сотрудников, работающих на предприятиях столицы, выросло по сравнению с прошлым годом на 3,6% и составило 725 тысяч человек, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Благоприятный инвестиционный климат, созданный в столице, способствует появлению новых и расширению действующих предприятий. Город поддерживает инвесторов и промышленников более чем двадцатью различными инструментами, часть из которых дает значительные налоговые льготы", – отметил Ефимов, слова которого привели в пресс-службе.По его словам, это также позволяет промышленным предприятиям разрабатывать и внедрять инновационные технологии, не снижать объемы производства товаров, в том числе высокотехнологичных, а также создавать новые рабочие места. По итогам прошлого года количество фабрик и заводов в городе выросло до 4,2 тысячи, число занятых в промышленном секторе увеличилось почти на 3,6% – до 725 тысяч человек.В настоящее время предприятия столицы производят как товары общего пользования, так и инновационную продукцию. За 2023 год количество предприятий, работающих в направлении приборостроения и электроники, выросло на 8%. Сейчас таких предприятий около 760, добавили в пресс-службе.В свою очередь, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что в 2023 году на 14% выросло количество производителей продуктов питания, теперь их свыше 290.Рост переживает и столичная легкая промышленность – число таких предприятий, по словам министра, в 2023 году увеличилось на 11% и составило около 320."Росту и развитию помогает всесторонняя поддержка города, например присвоение статуса промкомплекса, который дает значительные налоговые льготы", – подчеркнул Овчинский, слова которого цитирует пресс-служба.В настоящее время, по информации министра, такой льготный статус имеют только в пищевой и легкой промышленности получили 26 московских предприятий.Статус промкомплекса присваивается производствам, не менее 80% выручки которых получено как результат научно-исследовательских работ. Сейчас в Москве работает 70 промкомплексов, число сотрудников которых превысило 80 тысяч человек, пояснили в пресс-службе.Там напомнили, что днем ранее, 30 января, мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что в столице работает более 4,2 тысячи промышленных предприятий.

https://ria.ru/20240131/efimov-1924458658.html

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москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, сергей собянин