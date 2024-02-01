https://ria.ru/20240201/pvo-1924810832.html

Российская ПВО за сутки сбила 20 украинских авиаракет и 68 беспилотников

Российская ПВО за сутки сбила 20 украинских авиаракет и 68 беспилотников - РИА Новости, 01.02.2024

Российская ПВО за сутки сбила 20 украинских авиаракет и 68 беспилотников

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 20 украинских авиационных ракет, 17 снарядов РСЗО HIMARS и 68 беспилотников, сообщило Минобороны РФ в сводке. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T14:33

2024-02-01T14:33

2024-02-01T14:34

специальная военная операция на украине

россия

украина

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 20 украинских авиационных ракет, 17 снарядов РСЗО HIMARS и 68 беспилотников, сообщило Минобороны РФ в сводке. "Средствами противовоздушной обороны сбито 20 авиационных управляемых ракет и 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 68 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольшана, Берестовое Харьковской области, Житловка, Кривошеевка Луганской народной республики, Ясиноватая, Макеевка Донецкой народной республики, Пологи, Гуляйполе, Токмак Запорожской области, Раденск и Новая Каховка Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11580 беспилотных летательных аппаратов, 457 зенитных ракетных комплексов, 14877 танков и других боевых бронированных машин, 1214 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7931 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 18124 единицы специальной военной автомобильной техники.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)