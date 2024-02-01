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Российская ПВО за сутки сбила 20 украинских авиаракет и 68 беспилотников - РИА Новости, 01.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:33 01.02.2024 (обновлено: 14:34 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/pvo-1924810832.html
Российская ПВО за сутки сбила 20 украинских авиаракет и 68 беспилотников
Российская ПВО за сутки сбила 20 украинских авиаракет и 68 беспилотников - РИА Новости, 01.02.2024
Российская ПВО за сутки сбила 20 украинских авиаракет и 68 беспилотников
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 20 украинских авиационных ракет, 17 снарядов РСЗО HIMARS и 68 беспилотников, сообщило Минобороны РФ в сводке. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T14:33
2024-02-01T14:34
специальная военная операция на украине
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безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 20 украинских авиационных ракет, 17 снарядов РСЗО HIMARS и 68 беспилотников, сообщило Минобороны РФ в сводке. "Средствами противовоздушной обороны сбито 20 авиационных управляемых ракет и 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 68 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольшана, Берестовое Харьковской области, Житловка, Кривошеевка Луганской народной республики, Ясиноватая, Макеевка Донецкой народной республики, Пологи, Гуляйполе, Токмак Запорожской области, Раденск и Новая Каховка Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11580 беспилотных летательных аппаратов, 457 зенитных ракетных комплексов, 14877 танков и других боевых бронированных машин, 1214 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7931 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 18124 единицы специальной военной автомобильной техники.
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россия, украина, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки сбила 20 украинских авиаракет и 68 беспилотников

МО РФ: ПВО за сутки сбила 20 украинских авиационных ракет и 68 дронов

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 20 украинских авиационных ракет, 17 снарядов РСЗО HIMARS и 68 беспилотников, сообщило Минобороны РФ в сводке.
"Средствами противовоздушной обороны сбито 20 авиационных управляемых ракет и 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 68 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольшана, Берестовое Харьковской области, Житловка, Кривошеевка Луганской народной республики, Ясиноватая, Макеевка Донецкой народной республики, Пологи, Гуляйполе, Токмак Запорожской области, Раденск и Новая Каховка Херсонской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11580 беспилотных летательных аппаратов, 457 зенитных ракетных комплексов, 14877 танков и других боевых бронированных машин, 1214 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7931 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 18124 единицы специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
31 января, 16:25
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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