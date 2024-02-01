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Путин похвалил Собянина, что тот не "жадничает" территорий для вузов
Путин похвалил Собянина, что тот не "жадничает" территорий для вузов - РИА Новости, 01.02.2024
Путин похвалил Собянина, что тот не "жадничает" территорий для вузов
Президент России Владимир Путин похвалил мэра Москвы Сергея Собянина за то, что тот не "жадничает" прилегающих территорий для развития таких крупных учебных... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T18:07
2024-02-01T18:07
2024-02-01T20:46
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил мэра Москвы Сергея Собянина за то, что тот не "жадничает" прилегающих территорий для развития таких крупных учебных заведений, как МГТУ имени Н.Э. Баумана."Сергей Семенович, вам спасибо большое. Мы вот сейчас только что разговаривали с Маратом Шакирзяновичем (Хуснуллиным, вице-премьером РФ – ред.), конечно, очень важно, в Москве сложно очень сделать, но тем не менее у вас тоже получается. Не жадничаете там, имея в виду прилегающие территории, это очень важно, потому что для развития нужно, для таких крупных заведений", - сказал Путин на открытии объектов современных кампусов в субъектах РФ, обращаясь к Собянину.Президент выразил уверенность, что всем, кто придет учиться в Бауманку, понравится развитие, и все воспользуются наилучшим образом теми возможностями, которые предоставляются новой инфраструктурой.
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общество, россия, москва, владимир путин, сергей собянин
Общество, Россия, Москва, Владимир Путин, Сергей Собянин
Путин похвалил Собянина, что тот не "жадничает" территорий для вузов
Путин похвалил Собянина, что тот не "жадничает" территорий для учебных заведений
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил мэра Москвы Сергея Собянина за то, что тот не "жадничает" прилегающих территорий для развития таких крупных учебных заведений, как МГТУ имени Н.Э. Баумана.
"Сергей Семенович, вам спасибо большое. Мы вот сейчас только что разговаривали с Маратом Шакирзяновичем (Хуснуллиным, вице-премьером РФ – ред.), конечно, очень важно, в Москве сложно очень сделать, но тем не менее у вас тоже получается. Не жадничаете там, имея в виду прилегающие территории, это очень важно, потому что для развития нужно, для таких крупных заведений", - сказал Путин на открытии объектов современных кампусов в субъектах РФ, обращаясь к Собянину.
Президент выразил уверенность, что всем, кто придет учиться в Бауманку, понравится развитие, и все воспользуются наилучшим образом теми возможностями, которые предоставляются новой инфраструктурой.
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